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Буффон уже 26 лет в профессиональном футболе. Его одноклубниками были Златан, Неймар и Роналду

19 ноября 2021, 18:53
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Самые звездные партнеры Джиджи.

Буффон дебютировал в профессиональном футболе 19 ноября 1995 года

19 ноября — особая дата для Джанлуиджи Буффона. В этот день легендарный итальянский вратарь провел свой первый матч в профессиональном футболе. 17-летний Джиджи дебютировал за «Парму» в матче Серии A против звездного «Милана». В атаке «россонери» вышел неподражаемый дуэт форвардов — Роберто Баджо и Джордж Веа, но все их выстрелы в тот вечер оказались холостыми. В своем первом матче Буффон не пропустил, игра закончилась со счетом 0:0.

Ничьи преследовали Джанлуиджи на заре карьеры: второй и третий его матчи в воротах «Пармы» завершились со счетом 1:1, в соперниках были «Ювентус» и «Наполи». Сейчас Буффон выступает в Серии B, очередную годовщину в профессиональном футболе он отметит во встрече с «Козенцей», но Джанлуиджи это обстоятельство абсолютно не смущает. Кроме того, он по-прежнему убедительно делает вид, что собирается играть вечно. На минутку, парню, который толкнул эту речь в январе исполнится 44 года:

Прошло 26 лет, а я все еще здесь. Вчера, как и сегодня, на поле. Через два дня я надену эту футболку, которая вызывает у меня столько приятных воспоминаний о моем дебюте в 1995 году. Точно так же, как и тогда на «Тардини», я собираюсь вывести «Парму» на новую вершину.

Буффон в компании звездных партнеров

Между прочим, у Джиджи контракт с «Пармой» до 2023 года, так что у него действительно еще есть время вывести свою команду на новую вершину. Увы, в этом сезоне «крестоносцы» не претендуют на повышение в классе, а Буффона окружают футболисты не такого калибра, которых он привык видеть рядом с собой за 26 лет блестящей карьеры. Джанлуиджи тренировался и играл вместе с великими чемпионами и обладателями «Золотых мячей». Очень сложно выбрать 10 самых звездных полевых игроков, которые были по одну сторону баррикад с Буффоном в «Парме», «Ювентусе», ПСЖ и сборной Италии. И все-таки мы попробуем.

Вратарь

Джанлуиджи Буффон (Италия)

В воротах, конечно же, сам виновник торжества. У Джанлуиджи 942 матча в клубной карьере и 176 матчей за сборную Италии. Самый важный из почти трех десятков трофеев Буффон завоевал в 2006 году, когда «Скуадра Адзурра» выиграла чемпионат мира. А вот Лига чемпионов великому вратарю так и не покорилась, хотя он трижды играл в финалах и отчаянно мечтал ее покорить.

Защитники

Лилиан Тюрам (Франция) — «Парма» и «Ювентус»

Буффон играл и с самым титулованным футболистом планеты — Дани Алвесом, но с чемпионом мира Тюрамом пуд соли вместе съели: вместе начинали в «Парме», вместе перешли в «Юве». 10 лет бок о бок.

Фабио Каннаваро (Италия) — «Парма», «Ювентус» и сборная Италии

С Каннаваро Джиджи играл за три разные команды и вложился в «Золотой мяч» Фабио по итогам 2006 года, который принес Италии мировую корону.

Джорджо Кьеллини (Италия) — «Ювентус» и сборная Италии

Многолетний партнер и добрый товарищ не забыл поздравить Буффона с годовщиной профессиональной карьеры:

26 лет в футболе, невозможно в это поверить. Великий Джиджи!

Джанлука Дзамбротта (Италия) — «Ювентус» и сборная Италии

Пять совместных сезонов в «Ювентусе» и одна на двоих победа на чемпионате мира. Дзамбротта играл в первом лигочемпионском финале Буффона против «Милана» в 2003-м, был на поле и в решающей схватке ЧМ-2006.

Полузащитники

Андреа Пирло (Италия) — «Ювентус» и сборная Италии

Пирло долгое время был соперником Буффона на клубном уровне и партнером по национальной сборной. В 2006-м их объединил триумф на мундиале, а пять лет спустя Андреа присоединился к «Ювентусу», чтобы выиграть четыре скудетто вместе с Джиджи.

Поль Погба (Франция) — «Ювентус»

У Погба и Буффона тоже четыре совместных триумфа в Серии A, а еще проигранный финал Лиги чемпионов 2015 года. Молодой Поль блестяще играл за «Ювентус», а еще он стал чемпионом мира на турнире, который прошел без Италии и Буффона.

Павел Недвед (Чехия) — «Ювентус»

Павел Недвед вывел «Юве» в финал Лиги чемпионов-2002/03, но решающую схватку с «Миланом» пропустил из-за перебора желтых карточек. До сих пор обидно, что лучший игрок года (Павел получил «Золотой мяч» по итогам 2003-го) пропустил главный финал года из-за глупого регламента, который позже поправили.

Нападающие

Криштиану Роналду (Португалия) — «Ювентус»

Не помог Буффону выиграть Лигу чемпионов, хотя надежда такая была. И все-таки невозможно представить команду звездных партнеров Джанлуиджи без обладателя пяти «Золотых мячей».

Алессандро Дель Пьеро (Италия) — «Ювентус» и сборная Италии

Не просто легенда, а такой же символ «Ювентуса», как и сам Буффон. Сандро и Джиджи провели в Турине 11 совместных сезонов и были в золотой сборной Италии под руководством Марчелло Липпи.

Златан Ибрагимович (Швеция) — «Ювентус»

Много классных форвардов из команд Буффона можно вспомнить: Креспо, Вьери, Индзаги, Трезеге, Тевес, Неймар, Мбаппе. К Златану своеобразное отношение в Турине, но сейчас речь не о морали, тем более Ибрагимович и Буффон относятся друг к другу с огромным уважением. Прошлогодняя реплика шведа:

Лучший вратарь в истории — точно Буффон. Он сильнейший. Вместе мы провели отличное время в «Ювентусе».

Альтернативный состав (5-3-2): Буффон — Дани Алвес, Тиаго Силва, Бонуччи, Барцальи, Эвра — Гаттузо, Давидс, Тотти — Неймар, Мбаппе.

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Все комментарии
Аршавин зе бест
Аршавин зе бест ответ shlomo (раскрыть)
26 ноября в 14:28
Буффон для меня №1 вратарь всех времен и народов. Но, в знаменитой игре где прозвучала фраза Буффонище от Черданцева был гол. Да, реакция Буффона была сумасшедшая, но он не вытащил тот мяч. судья ошибся. Forza Buffon, Forza AC Milan, Con simpatia!
Persenchik
Persenchik
21 ноября в 13:35
Дель Пьеро как и Рональдо может быть только один. Такой же феноменальный. Разумеется, бразилец Рональдо. А Шевченко просто умелый форвард. Что касается Буффона, то это легендарный и крепкий вратарь. 😊
Goosfraba
Goosfraba
20 ноября в 22:50
Где Верон? Где креспо? Где Кьеза!?!
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Река Янцзы (раскрыть)
20 ноября в 22:16
Вот как раза ЗМ показатель. Тем более Шевченко был крут, не то что кудрявый чешский пудель из Юве, которому просто так дали награду.
И для напов показатель это голы. Шевченко за сезон в Серии А забивал 2 раза по 24, в то время как дврняга из Юве максимум 21 за сезон. А ещё у Шевы больше голов забито в ЛЧ, в лучшем клубном турнире в Мире. Никакой дельпьеришко даже рядом не стоял. Конкуренты дворняги - Хулио Круз, Рекоба, Адриано, Милито. Да и то он им вчистую проигрывает.
Река Янцзы
Река Янцзы ответ DEIVID_777 (раскрыть)
20 ноября в 22:12
Как раз ЗМ это не показатель. Это коррумпированная награда. Реал и Барса подкармливали чинуш УЕФА и пилили эту цацку между своими игроками, Шувченка получала ЗМ, когда Берл имел не меньший вес. А сборная как раз показатель. Шевченка растворялась там, кроме неё знаю только одного липового золотомячиста, который исчезал в сборной. Это Моська аргентинская, разумеется.)))
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Река Янцзы (раскрыть)
20 ноября в 18:13
АХАХАХАХА

ЗМ показатель. И Шевченко тут просто не досягаем. Всякие дворняжки унизительно выгнанные из Юве даже близко за мячик не боролись. И даже карьеру закончил как отщепенец в не футбольной стране, в го...чемпионате, в го...клубе. Нападающий который вчистую проиграл Тотти по забитым голам в Серии А.
Слабые аргументы. Учитывая, что Ческо играл всю карьеру в Роме, чего не смогла дворняга, отыграть всю карьеру в Юве. А Шевченко играл за Украину.
Так что никакого шаха и тем более мата. Грош цена этим аргументам.

АХАХАХАХАХАХА

Шаг

АХАХАХАХАХАХА

На будущее, пишется шаХ.
Река Янцзы
Река Янцзы ответ DEIVID_777 (раскрыть)
20 ноября в 17:58
Конечно есть что ответить и как раз про футбол. Есть у Алекса козыря и против Шувченко и против Тотти. ДП в отличие от Тотти ЛЧ выигрывал, а в отличие от Шувченки становился чемпионом мира.
Так что шаг вам и мат)
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ juvenale (раскрыть)
20 ноября в 15:30, ред.
Это я сказал правду, подтверждённую статистикой.

АХАХАХАХАХАХА
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ juvenale (раскрыть)
20 ноября в 15:24
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ Река Янцзы (раскрыть)
    20 ноября в 15:22, ред.
    АХАХАХАХАХА

    Конкретно про футбол нечего сказать? Всё ясно.

    АХАХАХАХАХАХА

    Тотти дворнягу ювентийскую в сборной опустил, отобрав 10 номер. В Серии А забил больше не являясь напом, да и за один сезон забивал больше дельпьерико.

    А Шевченко трижды забивал больше в Серии А.
    На это есть что ответить?
    Река Янцзы
    Река Янцзы ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    20 ноября в 08:57
    Раз уж пошли разговоры про дворняг и прочих шавок, давайте вспомним историю о том, как старик Берл наигрался своей подстилкой Наташкой Пазик и подложил её под Шевченку). Вот это и правда была подачка как шавке. Не представляю, как можно жениться на подстилке босса)
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ juvenale (раскрыть)
    20 ноября в 04:36
      juvenale
      juvenale ответ DEIVID_777 (раскрыть)
      19 ноября в 23:31
      судя по твоим ответам я сказал правду хаха хотя весь мир это итак знает
      DEIVID_777
      DEIVID_777 ответ juvenale (раскрыть)
      19 ноября в 21:37
      И да, Рекоба лучше дельпьерико, Хулио Круз лучше дельпьерико, Милито лучше дельпьерико, Это'О лучше дельпьерико, Ибра лучше дельпьерико, Креспо лучше дельпьерико.
      Анатолий Калашников
      Анатолий Калашников
      19 ноября в 21:34
      Дзамбротта круглые ноги
      DEIVID_777
      DEIVID_777
      19 ноября в 21:24
      Везде дельпьерик хуже, ещё и из клуба как дворнягу ненужную вышвырнули.
      DEIVID_777
      DEIVID_777 ответ juvenale (раскрыть)
      19 ноября в 21:23
      АХАХАХАХАХАХА

      Шевченко - 48 голов в ЛЧ, а дельпьерик - 42.

      УХАХАХАХАХАХАХАХА
      DEIVID_777
      DEIVID_777 ответ juvenale (раскрыть)
      19 ноября в 21:17
      У Шевченко в трёх сезонах по 24 гола. А что у нас там у дель пьерико, ах да, максимум 21 голик. Бедненький ювентини, бедненький. Везде он хуже других.

      АХАХАХАХАХАХА
      DEIVID_777
      DEIVID_777 ответ juvenale (раскрыть)
      19 ноября в 21:05
      Тотти в Серии А - 250 голов, а дель пьерик - 208.

      АХАХАХАХАХАХА
      DEIVID_777
      DEIVID_777 ответ juvenale (раскрыть)
      19 ноября в 21:03
      АХАХАХАХАХА

      Тотти лучший показатель за сезон в Серии А - 26 голов, а у Дель пьерико - 21.

      УХАХАХАХАХАХА
      DEIVID_777
      DEIVID_777 ответ juvenale (раскрыть)
      19 ноября в 20:59
      АХАХАХАХАХА

      Треквартисто забивающий почти столько же сколько нападающий. АХАХАХАХА
      DEIVID_777
      DEIVID_777 ответ juvenale (раскрыть)
      19 ноября в 20:57
      Шевченко с ЗМ, а Дель Пьеро на коленях перед ним. И Юве позорно выкинул типа свою легенду из клуба.
      DEIVID_777
      DEIVID_777 ответ juvenale (раскрыть)
      19 ноября в 20:56
      АХАХАХАХА

      В сборной Тотти всегда давал подзатыльник Дель Пьеро и так и сказал - х.. он получит 10 в сборной!
      juvenale
      juvenale ответ DEIVID_777 (раскрыть)
      19 ноября в 20:23
      в милане за последние 20 лет не было напов уровня Дель Пьеро даже и близко
      juvenale
      juvenale ответ DEIVID_777 (раскрыть)
      19 ноября в 20:22
      ухахах ну да ну да)) Тотти король Рима,а Дель Пьеро король Италии...и да Креспо круче шевченко
      DEIVID_777
      DEIVID_777
      19 ноября в 19:28
      Тотти больше заслуживает быть в основном составе чем Дель Пьеро. Тотти круче ювентийца.
      kochegar
      kochegar
      19 ноября в 19:16, ред.
      Алессандро Дель Пьеро (Португалия)
      Поправте))
      shlomo
      shlomo
      19 ноября в 19:14
      Спасибо за статью...ну что, Буффон празднует годовщину дебюта в Серии А ... а первым поединком Буффона в Серии А стал матч Пармы против Милана, завершившийся нулевой ничьей.... знаменитый вратарь остается единственным футболистом, поигравшим в Серии А в четырех разных десятилетиях.... порой Буффон мог вытаскивать действительно невероятные мячи (помните знаменитое Буффонище от Георгия Черданцева?) а вера в него иногда была просто запредельная.... перед полуфинальным матчем чемпионата Европы 2012 года  Германия – Италия мало кто ставил на итальянцев.... тогда мне запомнились слова одного моего знакомого: "На один гол Италия может сподобиться, а вот забить им не просто. У них же Буффон!".... интересный факт: как-то Джанлуиджи заявил о своем желании забить хотя бы один гол в карьере, но так этого и не сделал (хотя я думаю, попроси он пробить пенальти, ему бы не отказали....) .... сколько еще лет Буффон будет играть?.... лично я не знаю ответа на этот вопрос... сам Буффон как-то сказал: "Я буду защищать ворота до тех пор, пока мои ноги, голова и сердце позволят мне это делать".... надеюсь, что это будет продолжаться еще долго....
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      19 ноября в 18:59
      Буфонище конечно монстр,легенда!
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