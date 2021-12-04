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Витория: «Очень не понравилось судейство и удаление Соболева»

вчера, 19:45
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория остался недоволен судейством в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (2:1).

Очень не понравилось судейство и удаление Соболева. Это надо подробно проанализировать. В первом тайме это судья дал шесть минут дополнительного времени! Карточка Айртону – её понять тоже тяжело. Мне в целом не понравилась работа арбитра, на первых минутах был фол против Джикии, и когда нужно было дать карточку – он её не дал.

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Все комментарии
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 09:50
ладно, главное, что дожали
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:12
Спасибо бы говорил...
Одержал первую победу в РПЛ за последние 7 матчей....и не доволен он...)))
Сам не можешь...дай хоть Мешкову победный состав сформировать...
Железный Капут
Железный Капут
вчера в 22:18
Странно. Когда Ахметова удаляли - судейство нравилось, а тут вдруг разонравилось
Ironigor
Ironigor ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 20:46
Может даже и пальчиком не погрозят ☝😉
Аксинья
Аксинья ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:43
Это точно разберутся и даже пальчиком Мешкову погрозят...А ведь его давно уже пора вслед за Вилковым гнать))
valeron4321
valeron4321
вчера в 20:39
Ждем ответа заслуженных специалистов-окулистов из КДК)
Есть версия, что судья вместе с двумя судьями на ВАР читали паблик Соболева, где он писал, что будет рубить игроков Ахмата, бив по мячу щечкой.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:32
Ну хоть победили...
протон
протон
вчера в 20:27
если не отменят дискву Соболеву,это будет просто цирк!
makkie
makkie
вчера в 20:24
Судейство мало кому понравилось.
Мешков с первых минут дал понять, что потерпит грубую игру. Дал бы жёлтую Архипову за снос Джикии - и не было бы этого градуса игры. Но нет, пожалел - хотя фол тянул на оранжевую карточку. Хорошо не сломал Джикию.
протон
протон
вчера в 20:23
    протон
    протон
    вчера в 20:23
    Руй вообще редко говорит о судействе. Раз заговорил, значит сильно допекло.
    ZedZipper
    ZedZipper ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 20:17, ред.
    Обоснуй.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 20:10
    Молись богу, что получили левых три очка.
    Wolk15Sven
    Wolk15Sven
    вчера в 20:03
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 20:00
      Соболь даже желтой не заслуживал
      Михаил Полунин
      Михаил Полунин
      вчера в 19:59
      У главного судьи комплекс Спартака...Что-то глубинное, наверное...
      Мозес получает прямой ногой с открытой бутсой и...ничего. Свисток молчит.
      Спартак косят практически в каждом матче РПЛ с позволения судей...
      Далее, игрок Спартака срывается от фолов и следует карточка и/или удаление...На,на,на...
      Вот такая российская футбольная справедливость...
      Да, комментаторы - полный отстой: ни культуры речи, ни культуры мысли...
      Просто треп от необходимости что-то нести в эфир...
      Смотрю матчи с выключенным звуком - обалденные ощущения..
      Главное нет словесного ...., льющегося с экрана ТВ...
      Как-то так...
      Я болею за Спартак.
      tigrok
      tigrok
      вчера в 19:56
      Перед матчем я предположил, что Мешок покажет левую карточку Джикии или Айртону. Теперь Айртон пропустит следующую игру. Подготовка внутренних сил к матчу с Сочи.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 19:46
      Ничего страшного , разберутся.
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