Денис Макаров — лучший игрок матча «Динамо» — «Уфа»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров признан лучшим игроком матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы» (2:0).
Макаров отметился голом и результативной передачей, поучаствовав во всех забитых мячах своей команды.
Полузащитник «Динамо» Денис Макаров признан лучшим игроком матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы» (2:0).
Макаров отметился голом и результативной передачей, поучаствовав во всех забитых мячах своей команды.
До потолка еще далеко этому игроку.
До потолка еще далеко этому игроку.