Бензема пропустит матч с «Интером» в Лиге чемпионов

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вчера, 14:49

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции пропустит поединок с «Интером» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Игрок также может пропустить матч чемпионата Испании против «Атлетико».

Бензема получил повреждение, и покинул поле на 15-й минуте матча в Аноэте против «Реал Сосьедада». Как сообщается, по результатам обследования возможность серьёзной травмы у игрока исключается. Ожидаемое время восстановления Карима около недели.

Француз на данный момент возглавляет список бомбардиров Ла Лиги, забив 12 голов в 15 матчах. В Лиге чемпионов на счету Бензема 5 забитых мячей в 5 играх — лучший показатель в команде.