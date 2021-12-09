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«Наполи» обыграл «Лестер» и вышел в плей-офф Лиги Европы

вчера, 22:59
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)3 : 2Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Наполи» обыграл «Лестер» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (3:2).

Первый гол в матче забил полузащитник неаполитанцев Адам Унас на 4-й минуте встречи. Эльхиф Элмас на 24-й минуте удвоил преимущество команды Спаллетти. Уже через 3 минуты «Лестер» сумел забить ответный гол усилиями Джонни Эванса на 27-й минуте матча. К перерыву команды ушли при равном счёте благодаря голу полузащитника «лис» Дьюсбери-Холла. Игрок отличился на 33-й минуте поединка.

Во втором тайме «Наполи» снова вышел вперёд, Эльхиф Элмас сделал дубль на 53-й минуте матча. Больше голов зрители в этой встречи не увидели.

Итог — «Наполи» выходит со второго места (10 очков) в 1/16 плей-офф Лиги Европы, а «Лестер» отправляется в Лигу конференций, заняв 3 место в группе (8 очков).

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:26
Лестер откровенно слабо выступил.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:58
Результат как результат.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:01
Надо было больше забивать, а не тянуть время.
протон
протон
сегодня в 00:32
После вытащенного пенальти весь в мурашках был🤩 невероятные ощущения, сам Вратарь и знаю, что это такое)
СЕЛИХОВ - МАШИНА!!
СПАРТАКУ - ДАЛЬНЕЙШЕЙ УДАЧИ
Ihtiandr
Ihtiandr
сегодня в 00:01
А это значит, что "Спартак" выходит из группы с 1-го места!! Браво, КБ!!! Вот уж воистину всем нам классный подарок к наступающему НГ! ))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:57
Какой позор этим клубам, что такой Спартак Москва (9-е место в РПЛ) занял первое место в их группе.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 23:50
Спаллетти как всегда.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:43
Я думал ничью вырвут!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 23:15
Спартак одних отправил в 1/16ле,других в конференции
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 23:14
группа то была ЛЧ онская, кто бы мог представить что спартак будет в ней первый
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:10
Лестер ЛК будет покорять.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:06
А говорили Наполи не нужна ЛЕ.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 23:02
АХАХАХАХАХА

Роджерс аж основу выпустил на этот матч, а Наполи полурезервом их в КК отправили.
Землянин
Землянин
вчера в 23:00
После Спартака, в кои веки эти победы Нам что то дали, чем просто запись в истории 😂
drug01
drug01
вчера в 22:59
Удачи в финале
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