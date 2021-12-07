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Аллер забил во всех матчах группового этапа ЛЧ, повторив достижение Роналду

вчера, 23:28
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Нападающий «Аякса» Себастьен Аллер реализовал пенальти в матче со «Спортингом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1, первый тайм).

Таким образом, Аллер забил по голу во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. 27-летний футболист впервые выступает в ЛЧ.

До Аллера в шести играх группового этапа ЛЧ забивал только Криштиану Роналду в сезоне-2017/18.

Всего в активе Аллера 10 голов в этом турнире. Он возглавляет список бомбардиров Лиги чемпионов.

Ранее в этом же туре ЛЧ рекорд Роналду повторил Лионель Месси.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 10:17
Аякс красавы, каждые 5 лет штампуют топ-клуб, который потом раскупают. сколько денег тратит на школу и на клуб Аякс и сколько Зенит?
MORBIUS
MORBIUS
сегодня в 10:15
А липового карлана здесь не , теперь не второй, а где-то в середине😂
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 08:59
Уделал нарцисса. За Аякс забивать сложнее, чем за Реал, когда на тебя ещё команда играет.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:16
Парень реально крут, но почему он такой хороший объявился только в 27 лет?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:36
Скоро его переманят в какой нибудь топ клуб
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:30
Мои поздравления.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:14
Молодец, парень . Не каждому такое под силу.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:41
Это серьезное достижение.
kanuni
kanuni
сегодня в 01:14
Надеюсь завтра Левандовски тоже сможет повторить этот рекорд.
Землянин
Землянин
сегодня в 00:56, ред.
Ещё один расстроил собирателя медалек франс футбола, что за день то такой 😂
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:48
Опять рекорд!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:01
Вот это уже результат, в отличие от липового обладателя ЗМ, который забивает мусорные голы.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:50
Молодец паренёк.
протон
протон
вчера в 23:32
Великолепный результат, при том, что соперники были весьма не самыми простыми.
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