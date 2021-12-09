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Мюллер – первый немец, забивший 50 голов в Лиге чемпионов

вчера, 08:49
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер отличился голом в поединке 6-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:0). Этот гол позволил немцу подняться на 8-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ за всю историю турнира. Помимо этого, Мюллер стал первым немцем, которому удалось забить 50 голов в Лиге чемпионов.

Отмечается, что этот забитый мяч стал 8-м для Томаса в 7 играх против «Барселоны».

Напомним, что «Баварии» удалось повторить достижение мадридского «Реала».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:12
И это не чистый забивала. Самый необычный гений футбола
1bear
1bear
вчера в 12:18
удачно он против Барсы играет...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:47
Фамилия "Мюллер" – как знак качества.
shur
shur
вчера в 10:39
...как то мы про работягу Мюллера забыли, Томас как в Спа Тихон Андрюха,
агрессивный правдолюб и неутомимый работяга и исполнитель на поле!!!
...конечно техника разная, но я характеризовал по сути их....
Gahi
Gahi
вчера в 10:35
Хороший результат для Мюллера быть первым среди своих. Удачи
ОПС
ОПС
вчера в 09:38
Очень солидный результат.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:27
Поздравляю и дальнейших успехов.
Elliada
Elliada
вчера в 08:54
Для Томаса Барселона любимый клуб получается
shlomo
shlomo
вчера в 08:50
С чем Томаса и поздравляю....
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