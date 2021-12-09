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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

вчера, 23:19

Определились все участники плей-офф Лиги Чемпионов 2021/2022.

С первых мест (сеяные команды) в своих группах вышли: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Аякс», «Реал» Мадрид, «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Лилль» и «Ювентус».

Вторые места (несеяные) в группах заняли: «Пари Сен-Жермен», «Атлетико» Мадрид, «Спортинг», «Интер», «Бенфика», «Вильярреал», «Ред Булл Зальцбург» и «Челси».

Жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов пройдёт в Ньоне (Швейцария) 13 декабря в 14:00 по мск времени.

Напомним, что команды из одной страны не смогут встретиться друг с другом, а «сеяные» команды проведут первую игру на выезде.

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Все комментарии
rz8mk4wx83xh
rz8mk4wx83xh
сегодня в 06:36
Подлодка неожиданно вырулила из очень опасной чужой акватории
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:34
Вобщем-то те кого ждали.
Phu Quoq
Phu Quoq ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 02:15
Спартак - Аталанта лучше!
1bear
1bear
сегодня в 01:07
Аталанту жаль,но сами виноваты
bayern-cobra
bayern-cobra
сегодня в 01:07, ред.
Бенфику или Спортинг отдадут риялу что не удивительно
протон
протон
сегодня в 00:33
Севилья попала, а завтра и Вильярреал (я так думаю) разыграют свою ЛЕ. Свой любимый турнир
Приятно удивляет Аякс.)) Разница забитых и пропущенных лучше только у Баварии. Но на то она и Бавария. А голландцы - молодцы.))
Барселона, Лейпциг, Дортмунд, Севилья, Порту - да уж, серьёзная ЛЕ намечается.
протон
протон
сегодня в 00:33
После матча ЛЧ Ред Булл - Севилья. Определился победитель Лиги Европы!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Shafterhopf (раскрыть)
сегодня в 00:02
Именно так будет
Gahi
Gahi
вчера в 23:59
Вновь АПЛ в полном составе в плей-офф и три команды сеяные а четвертая "Челси" действующий победитель Лиги Чемпионов УЕФА ждёт в составе несеяных . Серьёзная заявка на выход в финал этого турнира. Удачи
ABir
ABir
вчера в 23:56
Сенсаций не произошло, вышли все гранды!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:54
ПСЖ- Бавария, Челси- Аякс, Спортинг или Бенфика - Реал Мадрид (чтоб ближе было добраться), РБ Зальцбург - МЮ, Атлетико Мадрид- Ювентус, Интер- Ливерпуль, Спортинг или Бенфика- МС, Вильярреал - Лилль
Может так выйдет? Мне кажется, что я несколько пар угадал...
Shafterhopf
Shafterhopf ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:53
А разве могут занявшие первые места играть с командами упавшими с ЛЧ? Да и против такой Барселоны у Спартака есть все шансы пройти дальше, так что я бы с удовольствием посмотрел бы их матч.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Shafterhopf (раскрыть)
вчера в 23:49
Спартак- Барселона
протон
протон
вчера в 23:43
Таких эмоций давно не испытывал,что сотворил Селихов,просто вышка,как Спартак вышел с группы -таких закрученных сюжетов даже в самых кассовых блокбастерах не увидишь🥳🥳🥳💪💪💪💪
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:36
барса и юва не возможны, хочу ПСЖ тогда в 1/8!
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 23:31
Имхо, как-то так: МС - Спортинг, Ливерпуль - Интер, Реал - Бенфика, МЮ - ПСЖ, Ювентус - Зальцбург, Лилль - Челси, Бавария - Вильярреал
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:26
Псж с гномом с золотым мячос в несеянных.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:24
ПРактически без сюрпризов,если смотреть состав и не знать выбывших.
протон
протон
вчера в 23:23
Это был просто Космос! 1 место в группе! Спасибо Селихову!
Пенальти, который вытащил Селихов на 90+4, не забудет никто !!!
Бакаев молодец,спартачи,поздравляю вас!!!
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