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«Спартак» обратится в ЭСК по вопросу удаления Соболева

вчера, 19:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что клуб обратится в ЭСК относительно решения главного арбитра матча против «Ахмата» Виталия Мешкова показать прямую красную карточку нападающему Александру Соболеву.

Мы, конечно, будем обращаться в ЭСК.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:04, ред.
С какого 1963?!
1998 Жемчужина - Спартак 1-4
1999 Жемчужина - Спартак 3-7
и.т.д. Более того, Жемчужина (Сочи) ни разу не выигрывал у Спартака!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 13:34
Читайте внимательней....
Написано "дома"...в Сочи....
с 1963-го года Спартак не может победу из Сочи увезти...
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:02
В 2019 Спартак - Сочи 1-0! В июле этого года Спартак - Сочи 4-0 в товарняке! Можно еще вспомнить знаменитый матч 2-2!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:04
Нет смысла....
У "Сочи" 100%-я побеждаемость над Спартаком дома...
Что с Соболевым...что без Соболева...
112910415
112910415
вчера в 21:06
рассмотреть будет полезно
Землянин
Землянин ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:01, ред.
А если туда положить яйца 😂
makkie
makkie
вчера в 20:56
Обратиться стоит, хотя бы за разъяснениями ЭСК.
Но сильно сомневаюсь, что Соболеву отменят красную карточку.
valeron4321
valeron4321
вчера в 20:33
Отмену удаление Ахметова за удар в прыжке прямой ногой по ноге Соболева КДК обосновали тем, что в прыжке с разбегу Ахметов немного чиркнул по мячу кончиком шнурков)
Ждем ответа заслуженных специалистов-окулистов из КДК)
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 20:32
Если бы не VAR матч бы продолжился даже без штрафного,но Мешков сам пошёл смотреть эпизод на экране....интересно,чем руководствовался арбитр показывая прямую красную? Что он высмотрел криминального,убойного в кадре?Если игрок первый на мяче,за все остальные последствия отвечает соперник...Соболеву куда было ногу девать,он уже осуществил действие с мячом,если только ,,мешку,,в задний проход
протон
протон
вчера в 20:26
Привыкай Виттория - это коррумпированный чемпионат России)))
протон
протон
вчера в 20:24
Соболь опускал ногу после удара по мячу. Ему некуда было ставить её кроме, как на подставленую голень соперника. Простая биомеханика. Удаление надуманное.
здесь даже жёлтой не должно быть! Футбол - контактный вид спорта, а у Соболева, не то, чтобы умысла не было, он даже не нарушил ничего. Он ударил по мячу и всё.
stachel
stachel ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 20:16
Таков значит арбитр...авторитетный )), если позволяет себя в лицо материть. КДК тут при чем? Или КДК может обсоса в мужика превратить?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:07, ред.
Ахмату тоже надо обратиться по не назначенному пенальти с Жиго.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:02
шутки про Рассказова сейчас мимо, когда Джикия привозиттраз за разом
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:01
Там даже фола не было, накладка
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:54
Дело в том , что Соболя валили и он падая нарушил правила ....Можно было и желтой обойтись
YVG
YVG
вчера в 19:46
Хоть бы людей не смешили, Красный Столб чуть человека инвалидом не сделал.
Futurista
Futurista ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 19:44
Шах и мат судье...
Futurista
Futurista
вчера в 19:41
А почему бы и нет?)...прецеденты с отменами красных карточек имеются...
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 19:40, ред.
А Ракицкому дали,когда тот в лицо обматерил арбитра,или это другое и мы просто не понимаем?!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:39, ред.
Возможно, Мешков оказал "Спартаку" услугу, оставляя его в меньшинстве - у "Спартака" в последних матчах получается поудачнее. А может всему виной отсутствие "фактора Рассказова"?
Cat01
Cat01
вчера в 19:36
Кинулись спасать а как же мат???
Брулин
Брулин
вчера в 19:35
Могут и отменить. Карта выглядит по-меньшей мере странно…
Сп62
Сп62
вчера в 19:35
Удаление надуманное. После удара по мячу нога естественно опускается вниз. Если в этот момент туда подсунуть голову, нога опустится и на неё.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:34
    ArtemBzdn
    ArtemBzdn
    вчера в 19:33
    Обращайтесь обязательно. Нефик лепить липовое. Ещё и судейки команду добивают.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 19:32
    Спросить можно всегда.
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