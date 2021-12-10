«Лацио» и «Галатасарай» сыграли вничью и вышли в плей-офф Лиги Европы.

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сегодня, 01:00

«Лацио» и «Галатасарай» сыграли вничью в 6-м туре группового этапа Лиги Европы (0:0).

По ходу игры арбитром было показано 4 предупреждения. Команды на двоих сделали 9 замен. Мячом больше владели хозяева поля, били по воротам чаще также футболисты «Лацио», однако точными их удары не оказались.

По итогам 6 матчей группового этапа турецкая команда вышла в 1/8 плей-офф Лиги Европы, набрав 12 очков. «Лацио» будет играть на стадии 1/16 плей-офф Лиги Европы, команда набрала 9 очков.

Также в одной группе с этими командами выступали «Марсель» и «Локомотив». Российская команда заняла последнее место.