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Селихов — лучший игрок «Спартака» в ноябре

вчера, 22:46

Болельщики «Спартака» выбрали лучшего футболиста команды в ноябре.

Им стал вратарь Александр Селихов, который набрал 66% голосов. Второе место занял Виктор Мозес (10%), третье – Александр Соболев (9%).

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 06:29
Ясно, кто номер один в Спартаке сейчас.
jsb79b92ntz4
jsb79b92ntz4
сегодня в 06:28
Так оно и есть
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:56
Молодец! Заслужил!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:53
Бесспорное решение !
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 23:36
Я уж думал что не дождусь возвращения старого-доброго Селихова! Так держать!!!
makkie
makkie
вчера в 23:09
Абсолютно заслуженно!
Если бы не Селихов, не видать Спартаку даже ничьей в ответном матче с Наполи. Да и с Лестером бы прогорели в гостях.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:03
Сашу есть за что похвалить и поздравить.
протон
протон
вчера в 22:53
Рад за Саню, травмы его просто доконали... Одна за одной... Другой бы вообще футбол бросил. Молодей, заслужил!
drug01
drug01
вчера в 22:51
Да он был лучший
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:49
Селихов просто герой ноября.
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