Витория: «Очень не понравилось судейство и удаление Соболева»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория остался недоволен судейством в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (2:1).
Очень не понравилось судейство и удаление Соболева. Это надо подробно проанализировать. В первом тайме это судья дал шесть минут дополнительного времени! Карточка Айртону – её понять тоже тяжело. Мне в целом не понравилась работа арбитра, на первых минутах был фол против Джикии, и когда нужно было дать карточку – он её не дал.
Мозес получает прямой ногой с открытой бутсой и...ничего. Свисток молчит.
Спартак косят практически в каждом матче РПЛ с позволения судей...
Далее, игрок Спартака срывается от фолов и следует карточка и/или удаление...На,на,на...
Вот такая российская футбольная справедливость...
Да, комментаторы - полный отстой: ни культуры речи, ни культуры мысли...
Просто треп от необходимости что-то нести в эфир...
Смотрю матчи с выключенным звуком - обалденные ощущения..
Главное нет словесного ...., льющегося с экрана ТВ...
Как-то так...
Я болею за Спартак.
Мозес получает прямой ногой с открытой бутсой и...ничего. Свисток молчит.
Спартак косят практически в каждом матче РПЛ с позволения судей...
Далее, игрок Спартака срывается от фолов и следует карточка и/или удаление...На,на,на...
Вот такая российская футбольная справедливость...
Да, комментаторы - полный отстой: ни культуры речи, ни культуры мысли...
Просто треп от необходимости что-то нести в эфир...
Смотрю матчи с выключенным звуком - обалденные ощущения..
Главное нет словесного ...., льющегося с экрана ТВ...
Как-то так...
Я болею за Спартак.