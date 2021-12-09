«Вильярреал» обыграл на выезде «Аталанту» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

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вчера, 23:00

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Вильярреал» на выезде обыграл «Аталанту» со счетом 3:2.

В составе хозяев отличились Руслан Малиновский (71’) и Дуван Сапата (80), за гостей забивали Арно Груневельд (3’, 51’) и Этьенн Капу (42).

«Аталанта» в 6 матчах группового этапа набрала 6 очков и заняла третье место в группе F, «Вильярреал» набрал 10 пунктов и занял второе место в этом квартете.