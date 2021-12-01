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Карасёв рассудит «Сочи» и «Краснодар», Матюнин — «Зенит» и «Ростов»

вчера, 18:08

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 17-го тура Российской Премьер-лиги. На трёх матчах тура будут работать по два ассистента VAR, сообщает пресс-служба РФС.

3 декабря (пятница)

«Зенит» — «Ростов»: судья — Алексей Матюнин, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Алексей Воронцов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Евгений Турбин; AVAR-1 — Екатерина Курочкина; AVAR-2 — Александр Богданов; инспектор — Александр Колобаев.

4 декабря (суббота)

«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Варанцо Петросян; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Артём Любимов; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Зуев.

«Спартак» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Максим Ковалёв; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Николай Богач; инспектор — Александр Гвардис.

«Локомотив» — «Урал»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Алексей Сухой; AVAR-1 — Алексей Лунёв; AVAR-2 — Адлан Хатуев; инспектор — Геннадий Куличенков.

5 декабря (воскресенье)

«Химки» — «Арсенал»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Антон Кобзев, Алексей Ширяев; резервный судья — Артём Соколов; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Динамо» — «Уфа»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Андрей Бутенко.

«Нижний Новгород» — «Рубин»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Образко; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Сочи» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR-1 — Дмитрий Чельцов; AVAR-2 — Анастасия Пустовойтова; инспектор — Сергей Французов.

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 22:54
Матюнину дали деньжат подзаработать
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 20:29
    YVG
    YVG
    вчера в 19:58
    Сочам повезло и Краснодар уделают.
    TheBoLt
    TheBoLt ответ ЮЗИК (раскрыть)
    вчера в 19:30
    Ну да, единственный судья, которого я запомнил за хорошее судейство. остальные наши для меня ноунеймы
    drug01
    drug01
    вчера в 19:05
    Только меньше ошибок
    008Maximus
    008Maximus
    вчера в 18:38
    Карась - игру преукрась.
    Да так что-бы мечта сбылась.
    Газпром.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 18:24
    Главное без скандалов.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 18:11
    Карасев стал самым крутым судьёй
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