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«Крылья Советов» уверенно обыграли «Рубин» у себя дома

вчера, 15:53
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Крылья Советов» на своём поле уверенно обыграли казанский «Рубин» в матче 18-го тура Российской Премьер Лиги (2:0).

В первом тайме зрители забитых голов не увидели. Открыл счёт в матче нападающий «Крыльев» Иван Сергеев с передачи Романа Ежова на 62-й минуте встречи. Укрепил преимущество самарцев форвард Сергей Пиняев с паса Ивана Сергеева.

Благодаря этой победе «Крылья Советов» поднялись на промежуточное 6-е место обогнав московский «Локомотив». Самарцы набрали 27 очков за 18 матчей, у «железнодорожников» 25 очков и матч в запасе. «Рубин» остался на 10-й строчке турнирной таблицы (22 очка).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:55
аплодисменты Крылышкам !
pomor45
pomor45
вчера в 21:07
Европейский опыт Слуцкому явно на пользу не пошёл. Ни игроки, ни тренеры за бугром ничего не набираются. Леги в РПЛ филонят и квалификацию теряют настолько, что возвращаясь в Европу прозябают вне основы. Надо нам провести в РПЛ полное импортозамещение с финансированием исключительно в рублях.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:48
С победой куйбышевцев!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:46
Рубин совсем плох. Слуцкого надо менять. Новый тренер за время зимнего перерыва сумеет перестроить команду.
1viking17
1viking17
вчера в 17:05
Крылья с ПОБЕДОЙ!!! Всю ПЛ с наступающим Новым годом!!! Желаю всем спортсменам только здоровье!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:54
Крылышки по делу победили.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:43
Крылья 6! Однозначно открытие первой части чемпионата. Ещё раз доказывает команда, что и с таким бюджетом, составом можно удивлять и пример остальным. Осинкина и Ко с победой!
makkie
makkie
вчера в 16:27
Похоже, зимой Слуцкого уволят из Рубина.
Результаты отвратительные, игра завязана только на лидерах - а если те не в форме, то и команда не в форме. Прогрессирующие футболисты в прошлом сезоне сейчас уверенно стали середняками. Да и сам Слуцкий, похоже, наелся в Казани.

Крылья с победой, молодцы!
И ведь состав у них не самый топовый, вчерашние игроки ФНЛ с парочкой опытных игроков РПЛ.
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:24
Крылышек с убедительной победой)) Лёня с вещами на выход...
particular
particular
вчера в 16:22
Уверенность в игре позволила самарцам взлететь прилично и небезосновательно...
15мр
15мр
вчера в 16:22
С хорошим завершением года!!!
Futurista
Futurista
вчера в 16:16
Леню вернули из "космоса"...похоже навсегда...
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 16:12
Ну что там лучший тренер года по версии РФС: 2012/13, 2013/14, 2015/16 ?
Нет гинеровского чемодана - нет тренера Слуцкого.
протон
протон
вчера в 16:00
С заслуженной победой Самару!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 15:58, ред.
Не буду ничего говорить, "обижайся на меня Ильдарка..."
memphis
memphis
вчера в 15:57
Вперед, Самара!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:57
Даётся мне джентльмены, эта была последняя гастроль артиста..
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