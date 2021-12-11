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Пиняев забил свой дебютный гол в РПЛ

вчера, 16:12
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче 18-го тура РПЛ. В этом поединке отличился хавбек хозяев Сергей Пиняев.

Любопытно, что полузащитник стал самым молодым автором гола (17 лет и 39 дней) в РПЛ с октября 2009 года, когда Джано забил за «Спартак» в ворота «Локомотива» (17 лет и 8 дней).

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:07
Ну щас его Ральф точно заметит и позовёт в МЮ. ))
святой Уася
святой Уася ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 18:42
все зависит от того, насколько долго они задержатся в рпл
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:39
Крылышки в этом году очень даже недурно идут.
санек002
санек002 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:15
в зените!
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:43
Наконец, свершилось! Поздравления футбольной надежде России! Захарян, Тюкавин, Пиняев, Лисакович, Умяров, Грулёв и т. д. - новое ещё не испорченное деньгами и ущербным трусливым менталитетом поколение начала нулевых - может быть оно, наконец, заставит нас забыть о унизительной беспомощности российского футбола на международной арене, длящееся много лет за редкими исключениями? Очень хотелось бы в это верить и надеяться!
ProKop92
ProKop92
вчера в 17:35
Пиняев, Захарян, Тюкавин... Может быть не все еще потеряно у нас в футболе?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:29
В Манчестере сделали стойку...
shur
shur
вчера в 17:26, ред.
...после стажировки в МЮ попасть в Крылья самарские ни каждому дано! Ладно, шутка, а так парень неплохой , мелкий только , удачи и до вызова в Сборную, там забивать некому!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:21
Если бы Пиняеву больше давали игрового времени во время матчей, он мог бы раньше открыть счёт своим голам.
Mangur
Mangur
вчера в 17:11
Всегда есть точка отсчёта. Вот и Пеняев ее нашел. Мои поздравления.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:57
Молодец, пацан! Теперь главное - не сбавлять оборотов!
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:53
Молодцы Крылышки Победили, хотя от радости Победы скончался болельщик клуба
David Young
David Young ответ rubin kazzzan (раскрыть)
вчера в 16:26
Здравствуйте. Вы про призы за октябрь?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:24
Молодец. Мои поздравления.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 16:18
Можно узнать призы высылались уже? Когда ждать звонка от курьера?
протон
протон
вчера в 16:16
С дебютным голом в РПЛ! Успехов в дальнейшем.
Крыльям бы по хорошему продать Зиньковского, пока есть спрос, и качать Пиняева, выходы на 10-15 минут не дело.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:13
Молодец, поздравления!!!
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