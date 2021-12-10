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«Лацио» и «Галатасарай» сыграли вничью и вышли в плей-офф Лиги Европы

сегодня, 01:00
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)0 : 0Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

«Лацио» и «Галатасарай» сыграли вничью в 6-м туре группового этапа Лиги Европы (0:0).

По ходу игры арбитром было показано 4 предупреждения. Команды на двоих сделали 9 замен. Мячом больше владели хозяева поля, били по воротам чаще также футболисты «Лацио», однако точными их удары не оказались.

По итогам 6 матчей группового этапа турецкая команда вышла в 1/8 плей-офф Лиги Европы, набрав 12 очков. «Лацио» будет играть на стадии 1/16 плей-офф Лиги Европы, команда набрала 9 очков.

Также в одной группе с этими командами выступали «Марсель» и «Локомотив». Российская команда заняла последнее место.

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Все комментарии
1bear
1bear
сегодня в 09:31
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 06:11
      Gahi
      Gahi
      сегодня в 04:53
      Раз такой счёт видимо устроила такая ничья обе команды.
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 03:07, ред.
      «Лацио» и «Галатасарай» сыграли вничью и вышли в плей-офф Лиги Европы.
      Самый невнятный матч всего дня . Явное катание мяча по полю без какого-то желания играть в футбол ⚽️. За такой футбол нужно наказывать команды и лишать их выхода в плей-офф. Позорное пребывание на поле . А больше всего мне очень обидно за болельщиков обеих команд, которые приехали из Турции на этот матч , ещё и потратили свои деньги 💰 за это шапито .
      Всем Добра !!!
      kasyak7
      kasyak7
      сегодня в 01:14
      Договорняк ссыграли
      Carl Lewis
      Carl Lewis
      сегодня в 01:03
      Ну и очень хорошо!
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