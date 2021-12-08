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Жоэль Матип — лидер по выигранным верховым единоборствам в ЛЧ 21/22

вчера, 17:20

Защитник английского «Ливерпуля» Жоэль Матип выиграл 20 верховых единоборств в проходящем розыгрыше Лиги чемпионов. Это самый высокий показатель выигранных верховых единоборств в розыгрыше ЛЧ сезона 2021/2022.

Игрок 5 раз выходил на поле и 1 раз оставался на скамейке запасных в 6 матчах группового этапа. В последнем туре «Ливерпуль» на выезде обыграл «Милан» и установил рекорд среди английских клубов. Матип провёл этот матч в запасе.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:54
Матип сильно прибавил за годы под руководством Юргена,
впрочем как и все остальные.
1bear
1bear
вчера в 18:29
а где Дзюба??? - "специалист" по.....
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:13
Голову конечно отбил по полной.
David Young
David Young
вчера в 18:11
Достойное достижение, оказал значительный вклад в серию из шести побед подряд.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:10
Защитник обязан хорошо играть головой.
beefs
beefs
вчера в 17:24
хороший защитник всегда в цене...
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