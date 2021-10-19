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Тренер «Зенита»: «Буффон словно Питер Пэн, который отказывается взрослеть»

вчера, 21:30

Тренер «Зенита» Андреа Сканавино, ранее работавший в «Ювентусе», рассказал о работе с вратарем Джанлуиджи Буффоном перед очным матчем команд в Лиге чемпионов.

В чем секрет спортивного долголетия Буффона? Думаю, это сугубо вратарская специфика. Я работал с Буффоном, когда он был совсем юным, и уже тогда он был на две-три головы сильнее всех остальных вратарей – по своим рефлексам, прыгучести, чутью, личным качествам. С годами эта дистанция между ним и другими сократилась, и, возможно, сейчас нет разницы между 43‑летним Буффоном и прочими голкиперами.

Однако его личность и его опыт дают ему возможность оставаться сегодня в игре. И все же я считаю, что куда важнее в этой ситуации его мозг и мышление – он словно Питер Пэн, который отказывается взрослеть. Это помогает ему быть среди молодых игроков, и быть важным для них, и играть с ними.

В настоящий момент Буффон играет за «Парму» в Серии B.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:01
Это уже вратарь второго плана.
pomor45
pomor45
вчера в 22:24
Посмотрим.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:18
Так это здорово,вечно молодой,вечно пьяный!
Gahi
Gahi
вчера в 22:15
Буффон в команде это уверенность футболистов, готовыми играть надежно. Удачи
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:39
САм вроде немолод,а пример (Питер Пэн)выдаёт невысокий культурный уровень.Ладно бы вспомнил средство Макропулоса,или что-то равное по значимости.
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