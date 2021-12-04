Промес — лучший игрок матча «Спартак» — «Ахмат»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (2:1).
Голландец провёл на поле все 90 минут и забил победный гол своей команды.
Квинси Промес – лучший игрок матча 🔥#СпартакАхмат pic.twitter.com/Gpjz9OmfyO— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 4, 2021
Но то, что забил победный гол и принёс команде 3 очка - достойно звания игрока матча.
Но то, что забил победный гол и принёс команде 3 очка - достойно звания игрока матча.
Гол на последних минутах вообще шедевр. Всё в однокасание . Пас, удар , гол....
Гол на последних минутах вообще шедевр. Всё в однокасание . Пас, удар , гол....