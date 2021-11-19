Ровно 26 лет назад Буффон дебютировал в Серии А в футболке «Пармы»

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон 19 ноября 1995 года впервые вышел на поле в футболке «Пармы» в рамках Серии А. Тогда вратарю было 17 лет. Наставник «Пармы» доверил место в воротах молодому игроку в поединке против «Милана». Буффону удалось оставить в том поединке свои ворота в неприкосновенности (0:0).
Буффон в 2001 году перешёл в «Ювентус» за рекордные на тот момент 52 млн евро. В 2018 году на один сезон съездил в ПСЖ, а затем ещё два года играл за «Юве». Под закат карьеры 43-летний страж ворот решил вновь поиграть в «Парме», за которую он демонстрирует и сейчас впечатляющую игру.
Жаль только, что концовку карьеры немного смазал возвращением в туринский клуб после такого слезливого прощания, когда обошёл по периметру футбольные трибуны и пожал многим болельщикам руки. На этом и нужно было ставить точку, возвращение было лишним.
Жаль только, что концовку карьеры немного смазал возвращением в туринский клуб после такого слезливого прощания, когда обошёл по периметру футбольные трибуны и пожал многим болельщикам руки. На этом и нужно было ставить точку, возвращение было лишним.
НО переиграл, надо уходить вовремя, вот тогда и были ошибки, которые не свойственны Буффону, надо уходить вовремя, чтобы навсегда остаться в памяти болельщиков и своих фанатов тем "Буффонище", которого мы знали...
Жаль только что ему так и не удалось выиграть ЛЧ, но ЛЧ выигрывает команда во главе с главным тренером, и хотя он сделал всё что было возможно чтобы выиграть, но, увы, не сложилось...
НО переиграл, надо уходить вовремя, вот тогда и были ошибки, которые не свойственны Буффону, надо уходить вовремя, чтобы навсегда остаться в памяти болельщиков и своих фанатов тем "Буффонище", которого мы знали...
Жаль только что ему так и не удалось выиграть ЛЧ, но ЛЧ выигрывает команда во главе с главным тренером, и хотя он сделал всё что было возможно чтобы выиграть, но, увы, не сложилось...