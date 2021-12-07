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Месси повторил рекорд Роналду по числу пенальти в Лиге чемпионов

вчера, 23:04
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 1Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Нападающий ПСЖ Лионель Месси реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (4:1).

Аргентинский форвард пробил 22-й пенальти в ЛЧ и повторил рекорд, который установил форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Месси забил 18 раз из 22 с 11-метровой отметки. У Роналду 19 голов и 3 нереализованные попытки.

В этом же матче Месси повторил и другой рекорд Роналду.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:04
Гонка продолжается!
MORBIUS
MORBIUS
сегодня в 10:16
Гомик вечно второй, не может Рона обогнать😂
ОПС
ОПС
сегодня в 07:03
Друг за другом гоняются.
112910415
112910415
сегодня в 06:49
что бы оба ни говорили, соревнование имеет место !
ДСА
ДСА
сегодня в 06:33
Пока Роналду чуть впереди за счёт количества забитых пенальти.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:25
Теперь полгода будут писать как карлик наконец то забил гол.
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 01:32
Ничего, португальский гей на Янг Бойз оторвётся.
Сантус
Сантус
сегодня в 01:13
Теперь его можно называть Пинесси?))
MORBIUS
MORBIUS
сегодня в 00:21
Карлан и сейчас хорош, у Роналду то 6 голов в ЛЧ и ни одного с пенки, а вот у Пенельсси 5 и 2 с пенальти, король пенок.Несите очередной липовый мяч, теперь 5))))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:58
Кстати, где все те, кто называл Роналду пенальтистом?!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:58
Опять Месси второй))
David Young
David Young ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 23:16
Здравствуйте.

Имя аккаунта, пожалуйста.
протон
протон
вчера в 23:08
О, да! Как я долго этого ждал!
Два гола Брюгге и по всем сектантским интернет-ресурсам транслируют "величие" пешехода: "Король вернулся!", "Вот он, великий!", "Гений футбола!" и т.д.
Аж два гола после того, как Киллиан за 7 минут приговорил бедный Брюгге) Наконец пешеход обошел Хакими по г+п))))
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