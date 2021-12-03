Дубль Роналду помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Арсенал»

1638483839

сегодня, 01:23

«Манчестер Юнайтед» принимал «Арсенал» в заключительном матче 14-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 13-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу полузащитника Эмила Смит-Роу. «Манчестер Юнайтед» сумел сравнять счёт до перерыва. Забитым мячом отметился Бруну Фернандеш на 44-й минуте.

Во втором тайме манкунианцы вышли вперёд благодаря усилиям нападающего Криштиану Роналду. Португалец отличился с паса Маркуса Рэшфорда на 52-й минуте поединка. Уже через 2 минуты «Арсенал» ответил голом Мартина Эдегора и сравнял счёт.

Менее чем через 15 минут МЮ получил шанс снова выйти вперёд, заработав пенальти. К мячу подошёл Роналду и реализовал свой очередной одиннадцатиметровый в карьере.

Окончательный счёт матча 3:2 — победа «Манчестер Юнайтед».