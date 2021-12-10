«Селтик» обыграл «Бетис», но не смог выйти в плей-офф Лиги Европы .

В заключительном матче группового этапа Лиги Европы «Селтик» дома обыграл «Бетис» со счетом 3:2.
В составе хозяев отличились Стивен Уэлш (3’), Эван Хендерсон (72’) и Дэвид Тернбулл (78’). За гостей забивали Скотт Бэйн (69’, автогол) и Борха Иглесиас (75’).
«Селтик» в 6 матчах группового этапа набрал 9 очков и занял третье место в группе G, «Бетис» набрал 10 пунктов и занял второе место в этом квартете.
Хочется не взирая на проигрыш Бетиса , который он кстати провёл на высшем уровне, всё равно попал в плей-офф со второго места , поздравить и пожелать Удачи !!!
Я думаю что этот матч был самый огненный, не только по забитым мячам , но и потому сколько ещё было не реализованных моментов. Если взглянуть на статистику этого матча, станет более менее понятно и можно представить картину всей игры. Действительно Бетис был лучший на поле и сегодня можно смело утверждать что Фортуна была сегодня на стороне хозяев поля Селтик . Как говорится в народе , просто сегодня был не наш ( Бетис ) день. Столько не использованных моментов, можно было разделить на три четыре матча. Мяч просто отказывался идти в ворота Селтика , обстучали все штанги и самого стража ворот вместе с защитой . Кто выбрал для просмотра этот матч, уж точно не пожалел , все девяносто минут матча, держали в напряжении , постоянная борьба, такое ощущение складывалось что эти ребята могли ещё столько же отыграть лишь бы добиться победы. Обеим командам хочется сказать огромное Спасибо за красивый футбол и самоотдачу до самого финального свистка. Респект вам ребятушки ! Как же хочется видеть такое же зрелище и на российских полях .
Всем Добра !!!
Хочется не взирая на проигрыш Бетиса , который он кстати провёл на высшем уровне, всё равно попал в плей-офф со второго места , поздравить и пожелать Удачи !!!
Я думаю что этот матч был самый огненный, не только по забитым мячам , но и потому сколько ещё было не реализованных моментов. Если взглянуть на статистику этого матча, станет более менее понятно и можно представить картину всей игры. Действительно Бетис был лучший на поле и сегодня можно смело утверждать что Фортуна была сегодня на стороне хозяев поля Селтик . Как говорится в народе , просто сегодня был не наш ( Бетис ) день. Столько не использованных моментов, можно было разделить на три четыре матча. Мяч просто отказывался идти в ворота Селтика , обстучали все штанги и самого стража ворот вместе с защитой . Кто выбрал для просмотра этот матч, уж точно не пожалел , все девяносто минут матча, держали в напряжении , постоянная борьба, такое ощущение складывалось что эти ребята могли ещё столько же отыграть лишь бы добиться победы. Обеим командам хочется сказать огромное Спасибо за красивый футбол и самоотдачу до самого финального свистка. Респект вам ребятушки ! Как же хочется видеть такое же зрелище и на российских полях .
Всем Добра !!!