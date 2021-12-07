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РФС вынесет решение по инциденту в матче ЦСКА — «Зенит» 9 декабря

вчера, 22:18
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Во вторник, 7 декабря, состоялось заседание комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС, на котором был рассмотрен инцидент с массовым задержанием болельщиков ЦСКА после домашнего матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Ситуация с применением болельщиками пиротехники и их последующим задержанием подверглась детальному разбору и анализу.

Массовое использование болельщиками пиротехнических изделий получило крайне негативную оценку, акцентировано внимание на создаваемых подобными действиями рисках для жизни и здоровья зрителей на матчах.

Отмечены недоработки футбольного клуба в части обеспечения безопасности соревнования.

Была доведена позиция МВД России относительно действий органов внутренних дел в рамках реагирования на нарушения общественного порядка.

Комитет сообщает о проведении ряда мероприятий по улучшению координации совместной работы организаторов футбольных матчей и правоохранительных органов, направленных на недопущение повторения подобных инцидентов в дальнейшем.

Решение о дисциплинарных санкциях с учетом выводов комитета будет вынесено на заседании КДК 9 декабря», — говорится в заявлении РФС.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:53
признают футбол иностранным агентом и прикроют ?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 06:47
закрыть заводик пиротехники и Баста!!!
p6hh7nef5m2v
p6hh7nef5m2v
сегодня в 06:00
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 05:58
    Пока Кремль не сожгут в Москве не пошевелятся.
    протон
    протон
    вчера в 22:44
    Даааа уж, 12 файеров создали беспрецендентный риск для жизни и здоровья зрителей! Никогда ж не жгли до этого. Интересно, сколько пострадавших то в итоге от файеров, а не от ментовского беспредел?
    Cat01
    Cat01
    вчера в 22:42
    Будем смотреть результат
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 22:39
    Снова полезут в карман клуба.
    beefs
    beefs
    вчера в 22:25
    много шума из ничего...
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