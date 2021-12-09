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Защитник «Зенита» — лучший по передачам под удар в этом розыгрыше ЛЧ

вчера, 19:36

Защитник петербужского «Зенита» Дуглас Сантос является лидером по передачам под удар среди игроков текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Недавно агент Дугласа сказал, что игрок счастлив в «Зените» и этой зимой останется в клубе.

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 22:38
Красавчик
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:57
Нормально,но обгонят.
pomor45
pomor45
вчера в 21:34
Если не ёрничать, то игрок действительно очень полезный для команды.
armeec_
armeec_
вчера в 20:54
Да лучший) 14 передач под удар)) смех и грех)) При Сани Кержа.он мог 28 отдавать, все из них 2 залетело))
а 10 пропущенных?)) ааа, ну это он не виноват))
armeec_
armeec_ ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 20:50
Вы серьезно?)))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:34
Зенитовская знаменитая школа подготовки молодых футболистов!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:33
Зенитовская
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:30
А кто лучший по касаниям ?
Опять Кокорин ?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:26
А чо разве не месси с Рональдой лучьшие на этой планете вовсём!?
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:25
Зениту для полного счастья не хватает нескольких Дугласов и парочки Клаудиньо.
А один в поле не воин
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:15
Только не говорите про это крутейшее достижение Боярскому. Он же будет потом на каждом углу трендеть, что игроки Зенита бьют рекорды в ЛЧ.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 20:02
Срочно пропустить Сантоса в 1/8 ЛЧ с 1 места!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:02
Снова гена и с михо придумали.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:59
Лучший в Зене видеооператор!Это непреложная истина)))))))))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:55
Ещё неделю назад говорил...Сантос один из лучших в Зените...
Сегодня пришло подтверждение...)))
beefs
beefs
вчера в 19:52
надо же даже в Зените нашли лучшего...
1bear
1bear
вчера в 19:51
кому то не лень такую статистику вести...
particular
particular
вчера в 19:49
Какая заковыристая номинация :)) Наверное, почётная :))
Futurista
Futurista
вчера в 19:37
Кто лучший по передачам под передачу?)...
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