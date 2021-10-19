Тренер «Зенита»: «Буффон словно Питер Пэн, который отказывается взрослеть»

Тренер «Зенита» Андреа Сканавино, ранее работавший в «Ювентусе», рассказал о работе с вратарем перед очным матчем команд в Лиге чемпионов.

В чем секрет спортивного долголетия Буффона? Думаю, это сугубо вратарская специфика. Я работал с Буффоном, когда он был совсем юным, и уже тогда он был на две-три головы сильнее всех остальных вратарей – по своим рефлексам, прыгучести, чутью, личным качествам. С годами эта дистанция между ним и другими сократилась, и, возможно, сейчас нет разницы между 43‑летним Буффоном и прочими голкиперами.

Однако его личность и его опыт дают ему возможность оставаться сегодня в игре. И все же я считаю, что куда важнее в этой ситуации его мозг и мышление – он словно Питер Пэн, который отказывается взрослеть. Это помогает ему быть среди молодых игроков, и быть важным для них, и играть с ними.