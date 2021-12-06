Тренер «Торонто» Армас войдёт в тренерский штаб Рангника в МЮ.

Главный тренер «Торонто» Крис Армас перейдет в «Манчестер Юнайтед».
49-летний специалист войдет в тренерский штаб Ральфа Рангника, возглавившего МЮ 29 ноября.
Американец займет должность Майкла Каррика, который был ассистентом главного тренера при Оле-Гуннаре Сульшере.
Учитывая что команда Торонто находится на предпоследнем месте в восточной конференции МЛС , то не совсем понятное назначение для развития команды МЮ , а наоборот возникают вопросы, что может сделать для развития МЮ, такого качества тренер, который свой бывший клуб Торонто опустил на такой уровень безысходности . Чистая статистика, из тридцати четырёх сыграных матчей Торонто смог набрать только двадцать восемь очков и гордо возглавляет тринадцатую строчку из четырнадцати , тогда как у команды занимающей первую строку аж 74 !
Делайте выводы МЮ ! Всем Добра !!!
Учитывая что команда Торонто находится на предпоследнем месте в восточной конференции МЛС , то не совсем понятное назначение для развития команды МЮ , а наоборот возникают вопросы, что может сделать для развития МЮ, такого качества тренер, который свой бывший клуб Торонто опустил на такой уровень безысходности . Чистая статистика, из тридцати четырёх сыграных матчей Торонто смог набрать только двадцать восемь очков и гордо возглавляет тринадцатую строчку из четырнадцати , тогда как у команды занимающей первую строку аж 74 !
Делайте выводы МЮ ! Всем Добра !!!