ГлавнаяНовостиСтатистикаЛига чемпионов 2021/2022

«Барселона» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 21 год

вчера, 08:16
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» уступила «Баварии» (0:3) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Каталонцы с 7 очками заняли третье место и продолжат выступление в Лиге Европы.

В параллельном матче «Бенфика» обыграла киевское «Динамо» на своем поле (2:0) и вышла в 1/8 финала ЛЧ со второго места (8 баллов).

«Барселона» не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 21 год. В сезоне-2000/01 каталонцы заняли третье место в группе, пропустив вперед «Милан» и «Лидс».

Тогда «Барса», попав в Кубок УЕФА, дошла до полуфинала, где уступила будущему обладателю трофея «Ливерпулю» (0:0, 0:1).

Все новости
Защитник «Зенита» — лучший по передачам под удар в этом розыгрыше ЛЧ
Вчера, 19:36 Комментарии19
Мюллер – первый немец, забивший 50 голов в Лиге чемпионов
Вчера, 08:49 Комментарии9
«РБ Зальцбург» – первый австрийский клуб, вышедший в плей-офф ЛЧ
Вчера, 08:47 Комментарии2
Азмун забил свой шестой мяч в Лиге чемпионов
08 декабря Комментарии14
Официально«Зенит» пропустил свой самый быстрый гол в истории Лиги чемпионов
08 декабря Комментарии13
Официально«Зенит» провёл 200-й матч в еврокубках
08 декабря Комментарии14
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:13
Ранний вылет для такого клуба. Для такой команды - в самый раз.
salleeh
salleeh
вчера в 20:56
Барса напоминает тонуший корабль, а Месси - крысу...
Dimice
Dimice
вчера в 12:59
Команда-семья, философия, лучший футбол в истории. Я помню эти великие имена: Куэнка, Бартра, Боян Кыркич, Гефрен, Педро....Ла-масия, генетика Барселоны, Каталанская идентичность. Все это по прежнему есть в Барселоне, все это хранит в себе Хави. Он верит в учения гения, боже мой, гения - Пепа Гвардиолы. Футбол - это игра в пространстве и времени.Следуя учению наставника, Хави занял свободную зону на третьей строчке и своевременно отдал на ближнего в лигу европы. Как в лучшие годы.
Robert Petrov 1
Robert Petrov 1
вчера в 11:08
Постоянные сливы от барсы уже никакого не удивляет . Шериф набрал столько же очков , но в группе которая ещё круче. Футбол стал отвратительным отображением силы денег , как впрочем и все вокруг . Продавайтесь шейхам или китайцем и будет праздник , а пока некогда великий клуб в агонии, и никакие хави с месси не помогут , клуб кончился когда ушли Иньеста и. хави . Жаль …
barca200885
barca200885 ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 11:03, ред.
Заменю Лапорту на Федуна, Барселону на Спартак и буду комментить в спартаковских новостях
sash71
sash71
вчера в 10:23, ред.
Трудные времена пришли в Барселону. В последнее время по клубу проехались кому только не лень начиная от СМИ и заканчивая обувщиком в мастерской. Все в один голос говорят это ПОЗОР, ПОЗОР, ПОЗОР. Клуб на грани банкротства или проще говоря на краю пропасти......дальше забвение. Уже прошли те времена, когда в клуб стремились попасть все кому не лень. В сегодняшнюю Барселону пойти работать стало каким то дурным тоном. С приходом нового президента Лапорты особо никаких продвижений нет несмотря на его активные действия вывода клуба из кризиса. Почему эта катастрофа произошла с таким гигантским клубом с такими великими традициями можно разбирать долго, рыть до дна, разложить всё по косточкам но легче от такого состояния дел никому не станет. Вопрос на повестке стоит......а что дальше? Как выбраться такому клубу из этой ямы ? Подхода одного уже не существует и быть не может. Я считаю должен быть комплексный подход в разрешении ситуации. Лапорта сейчас старается всё замкнуть на себе, показав всем эдакого лекаря всех болезней. Этот путь опять в никуда. Должна быть с его стороны презентована команда кризис менеджеров и программа её выхода. У каждого должен быть свой участок за который он отвечает. Должны быть поставлены чёткие сроки их реализации и в случае сбоя моментальная реакция с соответствующим анализом. Это то, что касается финансовой составляющей клуба. То же самое проделать и с тренерским составом начиная от детского футбола и заканчивая своей славной академией. Все тренера получают план развития с обязательными отчётами о проделанной работе итд. Вообщем тут писать много и долго но начинать нужно уже.....завтра будет поздно !
Желаю только одного моему любимому клубу......УДАЧИ и БЛАГОПОЛУЧИЯ !
shur
shur
вчера в 10:19
...наконец то никто не упрекнёт Месси , новая Барса и совсем другая история....!
1bear
1bear
вчера в 10:01
на следующий сезон попасть в ЛЕ будет как праздник...
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:55
ЛЕ - это ещё удачно для такой Барсы. Лапорта выставил себя беспросветным приматом, заявив, что Барса выйдет в плей-офф ЛЧ. А по факту скоро в пору будет удачей попадание команды в ЛК. Ох, несладко придётся Хави! Но другого выхода нет - надо начинать строить новую команду и без серьёзных потерь в результатах здесь обойтись практически невозможно. Нужно терпение и время, а так же поддержка и доверие руководства и армии болельщиков. Хочется пожелать легенде Барсы стать для неё, минимум, вторым Гвардиолой и проделать с командой такой же великий путь!
berda2003
berda2003
вчера в 09:39
ну, вот достойный соперник зениту - шляпа увидит ещё раз всю пагубность занятия возносить зенит...
NOVA
NOVA
вчера в 09:36
все по делу и то даже с киевлянами повезло набрать 6 очков!! ну шанс за то побороться за ЛЕ!!
9hj3tggmg4hg
9hj3tggmg4hg
вчера в 09:36
Довёл дномяра Барсу до ручки
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 09:35
Месси разрушил Барселону как римляне Карфаген ,до основания
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:34
Ну это не страшно,главное Барселона начала строить свою игру и такого как Меська-больше не будет,Реал после Роналду тоже долго перестраивался ,зато теперь новая команда!!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:33
В настоящее время у Барселоны серьёзные клубные проблемы, и результат закономерен. Чтобы исправить ситуацию нужно понять и принять сегодняшнюю ситуацию. Клуб в долгах, и на исправление ситуации нужен не один сезон. Нужно реально осознать ситуацию - можно больше доверять выпускникам академии, благо она одна из лучших в мире. Пока же действия нынешнего руководства мало отличаются от предыдущего. Вчерашняя же речь Лапорты о том, что они точно выйдут ничего кроме смеха не вызвала.
3ton
3ton
вчера в 09:32
Ну это было ожидаемо
2 гола за 5 матчей - это сильно перед игрой с Баварией )
Спад бывает у всех ))
Было время , когда Барселона в чемпионате отобралась только в кубок УЕФА , и это при Ривалдо , Клюверте и другой банде )
Надо подождать и Барселона опять будет на вершине .
Пепс
Пепс
вчера в 09:21
Смотрел, Барса очень глубоко в йопе ((((
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:17
Нерадостные времена для Барсы настали.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:14
А у Месси ЗМ
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:06
Пора привыкать к статусу середняка. Такова реальность.
Elliada
Elliada
вчера в 08:59
Раз в 10 лет Барселона или на вершине, или на дне. Сейчас на дне, 10 лет назад были лучшим клубом мира
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:53
Бывают спады у любой команды
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 08:44
Зачем им ЛЧ, они в суперлиге играют!)
YVG
YVG
вчера в 08:40, ред.
Барселону от величия скрючило, скоро на 9-е или 6-е место опустится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:39
Скаждым может случиться!
ОПС
ОПС
вчера в 08:38
Сейчас для них не очень хорошие времена.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 08:36
Карма аргентинского ничтожества вечно будет витать над Барселоной, во веки им не отмыться. С другой стороны, хорошо сейчас в плей-офф не прошли дальше было еще хуже
drug01
drug01
вчера в 08:32
Дела совсем плохи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:26
Барселона сейчас на уровне зенита.
Incredulous
Incredulous
вчера в 08:24
А как же сезон 2003-2004, в котором Барселона тоже не играла в плей-офф ЛЧ. Или автор имеет ввиду именно не выход из группы ЛЧ? Если так, то тогда всё правильно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100