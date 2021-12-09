Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

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вчера, 23:19

Определились все участники плей-офф Лиги Чемпионов 2021/2022.

С первых мест (сеяные команды) в своих группах вышли: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Аякс», «Реал» Мадрид, «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Лилль» и «Ювентус».

Вторые места (несеяные) в группах заняли: «Пари Сен-Жермен», «Атлетико» Мадрид, «Спортинг», «Интер», «Бенфика», «Вильярреал», «Ред Булл Зальцбург» и «Челси».

Жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов пройдёт в Ньоне (Швейцария) 13 декабря в 14:00 по мск времени.

Напомним, что команды из одной страны не смогут встретиться друг с другом, а «сеяные» команды проведут первую игру на выезде.