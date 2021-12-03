ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Дубль Роналду помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Арсенал»

сегодня, 01:23
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» принимал «Арсенал» в заключительном матче 14-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 13-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу полузащитника Эмила Смит-Роу. «Манчестер Юнайтед» сумел сравнять счёт до перерыва. Забитым мячом отметился Бруну Фернандеш на 44-й минуте.

Во втором тайме манкунианцы вышли вперёд благодаря усилиям нападающего Криштиану Роналду. Португалец отличился с паса Маркуса Рэшфорда на 52-й минуте поединка. Уже через 2 минуты «Арсенал» ответил голом Мартина Эдегора и сравнял счёт.

Менее чем через 15 минут МЮ получил шанс снова выйти вперёд, заработав пенальти. К мячу подошёл Роналду и реализовал свой очередной одиннадцатиметровый в карьере.

Окончательный счёт матча 3:2 — победа «Манчестер Юнайтед».

Все новости
«Челси», «Ман Сити» и «Ливерпуль» уходят в отрыв. Итоги 14-го тура АПЛ
Сегодня, 01:37 Комментарии12
«Милан» сократил отставание от «Наполи». Итоги 15-го тура Серии А
Сегодня, 00:52 Комментарии10
«Тоттенхэм» на своём поле уверенно обыграл «Брентфорд»
Сегодня, 00:22 Комментарии5
«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу»
Вчера, 01:09 Комментарии14
«Ливерпуль» разгромил «Эвертон» в мерсисайдском дерби
Вчера, 01:08 Комментарии21
«Челси» в гостях обыграл «Уотфорд»
Вчера, 01:01 Комментарии14
Сортировать
Все комментарии
Elliada
Elliada ответ Дух Самайна (раскрыть)
сегодня в 15:48
Скоро аннулируют победу в Серии А
Дух Самайна
Дух Самайна ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 15:31
Ювентус и с Роналду выигрывал чемпионат
manutd navsegda
manutd navsegda ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 13:37
А после его ухода она что стала лучше?
Elliada
Elliada ответ manutd navsegda (раскрыть)
сегодня в 13:22
Посмтори статистику Юве до Роналду. Каждый год золотые дубли и 2 финала ЛЧ
manutd navsegda
manutd navsegda ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 13:18
Нуда вы абсолютно правы, как только объяснить это «Ювентус»
Чемпион Италии (2): 2018/19, 2019/20
Обладатель Кубка Италии: 2020/21
Обладатель Суперкубка Италии (2): 2018, 2020
амурец
амурец
сегодня в 13:13, ред.
Посмотрим, в поминать конечно будут итоговый результат, но счёт на табло был в 2009 Челси-Барселона, и все плюются вспоминая этот матч, а выученные что так же не будет с 7 мячами Месси ? Хотя кому я задаю вопрос обожателю гнома
Johnes
Johnes ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 12:52
    Johnes
    Johnes ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 12:35
    Есть такая заповедь: «не судите, да не судимы будете!» это насчет любви к деньгам. Великие спортсмены современности далеко не все бескорыстны. Это относится и к персонажу, за которого вы здесь тайно либо явно топите. На счет плей офф КА, если ты не смотрел матчи, а ты их не смотрел, на ютьюбе можно посмотреть нарезку и убедиться что в четвертьфинале, а это уже плей офф, Месси отличился одним из трех забитых мячей. Далее, полуфинал. Что мы видим? Месси в окружении двух соперников отдает передачу на Мартинеса, которому просто нудно было попасть в угол ворот. Далее серия послематчевых, где первым бьет Месси, это психологический фактор, вселяющий уверенность бьющим после него. Финал: да не забил, но в истории футбола было масса случаев, когда судьбу матча решали не лидеры, а другие игроки. Например финал ЧЕ 2016 года.
    амурец
    амурец ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 11:56, ред.
    может быть, может быть, ну тогда назовём их просто месяфантики, ибо они понимая сами, что Месси уже давно не влияет на игру, продолжают самозабвенно его восхвалять, выдавая его любой пинок в сторону ворот за гениальный пас, к сожалению по их словам который не поняли его партнёры
    Elliada
    Elliada ответ Дух Самайна (раскрыть)
    сегодня в 11:53
    Это верно. ПСЖ до Месси был №1 и сейчас №1. Ювентус до Роналду был №1, при нем №4. МЮ был №2, сейчас №7. Польза Роналду на лицо
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 11:52, ред.
    Мне кажется, формулировка гномолюб технически некорректна. Это относится ещё к тем временам, когда он был ключевой фигурой в команде. Сейчас же какой его вклад? Он даже в плей-офф КА был один из худших в команде и никак не помог. Сейчас более актуальна формулировка лепреконофил, которая отражает чрезмерную любовь к деньгам семейки Месси и бесстыдство, с которым они получают чужие ЗМ.
    Дух Самайна
    Дух Самайна ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 11:49
    Лео Меся один гол за ПСЖ забил в слабейшей лиге, ахаха. ПСЖ еще до прихода карлика выигрывал чемпионат, так что приход карлика ничего не изменил
    амурец
    амурец ответ Johnes (раскрыть)
    сегодня в 11:46
    а другие не понимают? футбол судя по вашим словам понимают только гномолюбы?
    sv_1969
    sv_1969 ответ sir_Alex (раскрыть)
    сегодня в 11:40
    Надо мавзолей еще один строить)))
    Johnes
    Johnes ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 11:22
    Не будь передач не было бы и голов. Таков футбол, уважаемый! Мастерство забивающих никто не отменяет, это естественно, но и отдавшего голевые нельзя исключать. Это взаимозависимые элементы игры. Эпитет «гномолюб» в отношении себя не принимаю, ибо не позволяю никому такое уничижительное обращение. Что касается остальных любителей почитателей таланта Лионеля Месси, скажу вполне осознано и однозначно, что все они любят и понимают футбол!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Johnes (раскрыть)
    сегодня в 11:13
    Ты реально про матч против последнего места стоимостью в полтора раза дешевле "Спартака" по трансфермаркту, которое играло большую часть времени вдесятером после удаления в первом тайме?
    амурец
    амурец ответ Johnes (раскрыть)
    сегодня в 10:45, ред.
    три голевые? ну да, вот только голы забиты благодаря игрокам их забившим, то есть исключительно на их мастерстве, так что в этих передачах гениального ничего нет, ну даже в угоду вам гномолюбам все сделаем вид (ну посмеявшись конечно), что ПСЖ победил Сент_Этьен исключительно благодаря "гениальнейшим" передачам Месси, то такой показатель за такое время явно статиста
    Johnes
    Johnes
    сегодня в 10:27
    Три голевые передачи в предыдущем матче - это статист?! Последний матч не показатель, не было тренировок после церемонии, о чем, кстати, писали. Да, согласен, сейчас потеря формы очевидна, но это временное явление, уверен.
    амурец
    амурец ответ Johnes (раскрыть)
    сегодня в 09:59
    конечно главное успех команды, тогда когда ты принимаешь непосредственное участие в этом успехе, тогда и голы для тебя важны, а когда ты в этом успехе просто статист, то конечно голы не самоцель
    1bear
    1bear
    сегодня в 09:40
    Роналду - очень полезный игрок,чтобы там не говорили попоцелователи гнома...
    Elliada
    Elliada ответ Дух Самайна (раскрыть)
    сегодня в 09:38
    ПСЖ на первом месте, МЮ на седьмом. Ну и как помогли его голы?
    Johnes
    Johnes ответ Дух Самайна (раскрыть)
    сегодня в 09:31, ред.
    Цыплят по осени считают - есть такая старая русская пословица. Голы для Месси - не самоцель, главное - успех команды. А голы придут, куда они денутся!
    VЕNOМ
    VЕNOМ
    сегодня в 09:31
    Карлан пришел в лигу фермеров и пууууууууууууууууууууп, это у него голы каждые 4 месяца))))))))))))))))))) Король диареи и липовых мячей)))))))))))))
    Дух Самайна
    Дух Самайна ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 09:24
    Сколько голов забил Роналду за МЮ в самой сильной лиге, сколько забил Месси за ПСЖ в слабой лиге?
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 08:41
    Месси пришел в ПСЖ - не отобрал номер у Неймара, не пробивает пенальти, бьет штрафные.
    Роналду пришел в МЮ - забрал номер у Кавани, бьет пенальти и штрафные. Подвинул Бруну и уволил Сульшера. Нарцисс одним словом
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 08:09
    Хорошо покуражились
    tsk116
    tsk116
    сегодня в 08:02
    Но он не Месси
    Johnes
    Johnes
    сегодня в 08:00, ред.
    Первый гол - подставил ногу, второй с пенальти. Все как обычно. А шума-то, шума!!!
    RoArt
    RoArt ответ Phu Quoq (раскрыть)
    сегодня в 07:26
    Даже после введения ВАР, у таких как ты, одна и таже песня.
    RoArt
    RoArt
    сегодня в 07:24
    Обратите внимание, как играют все претенденты на ЗМ. Правда обладатель очередного картонного мяча - жидко обделался с Ниццей.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100