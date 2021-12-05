Арбитр встречи «Боруссия» Д — «Бавария»: «Мы хотим видеть жёсткую борьбу»

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вчера, 10:11

Арбитр главной встречи 14-го тура Бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария» (2:3) Феликс Цвайер прокомментировал, почему решил поставить пенальти в моменте с игрой рукой защитника «шмелей» и не стал смотреть повтор падения в штрафной мюнхенской команды:

Контакт руки у Хуммельса я увидел сразу во время игры. Но было непонятно, была ли рука в неестественном положении. Я сообщил об этом судье, работавшему на ВАР. Он объяснил, что Хуммельс вытянул руку и она находилась в неестественной позиции. Затем я посмотрел повтор лично.

О падении Ройса:

Контакт в верхей части тела был. Я разрешал много единоборств, поэтому не стал назначать пенальти. Мы все хотим видеть жесткую борьбу. Нужно как можно реже вмешиваться в ход игры.

Благодаря победе в этом поединке «Бавария» увеличили свой отрыв от дортмундцев до 4 очков.