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Гацкан: «Судья принял верное решение, засчитав гол Комличенко „Зениту“»

вчера, 11:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан высказался о матче 17-го тура РПЛ ростовчан с «Зенитом» (2:2).

«Ростов» показал себя боеспособной командой. Все бились и выгрызали каждый квадратный метр поля. В первые 15-20 минут было видно, что «Зенит» вышел расслабленным на матч. Пока они вошли в игру, счет был уже 2:0 в пользу ростовчан.

Стоило ли засчитывать гол Комличенко? Мне нравится жесткая игра и единоборства, поэтому я считаю правильно, что судья принял решение засчитать гол. Да, Вендела чуть-чуть придерживали, но не до такой степени, чтобы останавливаться. Во втором моменте с Ракицким, в этом же голевом эпизоде была обоюдная борьба с Комличенко. Нападающий был сильнее, остался на ногах и завершил момент, а Ярослав отвалился.

Есть ли улучшения в игре «Ростова» после неудачного старта? Да, есть прогресс. В защите стали играть более компактно, дисциплинированно. Правда, до сих пор появляются моменты, когда «привозят сами себе» и получают необязательные пенальти, как в прошлой игре с «Ахматом». Сегодня был более спорный момент с Алмквистом, потому что мяч отскочил от груди, а уже потом попал в руку. Он не мог контролировать эту ситуацию.

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Все комментарии
Misha78
Misha78
вчера в 14:36
Уверен на 100%, что будь такая ситуация в другую сторону, Гацкан и остальные почитатели Ростова, орали бы, что это не что иное, как фол.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:29
Гол левый, конечно же
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:16
Мнение игрока, долгое время игравшего за Ростов, вряд ли признают питерские. болельщики
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:58, ред.
Теперь всех игроков "Ростова" будут спрашивать справедливо ли засчитан гол "Ростова" во вчерашнем матче "Ростова" ???...))))

.......и эти люди потом судачат о непредвзятом мнении на разного рода ситуации...)))
yrasikos22
yrasikos22
вчера в 12:42
Надо ещё у уборщицы спросить...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:34, ред.
По Венделу и Ракицкому 50Х50. Если бы ТАМ и ТАМ арбитр зафиксировал нарушение, игроки соперника повоняли бы немного и успокоились. Подобных эпизодов во время матча можно насчитать десятками. Просто всё закончилось голом в ворота "Зенита", потому и понятно возмущение игроков и тренера.
протон
протон
вчера в 12:32
    LOpp
    LOpp
    вчера в 12:17, ред.
    А вот Орлов, Радимов, Черданцев и другие непредвзятые эксперты не согласны с Гацканом.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 12:16
    Никаких сомнений.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 12:08
    Матч сыгран зачем к нему возвращаться.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 12:05
    Полностью согласен.
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