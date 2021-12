Нападающий «Боруссии» Дортмунд отметился дублем в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бешикташа» (5:0).

Таким образом, форвард забил уже 21 гол в рамках ЛЧ . Ройс стал всего третьим немецким футболистом после (49) и (26), который сумел забить 20+ мячей в Лиге чемпионов.

Germans with at least 20 Champions League goals 🇩🇪



Thomas Muller — 49

Mario Gomez — 26

🆕 Marco Reus — 21 pic.twitter.com/4y5XZQvIsa