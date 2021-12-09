Мюллер – первый немец, забивший 50 голов в Лиге чемпионов

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вчера, 08:49

Нападающий «Баварии» отличился голом в поединке 6-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:0). Этот гол позволил немцу подняться на 8-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ за всю историю турнира. Помимо этого, Мюллер стал первым немцем, которому удалось забить 50 голов в Лиге чемпионов.

Отмечается, что этот забитый мяч стал 8-м для Томаса в 7 играх против «Барселоны».

Напомним, что «Баварии» удалось повторить достижение мадридского «Реала».