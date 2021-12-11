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«Манчестер Сити» минимально обыграл «Вулверхэмптон», игравший вдесятером

вчера, 17:29
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

«Манчестер Сити» на своём поле минимально обыграл «Вулверхэмптон» в матче 16-го тура Английской Премьер Лиги (1:0).

В дополнительное к первому тайму время форвард «волков» Рауль Хименес сначала получил одну жёлтую карточку, а затем и вторую и был удалён арбитром с поля, оставив свою команду в меньшинстве.

На 66-й минуте встречи нападающий «горожан» Рахим Стерлинг реализовал удар с 11-метровой отметки и забил единственный гол в этом матче.

«Манчестер Сити» после очередной победы набрал 38 очков в 16 играх и продолжает лидировать в чемпионате. «Вулверхэмптон» идёт на 8-м месте (21 очко).

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Все комментарии
azkan
azkan ответ David Young (раскрыть)
вчера в 22:29
Да кстати
Рефери
Рефери ответ azkan (раскрыть)
вчера в 22:26
+
David Young
David Young ответ azkan (раскрыть)
вчера в 22:22
Нельзя не отметить доминирование Артеты.
azkan
azkan
вчера в 22:20
Здесь нап получает два желтых, а в Лондоне защитник зарабатывает два пенальти, все трое лидеров благодаря пенальти побеждают. Короче интересный тур.
azkan
azkan
вчера в 22:17
Хименес вроде нападающий.
3ton
3ton ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 21:23
В пользу Реала всегда смешные пенальти дают
Барселоне поставили за фол до штрафной .
За попадания мяча в голову ставили
Без касания игрока Реала удалили :Пике и Видаль


А тут пенальти даже трудно вытянуть из чего-то
По повторам было видно , что не в руку мяч попал
Комментатор удивился , что пенальти поставили .
Сити все ровно бы дожал соперника
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:20
Имхо с фактами имеет разницу, со стороны особенно, топите за нулевого грилиша и стерлинга, а Рон историю продолжит писать.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:02
Пенальти левый.
Вспомнил случай, когда мяч попадал в спину, судья ставил пенальти. Это было в пользу Реала 😀
Судьи те ещё артисты!
valeron4321
valeron4321
вчера в 19:35
Бывают победы, после которых количество болельщиков у команды не прибавляется.
И поражения, увеличивающие число поклонников команды.
Про судей или хорошо или ничего.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:33
У вас есть алемз или что-то подобное, он как всегда расскажет за что там 100 млн.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 19:32
ВАР очень сильно захотел увидеть пенальти которого не было.
протон
протон
вчера в 19:31
Как же тяжело смотреть игры против "волчьего" автобуса... В любом случае, Сити с заслуженной победой!
Bensurr
Bensurr
вчера в 19:13
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 18:54
    Сити не хочет радовать голами,забивает ровно столько,сколько нужно
    Elliada
    Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 18:43
    Не знал, что факты это гадости
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 18:22
    Причем изначально было понятно, что это провал...
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    вчера в 18:16
    жаль
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 18:15
    Сравни его с Криштиану, и вспомни гадости, которые ты весь год про Рона писал. Небо и землю не перемешать
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 18:02
    МС опять провалится в ЛЧ с такими судейскими победами
    FERIS
    FERIS
    вчера в 18:02
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 18:01, ред.
      135 млн долл, если что.
      хотя цена ему 20ть, не более
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 17:58
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        вчера в 17:55
        Мне повезло, хотел поставить на победу волков.
        sash71
        sash71
        вчера в 17:51, ред.
        Матч тянул на ничью. Вулверхэмптон смотрелся на фоне МС очень прилично несмотря на преимущество последних. Постоянные атаки МС никак не могли воплотиться в гол, игра была порой на грани, о чем говорят раздача желтых с их перебором. Но для МС нужна была победа кровь с носа для сохранения своего преимущества от преследователей. На 66’ Мосс ставит на точку и Стерлинг выводит Сити вперёд. В оставшееся время уже Вулверхэмптон ничего так и не смог сделать.
        juvenale
        juvenale
        вчера в 17:43
        хаха вот это пенальти)
        Wolverhampton
        Wolverhampton
        вчера в 17:37
        Ну а как ещё они могли обыграть Вулвз!
        Elliada
        Elliada
        вчера в 17:33
        Главное разочарование - Грилиш. 100 млн за что?
        drug01
        drug01
        вчера в 17:32
        Слишком мало
        Lexx1k
        Lexx1k
        вчера в 17:31, ред.
        будем честны сегодня судья подарил нам 2 очка... с такой игрой на победу ни как не наиграли... а Грилиш это просто рука-лицо...
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