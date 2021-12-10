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«Байер» с Лунёвым проиграл в Венгрии, но вышел в плей-офф Лиги Европы

сегодня, 01:00
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)1 : 0Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

В заключительном матче группового этапа Лиги Европы «Байер» на выезде проиграл «Ференцварошу» со счетом 0:1.

В составе хозяев единственный гол в этой встрече забил Лаидуни Айса (82'). В составе немецкой команды на поле появился российский голкипер Андрей Лунёв.

«Байер» в 6 матчах группового этапа набрал 13 очков и занял первое место в группе G, «Ференцварош» набрал 3 пункта и занял последнее место в этом квартете.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:55
Вот вам и Ференцварош. . .. да же Байер из Бундеслиги им проиграл....
ОПС
ОПС
сегодня в 08:11
Мягко говоря, не выручил.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:35
Получается, что Лунёв виноват в поражении Байера.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 02:13
Дибус у Ференцвароша
против русских не пропускает
ЦСКА 1-0 0-0
Россия Венгрия 0-0
Байер 1-0
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:14
Первый блин комом
нечитайло
нечитайло
сегодня в 01:13
Прогулка, жаль не отстоял на ноль
1bear
1bear
сегодня в 01:04
в ничего не решающем матче выпустили Лунёва и.....
протон
протон
сегодня в 01:02
Один удар в створ ворот от Ференцвароша и гол.
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