«Наполи» обыграл «Лестер» и вышел в плей-офф Лиги Европы

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вчера, 22:59

«Наполи» обыграл «Лестер» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (3:2).

Первый гол в матче забил полузащитник неаполитанцев Адам Унас на 4-й минуте встречи. Эльхиф Элмас на 24-й минуте удвоил преимущество команды Спаллетти. Уже через 3 минуты «Лестер» сумел забить ответный гол усилиями Джонни Эванса на 27-й минуте матча. К перерыву команды ушли при равном счёте благодаря голу полузащитника «лис» Дьюсбери-Холла. Игрок отличился на 33-й минуте поединка.

Во втором тайме «Наполи» снова вышел вперёд, Эльхиф Элмас сделал дубль на 53-й минуте матча. Больше голов зрители в этой встречи не увидели.

Итог — «Наполи» выходит со второго места (10 очков) в 1/16 плей-офф Лиги Европы, а «Лестер» отправляется в Лигу конференций, заняв 3 место в группе (8 очков).