«Байер» с Лунёвым проиграл в Венгрии, но вышел в плей-офф Лиги Европы

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сегодня, 01:00

В заключительном матче группового этапа Лиги Европы «Байер» на выезде проиграл «Ференцварошу» со счетом 0:1.

В составе хозяев единственный гол в этой встрече забил Лаидуни Айса (82'). В составе немецкой команды на поле появился российский голкипер Андрей Лунёв.

«Байер» в 6 матчах группового этапа набрал 13 очков и занял первое место в группе G, «Ференцварош» набрал 3 пункта и занял последнее место в этом квартете.