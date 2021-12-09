Защитник «Зенита» — лучший по передачам под удар в этом розыгрыше ЛЧ

Защитник петербужского «Зенита» Дуглас Сантос является лидером по передачам под удар среди игроков текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
14 — Защитник @zenit_spb 🇧🇷Дуглас Сантос отдал 14 передач под удар в этом сезоне #UCL (включая две голевые передачи), минимум на три больше, чем любой другой защитник на групповом этапе. Мозг. pic.twitter.com/L1ogBbgaoM— OptaIvan (@OptaIvan) December 9, 2021
Недавно агент Дугласа сказал, что игрок счастлив в «Зените» и этой зимой останется в клубе.
а 10 пропущенных?)) ааа, ну это он не виноват))
а 10 пропущенных?)) ааа, ну это он не виноват))
Опять Кокорин ?
Опять Кокорин ?
А один в поле не воин
А один в поле не воин
Сегодня пришло подтверждение...)))
Сегодня пришло подтверждение...)))