Жоэль Матип — лидер по выигранным верховым единоборствам в ЛЧ 21/22

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вчера, 17:20

Защитник английского «Ливерпуля» выиграл 20 верховых единоборств в проходящем розыгрыше Лиги чемпионов. Это самый высокий показатель выигранных верховых единоборств в розыгрыше ЛЧ сезона 2021/2022.

👥 No player has won more aerial duels than Joel Matip (20) in the # UCL this season — WhoScored.com (@WhoScored) December 8, 2021

Игрок 5 раз выходил на поле и 1 раз оставался на скамейке запасных в 6 матчах группового этапа. В последнем туре «Ливерпуль» на выезде обыграл «Милан» и установил рекорд среди английских клубов. Матип провёл этот матч в запасе.