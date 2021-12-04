Витория: «Очень не понравилось судейство и удаление Соболева»

Главный тренер «Спартака» остался недоволен судейством в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (2:1).

Очень не понравилось судейство и удаление Соболева. Это надо подробно проанализировать. В первом тайме это судья дал шесть минут дополнительного времени! Карточка Айртону – её понять тоже тяжело. Мне в целом не понравилась работа арбитра, на первых минутах был фол против Джикии, и когда нужно было дать карточку – он её не дал.