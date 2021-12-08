Умер бывший футболист и тренер «Ростова» Игорь Гамула

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вчера, 10:05

Пресс-служба «Ростова» сообщает, что сегодня умер бывший футболист и тренер команды .

Сегодня ушёл из жизни бывший игрок и тренер нашего клуба Игорь Васильевич Гамула. Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича.

Сегодня ушёл из жизни бывший игрок и тренер нашего клуба Игорь Васильевич Гамула.



Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба.



Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича. pic.twitter.com/ZXzKC3IELr — Football Club Rostov (@rostovfc) December 8, 2021

Гамула выступал за «Ростов» с 1985 по 1988 год. В структуре ростовского клуба на разных должностях он работал с 2011 по 2020 год.