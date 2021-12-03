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«Челси», «Ман Сити» и «Ливерпуль» уходят в отрыв. Итоги 14-го тура АПЛ

сегодня, 01:37

Завершились все поединки 14-го тура Английской Премьер-Лиги.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Норвич Сити» 1:1
Голы: Уилсон Каллум 61 (пенальти) — Пукки Теему 79

«Лидс» — «Кристал Пэлас» 1:0
Гол: Рафинья 90+3 (пенальти)

«Уотфорд» — «Челси» 1:2
Голы: Деннис Эммануэль 43 — Маунт Мэйсон 29, Зиеш Хаким 72

«Вест Хэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:1
Голы: Соучек Томаш 5 — Мопе Нил 89

«Вулверхэмптон» — «Бернли» 0:0

«Саутгемптон» — «Лестер Сити» 2:2
Голы: Беднарек Ян 3, Че Адамс 34 — Эванс Джонни 22, Мэддисон Джеймс 49

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 1:2
Голы: Уоткинс Олли 47 — Диаш Рубен 27, Силва Бернарду 43

«Эвертон» — «Ливерпуль» 1:4
Голы: Грэй Демарай 38 — Хендерсон Джордан 9, Салах Мохамед 19, Салах Мохамед 64, Жота Диого 79

«Тоттенхэм» — «Брентфорд» 2:0
Голы: Канос Серхи 12 (автогол), Сон Хын-Мин 65

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 3:2
Голы: Фернандеш Бруну 44, Роналду Криштиану 52, Роналду Криштиану 70 (пенальти) — Смит-Роу Эмиль 13, Эдегор Мартин 54

«Челси», «Ман Сити» и «Ливерпуль» уходят в отрыв. Итоги 14-го тура АПЛ

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:14
Тройка уже не изменится!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:29
Еще до старта сезона бвло понятно, что именно эта тройка будут главными претендентами на чемпионство, что они и подтаердили. Впереди самый сложный отрезок в АПЛ. Но помимо чемпионской гонки не менее интересной идет борьба по всей таблице. Плотность такова, что даже казалось бы безнадежный аутсайдер Ньюкасл одержит пару побед и ворвется в середину таблицы. Тем интересней нам наблюдать за этой лиглй!
shlomo
shlomo
сегодня в 05:39
Хорошая концовка нас ожидает
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:25
Интрига среди трех
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 05:20
Желаю Вест Хэму остаться в топ-4
Comentarios
Comentarios
сегодня в 04:25, ред.
Хотелось бы чтобы так и осталось к коцу сезона. Сильно не ругайтесь )
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:48
Скорее всего эта тройка и разыграет чемпионство. Пока все остальные явно уступают в стабильности и помешать этой тройке вряд ли кто то сможет. Кто имеет наибольшие шансы взять титул спрогнозировать сложно. В распределение мест могут вмешаться и травмы , и вирус , и другие факторы.
Весна все расставит по местам.
Всем здоровья.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:06
почти в каждом туре бывают нежданчики, Это АПЛ - все играют до конца!
В мае увидим кто с щитом, а кто на щите
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:05
По дороге к чемпионству , тройка борзая бежит !!!
протон
протон ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 01:55
Красиво чётко
протон
протон
сегодня в 01:53
этот Гвардиолла ни как не угомонится. Челси сдал последние игры, нужно верстать. и разрывать плещь
sash71
sash71
сегодня в 01:52
Между этой тройкой уже развернулась борьба за чемпионство. На сегодняшний день пожалуй эти три клуба показывают самый сильный футбол в мире. Но на мой взгляд из этой тройки Ливерпуль набирает обороты намного быстрее чем МС и Челси. Клопп обладает даром прививать дух победителя команде. У Ливерпуля самое лучшее взаимодействие игроков на поле, прекрасное видение друг друга и умение отдавать пасс который тут же перерастает в голевой момент. Следующие пять туров покажут сможет ли эта тройка остаться в лидерах или кто то будет сдавать позиции !
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