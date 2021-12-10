«Селтик» обыграл «Бетис», но не смог выйти в плей-офф Лиги Европы .

1639087454

сегодня, 01:04

В заключительном матче группового этапа Лиги Европы «Селтик» дома обыграл «Бетис» со счетом 3:2.

В составе хозяев отличились Стивен Уэлш (3’), Эван Хендерсон (72’) и Дэвид Тернбулл (78’). За гостей забивали Скотт Бэйн (69’, автогол) и Борха Иглесиас (75’).

«Селтик» в 6 матчах группового этапа набрал 9 очков и занял третье место в группе G, «Бетис» набрал 10 пунктов и занял второе место в этом квартете.