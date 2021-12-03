«Зенит» дома сыграл вничью с «Ростовом», проигрывая по ходу игры в 2 мяча

Стартовый матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов» завершился вничью (2:2).
На 11-й минуте встречи Дмитрий Полоз реализовал пенальти в ворота сине-бело-голубых. Николай Комличенко на 25-й минуте удвоил преимущество ростовской команды.
«Зенит» сумел отыграть один мяч по ходу первого тайма. Нападающий питерцев Клаудиньо отметился забитым голом с передачи Далера Кузяева на 31-й минуте.
Усилиями всё того же Клаудиньо на 69-й минуте встречи «Зенит» сравнял счёт на табло. Игрок успешно реализовал одиннадцатиметровый.
Последующие удары в матче не оказались голевыми, и игра закончилась ничейным результатом — 2:2.
«Зенит» продолжает возглавлять таблицу чемпионата России. Ближайший преследователь «Динамо» отстаёт на 5 очков, имея игру в запасе. «Ростов» располагается на 11-й строке.
Только нафига столько лишних точек в многоточиях?
Только нафига столько лишних точек в многоточиях?
-Но у меня нет собаки
-Странно, слепой и без собаки
-Но у меня нет собаки
-Странно, слепой и без собаки
Клаудиньо пушка ) а комментаторы замолчали после второго гола Ростова )))))
Хорошо играли приятно смотреть, теперь Динамо Зенит супер матч будет
Точность передач Ростова - 57% вот это качественная игра, даже лучше сборной России в матче против Хорватии 56%, молодцы!!!
Клаудиньо пушка ) а комментаторы замолчали после второго гола Ростова )))))
Хорошо играли приятно смотреть, теперь Динамо Зенит супер матч будет
Точность передач Ростова - 57% вот это качественная игра, даже лучше сборной России в матче против Хорватии 56%, молодцы!!!
Это самоуспокоительная присказка - и есть самая большая ошибка при взгляде на реалии....
Все же ищут причину гегемонства Питера не в своих ошибках ...а в фантастических рассказах....
Всё намного проще....Зенит лучше всех в Лиге играет в футбол...потому и не отдаёт первую строчку в таблице 4-й год подряд....
А разговоры...про пенальти...судей...и ещё 274 причины выведших Зенит на верхушку таблицы - есть и будут....
Это самоуспокоительная присказка - и есть самая большая ошибка при взгляде на реалии....
Все же ищут причину гегемонства Питера не в своих ошибках ...а в фантастических рассказах....
Всё намного проще....Зенит лучше всех в Лиге играет в футбол...потому и не отдаёт первую строчку в таблице 4-й год подряд....
А разговоры...про пенальти...судей...и ещё 274 причины выведших Зенит на верхушку таблицы - есть и будут....
Вираж молодцы
Ростов молодцы
Судья начудил
Смотреть было весело
По моментам зенит должен был аыйграть но это игра. Ростов хорошо сыграл но слишком рано начали прижиматься. Хочу сказать что игрокам зенита надо поменьше понты колотить а побольше играть. Хороший матч!
Вираж молодцы
Ростов молодцы
Судья начудил
Смотреть было весело
По моментам зенит должен был аыйграть но это игра. Ростов хорошо сыграл но слишком рано начали прижиматься. Хочу сказать что игрокам зенита надо поменьше понты колотить а побольше играть. Хороший матч!