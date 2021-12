Жоэль Матип — лидер по выигранным верховым единоборствам в ЛЧ 21/22

Защитник английского «Ливерпуля» выиграл 20 верховых единоборств в проходящем розыгрыше Лиги чемпионов. Это самый высокий показатель выигранных верховых единоборств в розыгрыше ЛЧ сезона 2021/2022.

👥 No player has won more aerial duels than Joel Matip (20) in the # UCL this season