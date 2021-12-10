«Локомотив» проиграл «Марселю» и остался за бортом еврокубков

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сегодня, 00:58

«Марсель» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы обыграл российский «Локомотив» (1:0).

Счёт во второй половине первого тайма открыл нападающий «олимпийцев» Аркадиуш Милик. Форвард отличился на 35-й минуте с передачи Дженгиза Юндера. На 80-й минуте игрок «Марселя» Валентен Ронже получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Однако сравнять счёт в матче у «железнодорожников» не получилось, и игра закончилась сухой победой хозяев.

Французский клуб по итогам 6 туров набрал 7 очков и вышел в 1/16 Лиги конференций. «Локомотив» набрал 2 очка в 6 играх и покинул еврокубковые турниры этого сезона.