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Баринов: «В первый раз вижу, чтобы такие пенальти ставили»

вчера, 23:17
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мыслями после поражения от «Лацио» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Первый тайм был идеальный, пару стандартов у наших ворот, а больше ничего опасного и не было. Каждый игрок правильно выполнял установку. Во втором тайме, может быть, кому-то не хватило сил. Я еще первый раз вижу, чтобы такие пенальти ставили, когда я сфолил. Я играю в мяч, и мне никак не убрать ногу. Мне за это дают желтую, из-за которой я пропускаю игру с «Марселем», и еще за это ставят пенальти.

Судья объяснил, что в начале я играю в мяч, а потом в ногу, я со своим английским ничего не мог ему сказать. Во втором тайме не знаю, что случилось, будем разбирать игру. О чем разговаривал с болельщиками? Они спрашивали, что с командой, почему никто не играет, почему к ним не подходим. Я их понимаю, поэтому подошел и чуть-чуть поговорили. Нам надо выиграть одну игру и там, дай бог, всё пойдет.

Матч с «Лацио» стал знаковым для 17-летнего голкипера «Локомотива» Даниила Худякова.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 12:33
...так учи английский, в жизни всё пригодится, а то играть не играете и потом
работники из вас некудышные, делать то ничего не умеете, кабаки да кальянные!!!
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
сегодня в 10:04
Паровозы, заберите у этого дна повязку, не позорьтесь. А лучше продайте.
"я со своим английским ничего не мог ему сказать" Ну это полнейшее дно, да... Я даже не буду спрашивать, почему московские клубы позволяют себе в международных матчах выпускать на поле существ, которые о существовании школы только слышали и даже русский знают весьма поверхностно, не говоря об английском.
cska1948
cska1948
сегодня в 08:41
"... я со своим английским ничего не мог ему сказать..."
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Что и спасло Баринова от второй ЖК.
FruttyPups
FruttyPups ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 08:40
исправили.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:56
Ну подвёл он команду.
Zak11
Zak11
сегодня в 06:55
В эпизоде соглашусь пожалуй. Была игра в мяч и потом уже в ногу. Там было уже не убрать её, он бы не успел. Не знаю как этот эпизод сейчас расценивают
112910415
112910415
сегодня в 06:13
выиграть одну игру и там, дай бой, всё пойдет.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1293219/barinov-dmitriy
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:53
Гонора в тебе много.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:51
Баринов, ты не звезда. В футболе ты просто никто.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:50
Не везёт Локомотиву
Сантус
Сантус
вчера в 23:37
То есть-по английскому не-бельмеса,ладно,но по-русски ты тоже не смог ничего объяснить ? Пора футболистам в экипировку добавлять красный шарик с кожаными ремешками на рот....но ведь всё одно,на нос натянут...)
Cat01
Cat01
вчера в 23:28
Теперь увидел
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:27
А что там не правильно было, всё по делу.
Правильно назначенный пенальти !
beefs
beefs
вчера в 23:26
какие еще твои годы, это тебе не в российском футболе хулиганить...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 23:23
Он там ещё кое-какое слово сказал, после чего аж рукой за рот схватился))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:22, ред.
Поздно пить боржоми...
протон
протон
вчера в 23:21
Осторожнее надо в своей штрафной играть, но это вопрос не к вам, вы не защитники. По классу локо проиграл центр полностью, ко вратарю ноль вопросов тоже. Локо нужны классные игроки просто, молодые без опытные
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