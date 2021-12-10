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«Зенит» — лидер по количеству подписчиков в соцсетях среди клубов РПЛ

вчера, 19:12

Аудитория «Зенита» в шести ключевых социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok и YouTube) превысила 5,5 млн подписчиков.

«Зенит» стал первой российской командой, сумевшей достичь этой отметки.

Второе место у «Спартака» (5,4 млн), третье — ЦСКА (2,85 млн). На четвертой строчке расположился «Локомотив» (1,78 млн).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 баллов после 17 туров.

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract ответ Верг (раскрыть)
сегодня в 19:34
-Как отличить нормального человека от 56а? У 56а в инстраграмме больше видео, чем фото. У нормального человека инстаграмма нет. (С)
Мне хватает контактика и зенитовских пабликов в нем, где внутри сообщества друг друга жуями поливают на тему " Семак-тренер тренерович - Семак-за74нный сельдерееед", "Дзюба-наш герой и капитан -Дзюба- никчемный дрочун и пешеход", "Азмун-топчик, игрок Барсы и Реала - Азмун-распиаренное ничто и скорее бы его продать"
Верг
Верг ответ Alice Tract (раскрыть)
сегодня в 13:56
Внутренние распри в инстраграмм никто никогда не выложит
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 12:44
Вряд ли это то достижение, которым можно гордиться, так как объективного выхлопа ы таких цифрах - ноль целых, ноль десятых. Я ни разу не фанат Зенита, но подписан на них, так как мне как болельщику Спартака хочется знать их внутренние настроения, распри, сомнения, а как работнику стадиона нужно знать об их намерениях и планах.
kolpino08
kolpino08 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 11:01
так и есть)
pomor45
pomor45
вчера в 23:39
Какая нервная реакция на сущую ерунду.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ СправедливыйЗритель (раскрыть)
вчера в 23:21
Любая тяга, назовем ее интерес в соцсетях, как у магнита имеет два полюса - позитивный и негативный. Так вот негативный аспект интереса к Зениту в соцсетях ( желание потролить в частности) тоже поднимает рейтинг. Хотя грош цента такому интересу. А то, что число негативно настроенных к Зениту болельщиков РФ превышает число позитивно настроенных - это аксиома. Причина очевидна. у нее три аспекта, назову их коротко. Это Газпром (Миллер), РФС (Дюков) и Матч ТВ (Газпроммедиа)
СправедливыйЗритель
СправедливыйЗритель
вчера в 22:18, ред.
Зенит самый популярный клуб России. Количество подписчиков в соц сетях и хейтеров в этом чате этому докозательство🏆😀 Тянет всех к Зениту🤣
протон
протон
вчера в 22:18
Нашли чем меряться,у Арбузовой подписоты больше че у них вместе взятых
makkie
makkie
вчера в 21:51
Как Дава с Бузовой накрутили подписчиков?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:47
Накрутили наверное. У Спартака больше фанатов.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 21:38
Мания лидировать хоть где-то и хоть как-то
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:29
Сами себя сделали первыми и в соцсетях. Одним словом Проект....)))))))))))))))))))))))
Только в Европах вечно третьи и четвертые почему то . Потому что там нет дюковых и иже с ним
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 21:24
При том, что 60-70 % населения страны не знает кто это такой.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
вчера в 21:23
Это слишком размытая и даже поверхностная оценка релевантности итогов оценки популярности с помощью соцсетей.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
вчера в 21:21
Отвечу банальностью. Популярность в соцсетях и реальная популярность у населения, интересующегося футболом (условно назовем их болельщиками), - это как говорят в Одессе, две большие разницы. Посетители соцсетей далеко не все реальные болельщики, равно как и настоящие любители футбола ( болельщики) далеко не все посетители соцсетей. А по поводу структуры Ютуба, Тик Тока и пр. я осведомлен в достаточной степени.
sv_1969
sv_1969 ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 21:18
старушки голосовали увидев видео))
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:46, ред.
видимо огромный прирост аудитории пошел после видео от Рукаки
ildar_3871
ildar_3871 ответ морозз (раскрыть)
вчера в 20:30
На следующий год Динамо станет чемпионом , они все перекочуют к Динамо )
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 20:28
Все куплено !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:23
Хорошо что это не главное!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:14
И шоо ??? Про Европу не слова !!!)
sv_1969
sv_1969 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:13
А как иначе! ЧемпЁнами назначили и надо же искать что-то типА хорошего!На срач тв оды поют так давай мы ещё подписчиков накрутим))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 20:10
А у шнура больше 10млн подписчиков только в Инстаграм)
drug01
drug01
вчера в 20:03
Зенит главный лидер
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:58
YouTube соцсеть, но не только, прежде всего это видеохостинг. С TikTok такая же ситуация, только это не видеохостинг. Проблемных и как объективно так и субъективно плохих вещей в них во всех много, но много и противоположного. В общем своего рода огромная паутина со множеством вещей в ней, не у всех получается найти много хорошего, а кто-то и не ищет. Плюс некоторым соцсети в принципе могут не подходить ввиду различных причин, либо какая-то конкретная соцсеть.
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:55
Популярность может определяться и социальными сетями тоже, но тут есть нюансы и особенности, если вкратце то нужно подходить к таким подсчётам и рейтингам с осторожностью. Плюс сама по себе популярность не говорит о том насколько что-то хорошо, осмысленно, высоко, прекрасно. Это лишь показывает как много заинтересовано в чём-то и/или знает о чём-то или о ком-то.
shur
shur
вчера в 19:53
...везде первые, а в футболе, там за бугром нулевые! А интересно много ли
болел за рубежом знают конкретно о Зените и компании ? Знают как и мы о Реале,
Барсе, Баварии, МЮ и других ведущих клубах?!
морозз
морозз
вчера в 19:51
Соцсети это как лакмусовая бумага, по ней определяется рейтинг кого либо! Зенит чемпион, отсюда и движуха!
протон
протон
вчера в 19:50
Вспомнился выпуск советского Ералаша, где футбольные болельщики спорят, чья команда лучше и по очереди закрашивают одну и ту же стену в в цвета своей команды - ЦСКА, Динамо, Спартака. В итоге проламывают стену, а за ней маленький узбекский мальчик с табличкой "Пахтакор - чемпион!"
4RT
4RT
вчера в 19:48
И что с того? У Mia Malkova 10мл только в инсте 😁 Дерзайте!
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