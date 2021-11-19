Ровно 26 лет назад Буффон дебютировал в Серии А в футболке «Пармы»

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вчера, 09:31

Итальянский голкипер 19 ноября 1995 года впервые вышел на поле в футболке «Пармы» в рамках Серии А. Тогда вратарю было 17 лет. Наставник «Пармы» доверил место в воротах молодому игроку в поединке против «Милана». Буффону удалось оставить в том поединке свои ворота в неприкосновенности (0:0).