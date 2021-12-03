ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2021/2022

«Милан» сократил отставание от «Наполи». Итоги 15-го тура Серии А

сегодня, 00:52

Завершились все поединки 15-го тура чемпионата Италии.

«Аталанта» — «Венеция» 4:0
Голы: Пашалич Марио 7, Пашалич Марио 12, Копмейнерс Тейн 57, Пашалич Марио 67

«Фиорентина» — «Сампдория» 3:1
Голы: Кальехон Хосе 23, Влахович Душан 32, Соттил Риккардо 45 — Габбьядини Маноло 15

«Верона» — «Кальяри» 0:0

«Салернитана» — «Ювентус» 0:2
Голы: Дибала Пауло 21, Мората Альваро 70

«Болонья» — «Рома» 1:0
Гол: Сванберг Маттиас 35

«Интер» — «Специа» 2:0
Голы: Гальярдини Роберто 36, Мартинес Лаутаро 58 (пенальти)

«Дженоа» — «Милан» 0:3
Голы: Ибрагимович Златан 10, Мессиас Жуниор 45+1, Мессиас Жуниор 61

«Сассуоло» — «Наполи» 2:2
Голы: Скамакка Джанлука 71, Феррари Джанмарко 89 — Руис Фабиан 51, Мертенс Дрис 59

«Торино» — «Эмполи» 2:2
Голы: Побега Томмазо 10, Пьяца Марко 15 — Романьоли Симоне 34, Ла Мантиа Андреа 72

«Лацио» — «Удинезе» 4:4
Голы: Иммобиле Чиро 34, Педро 51, Милинкович-Савич Сергей 56, Ачерби Франческо 79 — Бето 17, Бето 32, Молина Науэль 44, Арслан Толгай-Али 90+9

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 10:32
«Наполи» потерял Осимхена и Кулибали на долгий срок.
«Милан» потерял Кьера и еще полсостава в лазарете.
Дальше будет интереснее
ДСА
ДСА
сегодня в 08:38
Похоже борьба за чемпионство будет упорной.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:49
Еще совсем недавно казалось, что Наполи и Милан оторвались так, что погоня за ними окажется безнадежной, но вот, к 15 туру гонка за чемпионство стала выглядеть куда более интересной, и борьба ведется уже из четырех команд. Дальше будет еще интересней
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:11
В следующем туре Наполи встречаться с Аталантой, поэтому вероятнее всего лидер поменяется.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:29
А чемпионом станет Интер
1bear
1bear
сегодня в 04:27
думаю,что Наполи ожидает спад,но не надолго - борьба за чемпионство ожидается нешуточная...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:05
Пусть Милан будет чемпионом!
kust07
kust07
сегодня в 01:05
Вперёд Милан
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:54
Лацио конкретно сдувается . Очень неожиданные результаты последних игр.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:53
Милан не станет чемпионом
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