ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2021/2022

«Вильярреал» обыграл на выезде «Аталанту» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

вчера, 23:00
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)2 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Вильярреал» на выезде обыграл «Аталанту» со счетом 3:2.

В составе хозяев отличились Руслан Малиновский (71’) и Дуван Сапата (80), за гостей забивали Арно Груневельд (3’, 51’) и Этьенн Капу (42).

«Аталанта» в 6 матчах группового этапа набрала 6 очков и заняла третье место в группе F, «Вильярреал» набрал 10 пунктов и занял второе место в этом квартете.

Все новости
Источник: soccer.ru
«Селтик» обыграл «Бетис», но не смог выйти в плей-офф Лиги Европы
Сегодня, 01:04 Комментарии2
«Лацио» и «Галатасарай» сыграли вничью и вышли в плей-офф Лиги Европы
Сегодня, 01:00 Комментарии6
«Байер» с Лунёвым проиграл в Венгрии, но вышел в плей-офф Лиги Европы
Сегодня, 01:00 Комментарии8
«Локомотив» проиграл «Марселю» и остался за бортом еврокубков
Сегодня, 00:58 Комментарии32
«Вест Хэм» проиграл загребскому «Динамо». Обе команды вышли в плей-офф ЛЕ
Сегодня, 00:56 Комментарии3
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА
Вчера, 23:19 Комментарии19
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:30
Не ожидал от Аталанты такого слабого матча. Как можно было так нелепо у себя дома пропустить 3 мяча? Абсолютно беззубое выступление! Видимо, бергамаски не готовы ещё для ЛЧ. Справедливо будет им выступать в ЛЕ.
Bensurr
Bensurr
сегодня в 09:52
Клубы Серии А такое дно
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 06:56
Груневельд отличное приобретение Вильяреала. Думаю топы поборятся за него в следующем сезоне.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 06:55
Вот это да, у Аталанты все козыри в руках были, свое поле и так продули. Вроде Аталанта начала набирать ход в Серии А.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:58
Кто то должен был выиграть.
1bear
1bear
сегодня в 00:05
Аталанта - разочарование
minai
minai
вчера в 23:53
Вильярреал» обыграл «Аталанту» самого Алексея Миранчука.
kust07
kust07
вчера в 23:48
В последнее время у итальянских клубов начался спад .
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:24
Браво Вильярреал! Выбили Аталанту в ЛЕ и вышли из сложной группы. Не ожидал от них. Барселона с Севильей куда в более простых группах пролетели но Вильярреал постоял за честь испанского футбола. Три команды от Испании пробились в плей-офф ЛЧ. Больше только у Англии.
sash71
sash71
вчера в 23:21
Аталанта пусть сама себя винит в таком поражении. На лицо была недооценка соперника. Тренерский штаб видимо забыл или просто не принял во внимание кто тренер у Вильяреала. Эмери в очередной раз доказал насколько он тренер от Бога. Дела у команды в Ла Лиге оставляют конечно желать лучшего но игра и настрой в ЛЧ поражает. Желтая субмарина переиграла рвущихся на лидерство в Серии А Аталанту по всем статьям. Установка Эмери на игру сработала на все 100% и «никакой» (шутка) Вильяреал выходит в плей офф самой ЛЧ. Кто бы мог подумать на старте, что Эмери выйдет из такой группы ? Кто кто но Вильяреал реально бился за честь клуба и достойно вышел в ТОП ЛЧ. Аталанта разочаровала своей раскачкой но когда уже взялись за игру к тому времени испанцы оторвались на 3 мяча вперёд.
Поздравляю Вильяреал за героический матч и достойным выходом в плей офф ЛЧ !
амурец
амурец
вчера в 23:20
Нлрмально Аталанта как раз и попала в ЛЕ, а в ЛЧ им рановато
протон
протон
вчера в 23:20
Ничего без Лехи не могут :)
Может Эмери и в лч добьётся чего нибудь?
Эмери на опыте обыграл "вечно эксперементирующего" Гасперини.
Землянин
Землянин
вчера в 23:11
Опять мимо, даже и на скамейке
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:08
Ещё один испанский клуб в ЛЧ.
juvenale
juvenale
вчера в 23:04, ред.
ну ле как раз и уровень Аталанты
протон
протон
вчера в 23:03
В этом сезоне у Эмери есть только один шанс выиграть ЛЕ - уволиться из Вильярреала и возглавить...ну хотя бы Барсу
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 23:03
Чет макароны не блещут
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100