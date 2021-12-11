«Манчестер Сити» минимально обыграл «Вулверхэмптон», игравший вдесятером

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вчера, 17:29

«Манчестер Сити» на своём поле минимально обыграл «Вулверхэмптон» в матче 16-го тура Английской Премьер Лиги (1:0).

В дополнительное к первому тайму время форвард «волков» Рауль Хименес сначала получил одну жёлтую карточку, а затем и вторую и был удалён арбитром с поля, оставив свою команду в меньшинстве.

На 66-й минуте встречи нападающий «горожан» Рахим Стерлинг реализовал удар с 11-метровой отметки и забил единственный гол в этом матче.

«Манчестер Сити» после очередной победы набрал 38 очков в 16 играх и продолжает лидировать в чемпионате. «Вулверхэмптон» идёт на 8-м месте (21 очко).