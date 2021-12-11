«Манчестер Сити» минимально обыграл «Вулверхэмптон», игравший вдесятером

«Манчестер Сити» на своём поле минимально обыграл «Вулверхэмптон» в матче 16-го тура Английской Премьер Лиги (1:0).
В дополнительное к первому тайму время форвард «волков» Рауль Хименес сначала получил одну жёлтую карточку, а затем и вторую и был удалён арбитром с поля, оставив свою команду в меньшинстве.
На 66-й минуте встречи нападающий «горожан» Рахим Стерлинг реализовал удар с 11-метровой отметки и забил единственный гол в этом матче.
«Манчестер Сити» после очередной победы набрал 38 очков в 16 играх и продолжает лидировать в чемпионате. «Вулверхэмптон» идёт на 8-м месте (21 очко).
Барселоне поставили за фол до штрафной .
За попадания мяча в голову ставили
Без касания игрока Реала удалили :Пике и Видаль
А тут пенальти даже трудно вытянуть из чего-то
По повторам было видно , что не в руку мяч попал
Комментатор удивился , что пенальти поставили .
Сити все ровно бы дожал соперника
Барселоне поставили за фол до штрафной .
За попадания мяча в голову ставили
Без касания игрока Реала удалили :Пике и Видаль
А тут пенальти даже трудно вытянуть из чего-то
По повторам было видно , что не в руку мяч попал
Комментатор удивился , что пенальти поставили .
Сити все ровно бы дожал соперника
Вспомнил случай, когда мяч попадал в спину, судья ставил пенальти. Это было в пользу Реала 😀
Судьи те ещё артисты!
Вспомнил случай, когда мяч попадал в спину, судья ставил пенальти. Это было в пользу Реала 😀
Судьи те ещё артисты!
И поражения, увеличивающие число поклонников команды.
Про судей или хорошо или ничего.
И поражения, увеличивающие число поклонников команды.
Про судей или хорошо или ничего.
хотя цена ему 20ть, не более
хотя цена ему 20ть, не более