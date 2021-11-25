Баринов: «В первый раз вижу, чтобы такие пенальти ставили»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мыслями после поражения от «Лацио» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Первый тайм был идеальный, пару стандартов у наших ворот, а больше ничего опасного и не было. Каждый игрок правильно выполнял установку. Во втором тайме, может быть, кому-то не хватило сил. Я еще первый раз вижу, чтобы такие пенальти ставили, когда я сфолил. Я играю в мяч, и мне никак не убрать ногу. Мне за это дают желтую, из-за которой я пропускаю игру с «Марселем», и еще за это ставят пенальти.
Судья объяснил, что в начале я играю в мяч, а потом в ногу, я со своим английским ничего не мог ему сказать. Во втором тайме не знаю, что случилось, будем разбирать игру. О чем разговаривал с болельщиками? Они спрашивали, что с командой, почему никто не играет, почему к ним не подходим. Я их понимаю, поэтому подошел и чуть-чуть поговорили. Нам надо выиграть одну игру и там, дай бог, всё пойдет.
Матч с «Лацио» стал знаковым для 17-летнего голкипера «Локомотива» Даниила Худякова.
работники из вас некудышные, делать то ничего не умеете, кабаки да кальянные!!!
работники из вас некудышные, делать то ничего не умеете, кабаки да кальянные!!!
"я со своим английским ничего не мог ему сказать" Ну это полнейшее дно, да... Я даже не буду спрашивать, почему московские клубы позволяют себе в международных матчах выпускать на поле существ, которые о существовании школы только слышали и даже русский знают весьма поверхностно, не говоря об английском.
"я со своим английским ничего не мог ему сказать" Ну это полнейшее дно, да... Я даже не буду спрашивать, почему московские клубы позволяют себе в международных матчах выпускать на поле существ, которые о существовании школы только слышали и даже русский знают весьма поверхностно, не говоря об английском.
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Что и спасло Баринова от второй ЖК.
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Что и спасло Баринова от второй ЖК.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1293219/barinov-dmitriy
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1293219/barinov-dmitriy
Правильно назначенный пенальти !
Правильно назначенный пенальти !