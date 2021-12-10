«Лацио» и «Галатасарай» сыграли вничью и вышли в плей-офф Лиги Европы.

«Лацио» и «Галатасарай» сыграли вничью в 6-м туре группового этапа Лиги Европы (0:0).
По ходу игры арбитром было показано 4 предупреждения. Команды на двоих сделали 9 замен. Мячом больше владели хозяева поля, били по воротам чаще также футболисты «Лацио», однако точными их удары не оказались.
По итогам 6 матчей группового этапа турецкая команда вышла в 1/8 плей-офф Лиги Европы, набрав 12 очков. «Лацио» будет играть на стадии 1/16 плей-офф Лиги Европы, команда набрала 9 очков.
Также в одной группе с этими командами выступали «Марсель» и «Локомотив». Российская команда заняла последнее место.
Самый невнятный матч всего дня . Явное катание мяча по полю без какого-то желания играть в футбол ⚽️. За такой футбол нужно наказывать команды и лишать их выхода в плей-офф. Позорное пребывание на поле . А больше всего мне очень обидно за болельщиков обеих команд, которые приехали из Турции на этот матч , ещё и потратили свои деньги 💰 за это шапито .
Всем Добра !!!
Самый невнятный матч всего дня . Явное катание мяча по полю без какого-то желания играть в футбол ⚽️. За такой футбол нужно наказывать команды и лишать их выхода в плей-офф. Позорное пребывание на поле . А больше всего мне очень обидно за болельщиков обеих команд, которые приехали из Турции на этот матч , ещё и потратили свои деньги 💰 за это шапито .
Всем Добра !!!