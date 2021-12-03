«Зенит» дома сыграл вничью с «Ростовом», проигрывая по ходу игры в 2 мяча

1638555278

вчера, 21:14

Стартовый матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов» завершился вничью (2:2).

На 11-й минуте встречи Дмитрий Полоз реализовал пенальти в ворота сине-бело-голубых. Николай Комличенко на 25-й минуте удвоил преимущество ростовской команды.

«Зенит» сумел отыграть один мяч по ходу первого тайма. Нападающий питерцев Клаудиньо отметился забитым голом с передачи Далера Кузяева на 31-й минуте.

Усилиями всё того же Клаудиньо на 69-й минуте встречи «Зенит» сравнял счёт на табло. Игрок успешно реализовал одиннадцатиметровый.

Последующие удары в матче не оказались голевыми, и игра закончилась ничейным результатом — 2:2.

«Зенит» продолжает возглавлять таблицу чемпионата России. Ближайший преследователь «Динамо» отстаёт на 5 очков, имея игру в запасе. «Ростов» располагается на 11-й строке.