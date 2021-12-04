Ди Мария: «Месси должен был взять все „Золотые мячи“, если их дают лучшему»

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария высоко отозвался о форварде парижской команды Лионеле Месси.
Этот парень сумасшедший. Семь «Золотых мячей» – это безумие. Это половина его карьеры. И все остальные «Золотые мячи», полученные другими, раз уж они вручаются лучшему в мире – должны были отдать Месси.
Все приходит к нему естественным образом. Месси взял «Золотой мяч», потому что он лучший в мире.
И в этом взгляде, уже читается хет-трик в Мюнхене, и гол-два в Париже =)
И в этом взгляде, уже читается хет-трик в Мюнхене, и гол-два в Париже =)