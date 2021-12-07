Аллер забил во всех матчах группового этапа ЛЧ, повторив достижение Роналду

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вчера, 23:28

Нападающий «Аякса» реализовал пенальти в матче со «Спортингом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1, первый тайм).

Таким образом, Аллер забил по голу во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. 27-летний футболист впервые выступает в ЛЧ .

До Аллера в шести играх группового этапа ЛЧ забивал только в сезоне-2017/18.

Всего в активе Аллера 10 голов в этом турнире. Он возглавляет список бомбардиров Лиги чемпионов.