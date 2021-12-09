Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Определились все участники плей-офф Лиги Чемпионов 2021/2022.
С первых мест (сеяные команды) в своих группах вышли: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Аякс», «Реал» Мадрид, «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Лилль» и «Ювентус».
Вторые места (несеяные) в группах заняли: «Пари Сен-Жермен», «Атлетико» Мадрид, «Спортинг», «Интер», «Бенфика», «Вильярреал», «Ред Булл Зальцбург» и «Челси».
Жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов пройдёт в Ньоне (Швейцария) 13 декабря в 14:00 по мск времени.
Напомним, что команды из одной страны не смогут встретиться друг с другом, а «сеяные» команды проведут первую игру на выезде.
Приятно удивляет Аякс.)) Разница забитых и пропущенных лучше только у Баварии. Но на то она и Бавария. А голландцы - молодцы.))
Барселона, Лейпциг, Дортмунд, Севилья, Порту - да уж, серьёзная ЛЕ намечается.
Приятно удивляет Аякс.)) Разница забитых и пропущенных лучше только у Баварии. Но на то она и Бавария. А голландцы - молодцы.))
Барселона, Лейпциг, Дортмунд, Севилья, Порту - да уж, серьёзная ЛЕ намечается.
Может так выйдет? Мне кажется, что я несколько пар угадал...
Может так выйдет? Мне кажется, что я несколько пар угадал...
Пенальти, который вытащил Селихов на 90+4, не забудет никто !!!
Бакаев молодец,спартачи,поздравляю вас!!!
Пенальти, который вытащил Селихов на 90+4, не забудет никто !!!
Бакаев молодец,спартачи,поздравляю вас!!!