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Бензема пропустит матч с «Интером» в Лиге чемпионов

вчера, 14:49
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер23:00 Не начался

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема пропустит поединок с «Интером» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Игрок также может пропустить матч чемпионата Испании против «Атлетико».

Бензема получил повреждение, и покинул поле на 15-й минуте матча в Аноэте против «Реал Сосьедада». Как сообщается, по результатам обследования возможность серьёзной травмы у игрока исключается. Ожидаемое время восстановления Карима около недели.

Француз на данный момент возглавляет список бомбардиров Ла Лиги, забив 12 голов в 15 матчах. В Лиге чемпионов на счету Бензема 5 забитых мячей в 5 играх — лучший показатель в команде.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:11
Это плохо
tvh8q5x55ka3
tvh8q5x55ka3
вчера в 18:45
Это потеря для Реала.
goalaktika
goalaktika
вчера в 18:34
Шанс для Йовича. Здоровья Кариму. Не вовремя он сломался
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:54
Хорошая новость что травма несерьезная. Матч с Интером ничего уже не решает. Не страшно что он его пропустит а вот то что не сыграет с Атлетико это жаль. Хотелось бы увидеть мадридское дерби в сильнейших составах.
NOVA
NOVA
вчера в 17:27
ну хорошо что не серьезная травма!! шанс для Йовича еще раз себя проявить, как и в матче с сосьедадом!!! удачи и побед Реалу!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:26, ред.
Будет не хватать Карима! Скорейшего выздоровления Бензема! Надеюсь, что ничего серьезного не случилось с ним. Потерять лучшего бомбардира и лидера перед такими играми, это не очень хорошо. Карим Бензема доказал своим критикам, что он лучшая девятка в мире, что в сборной, что в клубе. Бензема умеет находить общий язык с разными игроками. Пусть отдохнёт, наберётся свежести в плане физики, и вернётся намного сильнее, чем сейчас.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:41
Серьёзная потеря для Реала.
sash71
sash71 ответ Дух Самайна (раскрыть)
вчера в 16:40
Всё может случится
Дух Самайна
Дух Самайна ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 16:39
Интер в случае победы может первое место в группе занять, так что они наверняка приедут в Мадрид за победой.
Phu Quoq
Phu Quoq ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 16:38
Если Реал проиграет Интеру то в 1/8 с большой долей вероятности встретится с М.С., Ливерпулем, Челси или Баварией
Как думаешь, имеет это значение?
Или Реал бессмертный?
Дух Самайна
Дух Самайна
вчера в 16:38
Матч обещает быть интересным, Реал в хорошей форме но и Интер набрал ход. Без Бенземы Реалу будет тяжело, конечно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:28
Ничего страшного!Отдохнет
протон
протон
вчера в 15:47
К Йовича прекрасная возможность проявить себя еще лучше. С Сосьедадом сполна воспользовался возможностью. Бензину здоровья.
sash71
sash71
вчера в 15:25
И Реал и Интер свои вопросы уже решили по выходу в play off ЛЧ. Скорей всего составы у обоих команд будут приближены к оптимальным. Бензема сейчас самый игрок в составе Реала и естественно ему лучше полностью восстановится дабы избежать рецидивов травмы.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:59
Матч имеет мало значения
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