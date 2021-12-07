Месси повторил рекорд Роналду по числу пенальти в Лиге чемпионов

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вчера, 23:04

Нападающий ПСЖ реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (4:1).

Аргентинский форвард пробил 22-й пенальти в ЛЧ и повторил рекорд, который установил форвард «Манчестер Юнайтед» .

Месси забил 18 раз из 22 с 11-метровой отметки. У Роналду 19 голов и 3 нереализованные попытки.

В этом же матче Месси повторил и другой рекорд Роналду.