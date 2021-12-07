Месси повторил рекорд Роналду по числу пенальти в Лиге чемпионов

Нападающий ПСЖ Лионель Месси реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (4:1).
Аргентинский форвард пробил 22-й пенальти в ЛЧ и повторил рекорд, который установил форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Месси забил 18 раз из 22 с 11-метровой отметки. У Роналду 19 голов и 3 нереализованные попытки.
В этом же матче Месси повторил и другой рекорд Роналду.
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Два гола Брюгге и по всем сектантским интернет-ресурсам транслируют "величие" пешехода: "Король вернулся!", "Вот он, великий!", "Гений футбола!" и т.д.
Аж два гола после того, как Киллиан за 7 минут приговорил бедный Брюгге) Наконец пешеход обошел Хакими по г+п))))
Два гола Брюгге и по всем сектантским интернет-ресурсам транслируют "величие" пешехода: "Король вернулся!", "Вот он, великий!", "Гений футбола!" и т.д.
Аж два гола после того, как Киллиан за 7 минут приговорил бедный Брюгге) Наконец пешеход обошел Хакими по г+п))))