Гацкан: «Судья принял верное решение, засчитав гол Комличенко „Зениту“»

Бывший полузащитник «Ростова» высказался о матче 17-го тура РПЛ ростовчан с «Зенитом» (2:2).

«Ростов» показал себя боеспособной командой. Все бились и выгрызали каждый квадратный метр поля. В первые 15-20 минут было видно, что «Зенит» вышел расслабленным на матч. Пока они вошли в игру, счет был уже 2:0 в пользу ростовчан.

Стоило ли засчитывать гол Комличенко? Мне нравится жесткая игра и единоборства, поэтому я считаю правильно, что судья принял решение засчитать гол. Да, Вендела чуть-чуть придерживали, но не до такой степени, чтобы останавливаться. Во втором моменте с Ракицким, в этом же голевом эпизоде была обоюдная борьба с Комличенко. Нападающий был сильнее, остался на ногах и завершил момент, а Ярослав отвалился.

Есть ли улучшения в игре «Ростова» после неудачного старта? Да, есть прогресс. В защите стали играть более компактно, дисциплинированно. Правда, до сих пор появляются моменты, когда «привозят сами себе» и получают необязательные пенальти, как в прошлой игре с «Ахматом». Сегодня был более спорный момент с Алмквистом, потому что мяч отскочил от груди, а уже потом попал в руку. Он не мог контролировать эту ситуацию.