«Зенит» — лидер по количеству подписчиков в соцсетях среди клубов РПЛ

Аудитория «Зенита» в шести ключевых социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok и YouTube) превысила 5,5 млн подписчиков.
«Зенит» стал первой российской командой, сумевшей достичь этой отметки.
Второе место у «Спартака» (5,4 млн), третье — ЦСКА (2,85 млн). На четвертой строчке расположился «Локомотив» (1,78 млн).
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 баллов после 17 туров.
Мне хватает контактика и зенитовских пабликов в нем, где внутри сообщества друг друга жуями поливают на тему " Семак-тренер тренерович - Семак-за74нный сельдерееед", "Дзюба-наш герой и капитан -Дзюба- никчемный дрочун и пешеход", "Азмун-топчик, игрок Барсы и Реала - Азмун-распиаренное ничто и скорее бы его продать"
Мне хватает контактика и зенитовских пабликов в нем, где внутри сообщества друг друга жуями поливают на тему " Семак-тренер тренерович - Семак-за74нный сельдерееед", "Дзюба-наш герой и капитан -Дзюба- никчемный дрочун и пешеход", "Азмун-топчик, игрок Барсы и Реала - Азмун-распиаренное ничто и скорее бы его продать"
Только в Европах вечно третьи и четвертые почему то . Потому что там нет дюковых и иже с ним
Только в Европах вечно третьи и четвертые почему то . Потому что там нет дюковых и иже с ним
болел за рубежом знают конкретно о Зените и компании ? Знают как и мы о Реале,
Барсе, Баварии, МЮ и других ведущих клубах?!
болел за рубежом знают конкретно о Зените и компании ? Знают как и мы о Реале,
Барсе, Баварии, МЮ и других ведущих клубах?!