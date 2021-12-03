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«Зенит» дома сыграл вничью с «Ростовом», проигрывая по ходу игры в 2 мяча

вчера, 21:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Стартовый матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов» завершился вничью (2:2).

На 11-й минуте встречи Дмитрий Полоз реализовал пенальти в ворота сине-бело-голубых. Николай Комличенко на 25-й минуте удвоил преимущество ростовской команды.

«Зенит» сумел отыграть один мяч по ходу первого тайма. Нападающий питерцев Клаудиньо отметился забитым голом с передачи Далера Кузяева на 31-й минуте.

Усилиями всё того же Клаудиньо на 69-й минуте встречи «Зенит» сравнял счёт на табло. Игрок успешно реализовал одиннадцатиметровый.

Последующие удары в матче не оказались голевыми, и игра закончилась ничейным результатом — 2:2.

«Зенит» продолжает возглавлять таблицу чемпионата России. Ближайший преследователь «Динамо» отстаёт на 5 очков, имея игру в запасе. «Ростов» располагается на 11-й строке.

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Все комментарии
Танк Т34
Танк Т34
сегодня в 09:15
Левый гол Ростова.... Судья пид.... с... с.... с
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 08:43
В прошлом сезоне в 20 туре Зенит - Ростов (27.02.2021 г.) так же счет 2 : 2 и ... судья Матюнин. И в той игре судья Матюнин ошибся в пользу Зенита, когда засчитал второй гол в ворота "Ростова". Гол был забит после ввода мяча в игру не по свистку, как требовали Правила. И Семак по-прежнему "плачет", жалуясь на необъективное судейство. И как тренер, и как Человек Сергей Семак - полная противоположность Семаку - футболисту. Но футбол Семака - в прошлом, а Семак- тренер, это как Александр Мостовой - Эксперт на "Матч ТВ" - Два сапога - пара!!!
gentlewolf
gentlewolf ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 05:01
Первые два предложения - достаточно. Так и есть.
Только нафига столько лишних точек в многоточиях?
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 02:46
А что Чистяков употребляет,что он рвется получить красную карточку? Так можно и до конца чемпионата остаться без игры
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 02:44
    zooveterinar
    zooveterinar
    сегодня в 02:06
    Тяжело Ростову далась ничья.
    протон
    протон
    сегодня в 00:10
    -Товарищ судья, а как зовут вашу собаку?
    -Но у меня нет собаки
    -Странно, слепой и без собаки
    протон
    протон
    сегодня в 00:09
    Зря Чистякову дали большую собаку, он устал уже в первом тайме.
    Клаудиньо пушка ) а комментаторы замолчали после второго гола Ростова )))))
    Хорошо играли приятно смотреть, теперь Динамо Зенит супер матч будет
    Точность передач Ростова - 57% вот это качественная игра, даже лучше сборной России в матче против Хорватии 56%, молодцы!!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 00:05, ред.
    Всех засудят.....выстелив дорогу Зенита к чемпионству....
    Это самоуспокоительная присказка - и есть самая большая ошибка при взгляде на реалии....
    Все же ищут причину гегемонства Питера не в своих ошибках ...а в фантастических рассказах....

    Всё намного проще....Зенит лучше всех в Лиге играет в футбол...потому и не отдаёт первую строчку в таблице 4-й год подряд....

    А разговоры...про пенальти...судей...и ещё 274 причины выведших Зенит на верхушку таблицы - есть и будут....
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Константин Белых (раскрыть)
    вчера в 23:52
    Конечно только и остаётся на Челси уповать....коль сами выигрываете у Зенита раз в 10 лет....))))
    suiw
    suiw
    вчера в 23:25
    Пенальти в ворота Ростова не левый. Он суперлевый
    протон
    протон
    вчера в 23:09
    Зениту где-то сегодня не повезло. Моменты были, но реализация подвела. И вяло вошли в матч. Эта очень важна проблема Зенита. Средние команды они слабо настраиваются.
    trudogolik
    trudogolik
    вчера в 22:42, ред.
    Судейка, откровенно слабый, под стать нашему чемпиону/чемпионату.
    Artemon9
    Artemon9
    вчера в 22:34
    Судья с 85 по 90 минуту начудил: левый штрафной и желтая сутормину, потом не дал угловой ростову, а следом - угловой зениту. И это все за 3-5 минут
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ протон (раскрыть)
    вчера в 22:33
    Ну как раз получается у него!!!!!!!!!!!!!!!!!АПЛ я бы поставил наравне с нашими кротами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    4RT
    4RT
    вчера в 22:32
      sv_1969
      sv_1969 ответ nikoladolgov (раскрыть)
      вчера в 22:31
      Накажут еще!Победы то нет))
      протон
      протон
      вчера в 22:24
      Матюнин может и хочет судить как в Англии , но как то не очень получается
      161регион
      161регион
      вчера в 22:24
        suiw
        suiw
        вчера в 22:19
        Ростов должен был выиграть, но Азмун,переиграв Кержакова, попал в штангу
        протон
        протон
        вчера в 22:16
        Клаудиньо заберут в Топ-чемпионат, если он продолжит так же. Не знаю, к сожалению или к счастью.
        suiw
        suiw
        вчера в 22:12, ред.
        Зенит должен был заканчивать игру вдевятером ( Чистяков, Ракицкий), а Ростов вдесятером (Байрамян). Гол Комличенко спорный, пенальти Ростову выдуман. Матюнин кино смотреть не пошел. Пришлось бы пенальти отменять
        lexatver
        lexatver
        вчера в 22:08, ред.
        Второй гол Ростова забит после нарушений. Пенальти в ворота Ростова абсолютно левый. Судья просто решил загладить вину высосав из пальца пеналь...
        Kolenok
        Kolenok
        вчера в 22:06
        В ЛЧ за судьей не бегают,боятся. А Российского можно и послать подальше!
        протон
        протон
        вчера в 22:06
        Как же Семак достал со своим примитивизмом,видно же не идут у тебя твои закидушки,ну поменяй стратегию,с таким составом и так играть это позор.Ростов молодцы,ну а Семаку желаю скорейшего трудоустройства в другом клубе.
        Главный судья
        Главный судья
        вчера в 22:05
        Да что там спорите нормально Комличенко сыграл....вчера смотрел игру Лацио Удинезе ...вот там жесть была и то никто не свистит и не просят игроки свистка...если бы там такое свистели игра превратилась бы в сплошные свистки а не игру....и пенальти такой в пользу Зенита тоже бы никто не поставил ...а вообще игра норм понравилось что Ростов бился!
        Kolenok
        Kolenok
        вчера в 22:05
        Судейка вытащил Зенит!
        ЮГ РОССИИ
        ЮГ РОССИИ ответ протон (раскрыть)
        вчера в 22:02
        Да нормально он судил.УЕФА давно уже рекомендует играть все эпизоды до конца,а игроки Зенита берутся сами решать было нарушение или нет.Наверное поэтому-то и не могут уже сколько лет выйти с группы лиги чемпионов.Комличенко пошел до конца и в упорной борьбе забил гол красавец!
        УЕСКА
        УЕСКА
        вчера в 22:02
        Молодцы Ростов. Круто сыграли с чемпионом. Дали бой на его поле и заработали ничью.
        протон
        протон
        вчера в 21:54
        Этому судейке нельзя судить матчи премьер -лиги
        Вираж молодцы
        Ростов молодцы
        Судья начудил
        Смотреть было весело
        По моментам зенит должен был аыйграть но это игра. Ростов хорошо сыграл но слишком рано начали прижиматься. Хочу сказать что игрокам зенита надо поменьше понты колотить а побольше играть. Хороший матч!
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