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Ровно 26 лет назад Буффон дебютировал в Серии А в футболке «Пармы»

вчера, 09:31

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон 19 ноября 1995 года впервые вышел на поле в футболке «Пармы» в рамках Серии А. Тогда вратарю было 17 лет. Наставник «Пармы» доверил место в воротах молодому игроку в поединке против «Милана». Буффону удалось оставить в том поединке свои ворота в неприкосновенности (0:0).

Буффон в 2001 году перешёл в «Ювентус» за рекордные на тот момент 52 млн евро. В 2018 году на один сезон съездил в ПСЖ, а затем ещё два года играл за «Юве». Под закат карьеры 43-летний страж ворот решил вновь поиграть в «Парме», за которую он демонстрирует и сейчас впечатляющую игру.

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амурец
амурец
вчера в 14:47
Никогда не был выдающимся вратарём, хороший и не более
78gs9rfw9tnt
78gs9rfw9tnt
вчера в 14:42
Много воды утекло с тех пор
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:08
Вратарю можно и в 43 играть. Ему же бегать не надо по всему полю как полевым игрокам.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 13:55
Ровно 6 лет назад, деревянный Дзюба, дебютировал в ,„Бомжино" !
Легенда !
Zak11
Zak11
вчера в 12:45
В Парме карьеру и завершит видимо. Всегда приятно, когда футболист спустя много лет возвращается туда, откуда начал. Не забывайте о корнях
ОПС
ОПС
вчера в 12:34
Долго держится.
milanetto9
milanetto9
вчера в 11:20
По манере игры очень похож на Дасаева , в рамке почти всегда безупречен
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:06
А годом ранее в 1994 был ЧМ в США, где наши со своим письмом 14-ти предсказуемо провалились, запомнившись только рекордом Саленко. Это же было уже в прошлой жизни! Жесть! Буффон, наверное, вечен!
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 11:03
и что?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:06, ред.
На мой взгляд Буффон один из лучших вратарей Мирового футбола, а возможно и лучший... В отличие от других вратарей, у него никогда не было "ляпов" , он всегда играл на очень хорошем уровне... Причём играл стабильно, что очень важно для любого вратаря.

НО переиграл, надо уходить вовремя, вот тогда и были ошибки, которые не свойственны Буффону, надо уходить вовремя, чтобы навсегда остаться в памяти болельщиков и своих фанатов тем "Буффонище", которого мы знали...

Жаль только что ему так и не удалось выиграть ЛЧ, но ЛЧ выигрывает команда во главе с главным тренером, и хотя он сделал всё что было возможно чтобы выиграть, но, увы, не сложилось...
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 10:01
Двадцать шесть лет,как один день!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:52
Надо же, ещё не наигрался.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:52
Глыба ! Человечище ! Он еще Ленина видел !
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 09:48
респект легенде!
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 09:44
Хороший вратарь. За счёт длинной карьеры на высоком уровне, многими воспринимается как один из лучших вратарей за всю историю футбола, хотя как по мне, то Буффон по классу уступает Тольдо, с которым пересекался за время своей футбольной карьеры. Но в целом игрок высокого уровня и не зря носит прозвище "Буфффонище" :)
Жаль только, что концовку карьеры немного смазал возвращением в туринский клуб после такого слезливого прощания, когда обошёл по периметру футбольные трибуны и пожал многим болельщикам руки. На этом и нужно было ставить точку, возвращение было лишним.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:43
Хорошее завершение карьеры
beefs
beefs
вчера в 09:41
где начал так и закончил, что может быть лучше...
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