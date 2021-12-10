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«Локомотив» проиграл «Марселю» и остался за бортом еврокубков

сегодня, 00:58
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Марсель» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы обыграл российский «Локомотив» (1:0).

Счёт во второй половине первого тайма открыл нападающий «олимпийцев» Аркадиуш Милик. Форвард отличился на 35-й минуте с передачи Дженгиза Юндера. На 80-й минуте игрок «Марселя» Валентен Ронже получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Однако сравнять счёт в матче у «железнодорожников» не получилось, и игра закончилась сухой победой хозяев.

Французский клуб по итогам 6 туров набрал 7 очков и вышел в 1/16 Лиги конференций. «Локомотив» набрал 2 очка в 6 играх и покинул еврокубковые турниры этого сезона.

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Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz ответ Phu Quoq (раскрыть)
сегодня в 11:43
Бомжи де-факто проигрывают Мальме, хотя выкачивают миллиарды рублей из бюджета страны !
Спартак с куда меньшими тратами занимает первое место в группе ! Это и является огромным успехом для команды из Рфпл !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:53
С Николичем Локо мог выступить удачнее.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:52
Ожидаемый результат.....теперь можно сконцентрироваться на РПЛ.....
shur
shur ответ Oplot (раскрыть)
сегодня в 09:44, ред.
...да не поднимет этих гопников Палыч , силы не те , а значит и возможности!!!
...это типа сэр Алекс вернулся и навёл порядок, ха ...!!!
shur
shur ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:42
....нашёл про Феденьку любимого, "хвалите" его, "хвалите," наш гламурный это
любит , пока в России будут смоловы, это край....!!!
d1metras
d1metras
сегодня в 09:21
да уж... немцы топят клуб как могут...Локо не узнать(((
Oplot
Oplot
сегодня в 08:44
Вот все те кто радовались увольнению Семина и хотели ,,идти вперед",16и и 7и.При Палыче всегда был порядок,клуб всегда держал свое лицо.яа сейчас непонтятно во что превратилось все.Надеюсь со временем все уладится,но нужны перестановки.
112910415
112910415
сегодня в 08:33
Гисдоль не вывозит
makkie
makkie
сегодня в 07:51
Да уж, не выйти из такой группы... эх, Локо.
Хотя у паровозов сейчас внутренние разборки и травмы - всё это сказывается.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:15
В Локомотив особо никто и не верил.
Gahi
Gahi
сегодня в 07:14
Результат и игра команды не впечатляет и стоило для этого менять Николича. Остаётся только пожелать Локомотиву быстрей наладить командную игру чтобы после каникул играть достойно в чемпионате РПЛ. Удачи
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 06:03
Не разу не жалко, игры нет, состава нет, тренера тоже. Зачем Николича убрали?
Phu Quoq
Phu Quoq ответ Hypnoz (раскрыть)
сегодня в 05:42, ред.
Раз в год и палка стреляет!
Объясни, а что зажигательного в победе 1:0 над командой из зоны вылета чемпионата Польши?
У которой к тому же было гораздо больше голевых моментов, попадание в каркас ворот и не забитый пенальти.
Это можно назвать только знатным отскоком, не более
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 05:28
Если бы еще и этим повезло...
Vintaje
Vintaje
сегодня в 04:57
Жуть до чего сейчас это беспомощная команда.Надеюсь в следующем году обойдется без Локомотива в ек
амурец
амурец
сегодня в 02:12
без неожиданностей, после работы немецких диверсантов и с сейчашным ниочёмышем в роли главного тренера на Локо больно смотреть, ну всё равно надеемся, что Локо пройдёт трудное время и станет тем Локомотивом который болельщики любили
Олег Борткевич
Олег Борткевич
сегодня в 01:53
Кажется, болельщикам Локомотива обещали "Сапсан"? Полбеды, что он не появился, беда что и паровоз в утиль сдали.
Землянин
Землянин
сегодня в 01:24
Жаль только молодого вратаря, ну и всю команду подставили сверху
bsww
bsww
сегодня в 01:14
правильно паровозиков прозвали "СУХИНЫ дети"
Capral
Capral ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 01:14
Он не дурак, он- негодяй.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:13
Вроде активны, вроде бегут ....но все бестолково , каждый пас в никуда ... и игроки вроде хорошие ...
Тренер - дурак.
Capral
Capral ответ Hypnoz (раскрыть)
сегодня в 01:10
Согласен, после Спартака, смотреть Локомотив- невыносимо. Жаль Локомотив, искренне жаль. С...а заморская, устроил пожар по плану.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 01:08
У Локо ломка, пусть переживут и в этом сезоне в зону еврокубков не лезут
протон
протон
сегодня в 01:07
О мёртвых либо хорошо либо ничего. Локо метрвый, поэтому ничего
Хватит занимать чужие места в еврокубках, пора и отдохнуть пару сезонов
Смолов это не футболист. Надо с ним расставаться. Да и Гисдоля увольнять с ним никакого развития не будет
протон
протон
сегодня в 01:06
Вижу самый слабый Локомотив за все время чемпионата
протон
протон
сегодня в 01:05
Следующая новость:четыре сезона подряд ,Локомотив набирает очков меньше соперников по группе в еврокубках.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 01:04
Тут к сожалению без неожиданностей. "Локомотив" в очередной раз занял четвертое место в ГЭ, на сей раз в ЛЕ. Ну а по сегодняшней игре вроде бы и бегают, стараются, но с другой стороны мысли в атаке ноль. Отдельно хотелось бы выделить Смолова. За несколько минут до пропущенного мяча, получает мяч в штрафной "Марселя", нужно просто отдать пас под удар, но Федя ничего и никого не видит, пускается сверкать мастерством дриблинга, дабы пробить самостоятельно, губит момент. 43-я минута, опять Смолов получает мяч в штрафной, выкатывай под удар открытому Бека Бека, но какое там, опять идет в дриблинг, запутался в защитниках, ногах, мяче, на выходе ноль. До кучи к проблемам с составом еще и Камано потеряли из-за травмы. Короче говоря, условно приехала буц-команда из Германии сделать из нашего клуба "мерседес", но пока получается "лада-калина". Как обычно личное мнение.
протон
протон
сегодня в 01:04
ЮрПалыч, мы всё про... теряли
протон
протон
сегодня в 01:03
Зато "бездаря" Николича выгнали
Где те кто кричал, что увольнение серба верное решение, назначая Рангника с его багажом?
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 01:03
После зажигательного выступления Спартака и Селихова и Ко, всё остальное отступает на второй план !
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