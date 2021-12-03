«Челси», «Ман Сити» и «Ливерпуль» уходят в отрыв. Итоги 14-го тура АПЛ

«Рома» — «Интер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома»

«Ганза» — «Ингольштадт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (04.12.2021) Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.