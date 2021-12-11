«Крылья Советов» уверенно обыграли «Рубин» у себя дома

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вчера, 15:53

«Крылья Советов» на своём поле уверенно обыграли казанский «Рубин» в матче 18-го тура Российской Премьер Лиги (2:0).

В первом тайме зрители забитых голов не увидели. Открыл счёт в матче нападающий «Крыльев» Иван Сергеев с передачи Романа Ежова на 62-й минуте встречи. Укрепил преимущество самарцев форвард Сергей Пиняев с паса Ивана Сергеева.

Благодаря этой победе «Крылья Советов» поднялись на промежуточное 6-е место обогнав московский «Локомотив». Самарцы набрали 27 очков за 18 матчей, у «железнодорожников» 25 очков и матч в запасе. «Рубин» остался на 10-й строчке турнирной таблицы (22 очка).