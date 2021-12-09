Защитник «Зенита» — лучший по передачам под удар в этом розыгрыше ЛЧ

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вчера, 19:36

Защитник петербужского «Зенита» является лидером по передачам под удар среди игроков текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

14 — Защитник @zenit_spb 🇧🇷Дуглас Сантос отдал 14 передач под удар в этом сезоне # UCL (включая две голевые передачи), минимум на три больше, чем любой другой защитник на групповом этапе. Мозг. pic.twitter.com/L1ogBbgaoM — OptaIvan (@OptaIvan) December 9, 2021

Недавно агент Дугласа сказал, что игрок счастлив в «Зените» и этой зимой останется в клубе.