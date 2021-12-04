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Ди Мария: «Месси должен был взять все „Золотые мячи“, если их дают лучшему»

вчера, 14:12

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария высоко отозвался о форварде парижской команды Лионеле Месси.

Этот парень сумасшедший. Семь «Золотых мячей» – это безумие. Это половина его карьеры. И все остальные «Золотые мячи», полученные другими, раз уж они вручаются лучшему в мире – должны были отдать Месси.

Все приходит к нему естественным образом. Месси взял «Золотой мяч», потому что он лучший в мире.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:32
Мария попал в точку,та и должна была быть,потому,что Месси нет равных и не было.
Максим Черкасов
Максим Черкасов
вчера в 16:22
А Ди Марии обязаны дать «Золотой мяч», за лучший подлиз не заслуженному обладателю этого самого мяча 2021 года!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:22
Анхелю лучше подумать как согреть гнома а то мерзнет он в парижскую зиму.
Captan08
Captan08
вчера в 16:09
Только Месси !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:44
Особенно он с последним обьделался
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 15:41
Я, конечно, не согласен с этим, но Ди Мария ножом прошёл по сердцам личных глоров Криштиньянду 😀
протон
протон
вчера в 15:40
Да пусть берет, просто весь мир уже в курсе что цена этой награде на уровне стоимости банки с горошком
Romeo 777
Romeo 777 ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 15:29
Наверно, для Роберта был бы самый желанный соперник в 1/8
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Леха Малышев (раскрыть)
вчера в 14:53
Вернулись славные времена барселонских контрактов, когда любой игрок, приходящий в команду, сначала должен был дать интервью о том, что он счастлив ходить по одной земле с лучшим футболистом Галактики... Только сейчас это выглядит несколько смешно.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 14:46
Как раньше дворяне записывали в полк своих чад с рождения, дабы те к моменту начала реально службы уже были в высоком чине, так и Месси надо было вручать Золотые мячи с момента его появления на свет, а то и раньше. Как там у Александра Сергеевича: "Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя В., близкого нашего родственника".
David Young
David Young ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 14:42
.
shlifen
shlifen
вчера в 14:40
Ди Мария кажется не в курсе, что ПСЖ со второго места, вполне может встретиться с Баварией в плэй-офф ЛЧ.
И в этом взгляде, уже читается хет-трик в Мюнхене, и гол-два в Париже =)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:28
Двусмысленное заявление, подкрутил однако
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:25
Прогиб засчитан!
VЕNOМ
VЕNOМ
вчера в 14:25
Ну дима ты шлифанул)))))))))))))))))) Поэтому ты упоротый и не выиграл ЛЧ вне Реала.Позорник мля)))))))))
Леха Малышев
Леха Малышев
вчера в 14:17
Аж до блеска Ди Мария отполировал у Месси😂😂😂
drug01
drug01
вчера в 14:15
Надо выбирать лучшего
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 14:14
Месси лучший. Согласен
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