«Крылья Советов» уверенно обыграли «Рубин» у себя дома

«Крылья Советов» на своём поле уверенно обыграли казанский «Рубин» в матче 18-го тура Российской Премьер Лиги (2:0).
В первом тайме зрители забитых голов не увидели. Открыл счёт в матче нападающий «Крыльев» Иван Сергеев с передачи Романа Ежова на 62-й минуте встречи. Укрепил преимущество самарцев форвард Сергей Пиняев с паса Ивана Сергеева.
Благодаря этой победе «Крылья Советов» поднялись на промежуточное 6-е место обогнав московский «Локомотив». Самарцы набрали 27 очков за 18 матчей, у «железнодорожников» 25 очков и матч в запасе. «Рубин» остался на 10-й строчке турнирной таблицы (22 очка).
Результаты отвратительные, игра завязана только на лидерах - а если те не в форме, то и команда не в форме. Прогрессирующие футболисты в прошлом сезоне сейчас уверенно стали середняками. Да и сам Слуцкий, похоже, наелся в Казани.
Крылья с победой, молодцы!
И ведь состав у них не самый топовый, вчерашние игроки ФНЛ с парочкой опытных игроков РПЛ.
Результаты отвратительные, игра завязана только на лидерах - а если те не в форме, то и команда не в форме. Прогрессирующие футболисты в прошлом сезоне сейчас уверенно стали середняками. Да и сам Слуцкий, похоже, наелся в Казани.
Крылья с победой, молодцы!
И ведь состав у них не самый топовый, вчерашние игроки ФНЛ с парочкой опытных игроков РПЛ.
Нет гинеровского чемодана - нет тренера Слуцкого.
Нет гинеровского чемодана - нет тренера Слуцкого.