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Денис Макаров — лучший игрок матча «Динамо» — «Уфа»

вчера, 18:42
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров признан лучшим игроком матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы» (2:0).

Макаров отметился голом и результативной передачей, поучаствовав во всех забитых мячах своей команды.

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Все комментарии
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сегодня в 02:14
Хорошо сыграл Дениска
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:50
Если судить по так называемому КТУ в победе Динамо, то Макаров заслуженно получил этот приз, а по сути футболисты Уфы сегодня заслуживали быть лучшими в матче с Динамо. Играть против фаворита почти весь матч в численном меньшинстве и при этом час игрового времени имея на двух игроков меньше, это дорогого стоит.
протон
протон
вчера в 19:34
Динамо вперед!!! D
ДСА
ДСА
вчера в 19:18
Тут судья лучший.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:15
Достоин, но мог бы и лучше. Пасы - каждый второй криво:(
До потолка еще далеко этому игроку.
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:53
Денис старался - похвалы удостоен...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:45
Согласен,Дёня был хорош
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