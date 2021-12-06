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Тренер «Торонто» Армас войдёт в тренерский штаб Рангника в МЮ

вчера, 17:15

Главный тренер «Торонто» Крис Армас перейдет в «Манчестер Юнайтед».

49-летний специалист войдет в тренерский штаб Ральфа Рангника, возглавившего МЮ 29 ноября.

Американец займет должность Майкла Каррика, который был ассистентом главного тренера при Оле-Гуннаре Сульшере.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 18:51
Это да, при всем засилии толерастии в Голливуде на нее смотреть - прямо глаз радуется.
ДСА
ДСА
вчера в 18:10
В общем старых работников он всех повыгоняет
Брулин
Брулин
вчера в 17:40
Лучше бы Ану де Армас взял...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:40, ред.
Тренер «Торонто» Армас войдёт в тренерский штаб Рангника в МЮ.

Учитывая что команда Торонто находится на предпоследнем месте в восточной конференции МЛС , то не совсем понятное назначение для развития команды МЮ , а наоборот возникают вопросы, что может сделать для развития МЮ, такого качества тренер, который свой бывший клуб Торонто опустил на такой уровень безысходности . Чистая статистика, из тридцати четырёх сыграных матчей Торонто смог набрать только двадцать восемь очков и гордо возглавляет тринадцатую строчку из четырнадцати , тогда как у команды занимающей первую строку аж 74 !
Делайте выводы МЮ ! Всем Добра !!!
протон
протон
вчера в 17:38
А физрука из Локо он не хочет забрать?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:30
Фигасе откуда спецов выписывают...
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:29
Время покажет что к чему
shlomo
shlomo
вчера в 17:22
Новая метла по новому метет... посмотрим на результата
drug01
drug01
вчера в 17:18
Это хорошо
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