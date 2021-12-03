«Милан» сократил отставание от «Наполи». Итоги 15-го тура Серии А

Завершились все поединки 15-го тура чемпионата Италии.
«Аталанта» — «Венеция» 4:0
Голы: Пашалич Марио 7, Пашалич Марио 12, Копмейнерс Тейн 57, Пашалич Марио 67
«Фиорентина» — «Сампдория» 3:1
Голы: Кальехон Хосе 23, Влахович Душан 32, Соттил Риккардо 45 — Габбьядини Маноло 15
«Верона» — «Кальяри» 0:0
«Салернитана» — «Ювентус» 0:2
Голы: Дибала Пауло 21, Мората Альваро 70
«Болонья» — «Рома» 1:0
Гол: Сванберг Маттиас 35
«Интер» — «Специа» 2:0
Голы: Гальярдини Роберто 36, Мартинес Лаутаро 58 (пенальти)
«Дженоа» — «Милан» 0:3
Голы: Ибрагимович Златан 10, Мессиас Жуниор 45+1, Мессиас Жуниор 61
«Сассуоло» — «Наполи» 2:2
Голы: Скамакка Джанлука 71, Феррари Джанмарко 89 — Руис Фабиан 51, Мертенс Дрис 59
«Торино» — «Эмполи» 2:2
Голы: Побега Томмазо 10, Пьяца Марко 15 — Романьоли Симоне 34, Ла Мантиа Андреа 72
«Лацио» — «Удинезе» 4:4
Голы: Иммобиле Чиро 34, Педро 51, Милинкович-Савич Сергей 56, Ачерби Франческо 79 — Бето 17, Бето 32, Молина Науэль 44, Арслан Толгай-Али 90+9
«Милан» потерял Кьера и еще полсостава в лазарете.
Дальше будет интереснее
«Милан» потерял Кьера и еще полсостава в лазарете.
Дальше будет интереснее