Пиняев забил свой дебютный гол в РПЛ

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче 18-го тура РПЛ. В этом поединке отличился хавбек хозяев Сергей Пиняев.
Любопытно, что полузащитник стал самым молодым автором гола (17 лет и 39 дней) в РПЛ с октября 2009 года, когда Джано забил за «Спартак» в ворота «Локомотива» (17 лет и 8 дней).
Крыльям бы по хорошему продать Зиньковского, пока есть спрос, и качать Пиняева, выходы на 10-15 минут не дело.
Крыльям бы по хорошему продать Зиньковского, пока есть спрос, и качать Пиняева, выходы на 10-15 минут не дело.