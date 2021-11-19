Буффон уже 26 лет в профессиональном футболе. Его одноклубниками были Златан, Неймар и Роналду

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19 ноября 2021, 18:53

Самые звездные партнеры Джиджи.

Буффон дебютировал в профессиональном футболе 19 ноября 1995 года

19 ноября — особая дата для Джанлуиджи Буффона. В этот день легендарный итальянский вратарь провел свой первый матч в профессиональном футболе. 17-летний Джиджи дебютировал за «Парму» в матче Серии A против звездного «Милана». В атаке «россонери» вышел неподражаемый дуэт форвардов — Роберто Баджо и Джордж Веа, но все их выстрелы в тот вечер оказались холостыми. В своем первом матче Буффон не пропустил, игра закончилась со счетом 0:0.

Ничьи преследовали Джанлуиджи на заре карьеры: второй и третий его матчи в воротах «Пармы» завершились со счетом 1:1, в соперниках были «Ювентус» и «Наполи». Сейчас Буффон выступает в Серии B, очередную годовщину в профессиональном футболе он отметит во встрече с «Козенцей», но Джанлуиджи это обстоятельство абсолютно не смущает. Кроме того, он по-прежнему убедительно делает вид, что собирается играть вечно. На минутку, парню, который толкнул эту речь в январе исполнится 44 года:

Прошло 26 лет, а я все еще здесь. Вчера, как и сегодня, на поле. Через два дня я надену эту футболку, которая вызывает у меня столько приятных воспоминаний о моем дебюте в 1995 году. Точно так же, как и тогда на «Тардини», я собираюсь вывести «Парму» на новую вершину.

Буффон в компании звездных партнеров

Между прочим, у Джиджи контракт с «Пармой» до 2023 года, так что у него действительно еще есть время вывести свою команду на новую вершину. Увы, в этом сезоне «крестоносцы» не претендуют на повышение в классе, а Буффона окружают футболисты не такого калибра, которых он привык видеть рядом с собой за 26 лет блестящей карьеры. Джанлуиджи тренировался и играл вместе с великими чемпионами и обладателями «Золотых мячей». Очень сложно выбрать 10 самых звездных полевых игроков, которые были по одну сторону баррикад с Буффоном в «Парме», «Ювентусе», ПСЖ и сборной Италии. И все-таки мы попробуем.

Вратарь

Джанлуиджи Буффон (Италия)

В воротах, конечно же, сам виновник торжества. У Джанлуиджи 942 матча в клубной карьере и 176 матчей за сборную Италии. Самый важный из почти трех десятков трофеев Буффон завоевал в 2006 году, когда «Скуадра Адзурра» выиграла чемпионат мира. А вот Лига чемпионов великому вратарю так и не покорилась, хотя он трижды играл в финалах и отчаянно мечтал ее покорить.

Защитники

Лилиан Тюрам (Франция) — «Парма» и «Ювентус»

Буффон играл и с самым титулованным футболистом планеты — Дани Алвесом, но с чемпионом мира Тюрамом пуд соли вместе съели: вместе начинали в «Парме», вместе перешли в «Юве». 10 лет бок о бок.

Фабио Каннаваро (Италия) — «Парма», «Ювентус» и сборная Италии

С Каннаваро Джиджи играл за три разные команды и вложился в «Золотой мяч» Фабио по итогам 2006 года, который принес Италии мировую корону.

Джорджо Кьеллини (Италия) — «Ювентус» и сборная Италии

Многолетний партнер и добрый товарищ не забыл поздравить Буффона с годовщиной профессиональной карьеры:

26 лет в футболе, невозможно в это поверить. Великий Джиджи!

Джанлука Дзамбротта (Италия) — «Ювентус» и сборная Италии

Пять совместных сезонов в «Ювентусе» и одна на двоих победа на чемпионате мира. Дзамбротта играл в первом лигочемпионском финале Буффона против «Милана» в 2003-м, был на поле и в решающей схватке ЧМ -2006.

Полузащитники

Андреа Пирло (Италия) — «Ювентус» и сборная Италии

Пирло долгое время был соперником Буффона на клубном уровне и партнером по национальной сборной. В 2006-м их объединил триумф на мундиале, а пять лет спустя Андреа присоединился к «Ювентусу», чтобы выиграть четыре скудетто вместе с Джиджи.

Поль Погба (Франция) — «Ювентус»

У Погба и Буффона тоже четыре совместных триумфа в Серии A, а еще проигранный финал Лиги чемпионов 2015 года. Молодой Поль блестяще играл за «Ювентус», а еще он стал чемпионом мира на турнире, который прошел без Италии и Буффона.

Павел Недвед (Чехия) — «Ювентус»

Павел Недвед вывел «Юве» в финал Лиги чемпионов-2002/03, но решающую схватку с «Миланом» пропустил из-за перебора желтых карточек. До сих пор обидно, что лучший игрок года (Павел получил «Золотой мяч» по итогам 2003-го) пропустил главный финал года из-за глупого регламента, который позже поправили.

Нападающие

Криштиану Роналду (Португалия) — «Ювентус»

Не помог Буффону выиграть Лигу чемпионов, хотя надежда такая была. И все-таки невозможно представить команду звездных партнеров Джанлуиджи без обладателя пяти «Золотых мячей».

Алессандро Дель Пьеро (Италия) — «Ювентус» и сборная Италии

Не просто легенда, а такой же символ «Ювентуса», как и сам Буффон. Сандро и Джиджи провели в Турине 11 совместных сезонов и были в золотой сборной Италии под руководством Марчелло Липпи.

Златан Ибрагимович (Швеция) — «Ювентус»

Много классных форвардов из команд Буффона можно вспомнить: Креспо, Вьери, Индзаги, Трезеге, Тевес, Неймар, Мбаппе. К Златану своеобразное отношение в Турине, но сейчас речь не о морали, тем более Ибрагимович и Буффон относятся друг к другу с огромным уважением. Прошлогодняя реплика шведа:

Лучший вратарь в истории — точно Буффон. Он сильнейший. Вместе мы провели отличное время в «Ювентусе».

Альтернативный состав (5-3-2): Буффон — Дани Алвес, Тиаго Силва, Бонуччи, Барцальи, Эвра — Гаттузо, Давидс, Тотти — Неймар, Мбаппе.