Селихов — лучший игрок «Спартака» в ноябре

Болельщики «Спартака» выбрали лучшего футболиста команды в ноябре.
Им стал вратарь Александр Селихов, который набрал 66% голосов. Второе место занял Виктор Мозес (10%), третье – Александр Соболев (9%).
Болельщики «Спартака» выбрали лучшего футболиста команды в ноябре.
Им стал вратарь Александр Селихов, который набрал 66% голосов. Второе место занял Виктор Мозес (10%), третье – Александр Соболев (9%).
Если бы не Селихов, не видать Спартаку даже ничьей в ответном матче с Наполи. Да и с Лестером бы прогорели в гостях.
Если бы не Селихов, не видать Спартаку даже ничьей в ответном матче с Наполи. Да и с Лестером бы прогорели в гостях.