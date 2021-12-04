«Спартак» обратится в ЭСК по вопросу удаления Соболева

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что клуб обратится в ЭСК относительно решения главного арбитра матча против «Ахмата» Виталия Мешкова показать прямую красную карточку нападающему Александру Соболеву.
Мы, конечно, будем обращаться в ЭСК.
В пресс-службе «Спартака» сообщили, что клуб обратится в ЭСК относительно решения главного арбитра матча против «Ахмата» Виталия Мешкова показать прямую красную карточку нападающему Александру Соболеву.
Мы, конечно, будем обращаться в ЭСК.
1998 Жемчужина - Спартак 1-4
1999 Жемчужина - Спартак 3-7
и.т.д. Более того, Жемчужина (Сочи) ни разу не выигрывал у Спартака!!!
1998 Жемчужина - Спартак 1-4
1999 Жемчужина - Спартак 3-7
и.т.д. Более того, Жемчужина (Сочи) ни разу не выигрывал у Спартака!!!
Написано "дома"...в Сочи....
с 1963-го года Спартак не может победу из Сочи увезти...
Написано "дома"...в Сочи....
с 1963-го года Спартак не может победу из Сочи увезти...
У "Сочи" 100%-я побеждаемость над Спартаком дома...
Что с Соболевым...что без Соболева...
У "Сочи" 100%-я побеждаемость над Спартаком дома...
Что с Соболевым...что без Соболева...
Но сильно сомневаюсь, что Соболеву отменят красную карточку.
Но сильно сомневаюсь, что Соболеву отменят красную карточку.
Ждем ответа заслуженных специалистов-окулистов из КДК)
Ждем ответа заслуженных специалистов-окулистов из КДК)
здесь даже жёлтой не должно быть! Футбол - контактный вид спорта, а у Соболева, не то, чтобы умысла не было, он даже не нарушил ничего. Он ударил по мячу и всё.
здесь даже жёлтой не должно быть! Футбол - контактный вид спорта, а у Соболева, не то, чтобы умысла не было, он даже не нарушил ничего. Он ударил по мячу и всё.