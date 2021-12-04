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Промес — лучший игрок матча «Спартак» — «Ахмат»

вчера, 19:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Нападающий «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (2:1).

Голландец провёл на поле все 90 минут и забил победный гол своей команды.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:28
реально спас игру
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:30
Хорошо что выиграли
протон
протон
вчера в 20:25
После весьма спорного удаления Соболева Квинси взял игру на себя, таскал мячи вперёд и успевал возвращаться в оборону. Ну и гол "на цыпочках" - это просто вишенка на торте. Браво! 👏🏻 Лучший!
makkie
makkie
вчера в 20:20
По игре лучшим Промес не был.
Но то, что забил победный гол и принёс команде 3 очка - достойно звания игрока матча.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:20
Промес почти в каждой игре хорош!
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 20:10
Вполне заслужено
Гол на последних минутах вообще шедевр. Всё в однокасание . Пас, удар , гол....
1bear
1bear
вчера в 20:07
молодец - забил важнейший гол
quinn-se
quinn-se
вчера в 19:50
Главное - победа!)
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:49
Мотивирует то, что хрен его Россия выдаст Нидерландам если что...Россия конечно экстрадирует иностранцев по запросам, но это долго и муторно...а в случае с Нидерландами после разбирательств по боингу вообще 0 шансов)...
particular
particular ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:46
... хотя, иногда его что-то и мотивирует :))
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 19:42
Ну это конечно нервирует...
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:41
Мне кажется он бы лучше смог, если бы вся эта судебная морока не отвлекала.
Futurista
Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 19:36
Сам видел или рассказал кто то из полиции Нидерландов?)...
YVG
YVG
вчера в 19:33
Удалять его нужно было, а он еще и лучший.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:29
Мало радости от этого негру, полиция Нидерландов направила представление о его аресте.
ABir
ABir
вчера в 19:26
Узнаю прежнего Антоху! Красавец! Заслужил награду!
Futurista
Futurista
вчера в 19:26
Я рад, что такой игрок как Промес есть в Спартаке...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:20
Победный гол его...
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