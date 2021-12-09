«Барселона» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 21 год

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вчера, 08:16

«Барселона» уступила «Баварии» (0:3) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Каталонцы с 7 очками заняли третье место и продолжат выступление в Лиге Европы.

В параллельном матче «Бенфика» обыграла киевское «Динамо» на своем поле (2:0) и вышла в 1/8 финала ЛЧ со второго места (8 баллов).

«Барселона» не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 21 год. В сезоне-2000/01 каталонцы заняли третье место в группе, пропустив вперед «Милан» и «Лидс».