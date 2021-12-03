«Челси», «Ман Сити» и «Ливерпуль» уходят в отрыв. Итоги 14-го тура АПЛ

Завершились все поединки 14-го тура Английской Премьер-Лиги.
«Ньюкасл Юнайтед» — «Норвич Сити» 1:1
Голы: Уилсон Каллум 61 (пенальти) — Пукки Теему 79
«Лидс» — «Кристал Пэлас» 1:0
Гол: Рафинья 90+3 (пенальти)
«Уотфорд» — «Челси» 1:2
Голы: Деннис Эммануэль 43 — Маунт Мэйсон 29, Зиеш Хаким 72
«Вест Хэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:1
Голы: Соучек Томаш 5 — Мопе Нил 89
«Вулверхэмптон» — «Бернли» 0:0
«Саутгемптон» — «Лестер Сити» 2:2
Голы: Беднарек Ян 3, Че Адамс 34 — Эванс Джонни 22, Мэддисон Джеймс 49
«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 1:2
Голы: Уоткинс Олли 47 — Диаш Рубен 27, Силва Бернарду 43
«Эвертон» — «Ливерпуль» 1:4
Голы: Грэй Демарай 38 — Хендерсон Джордан 9, Салах Мохамед 19, Салах Мохамед 64, Жота Диого 79
«Тоттенхэм» — «Брентфорд» 2:0
Голы: Канос Серхи 12 (автогол), Сон Хын-Мин 65
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 3:2
Голы: Фернандеш Бруну 44, Роналду Криштиану 52, Роналду Криштиану 70 (пенальти) — Смит-Роу Эмиль 13, Эдегор Мартин 54