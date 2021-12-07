РФС вынесет решение по инциденту в матче ЦСКА — «Зенит» 9 декабря

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вчера, 22:18

Во вторник, 7 декабря, состоялось заседание комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС , на котором был рассмотрен инцидент с массовым задержанием болельщиков ЦСКА после домашнего матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Ситуация с применением болельщиками пиротехники и их последующим задержанием подверглась детальному разбору и анализу.

Массовое использование болельщиками пиротехнических изделий получило крайне негативную оценку, акцентировано внимание на создаваемых подобными действиями рисках для жизни и здоровья зрителей на матчах.

Отмечены недоработки футбольного клуба в части обеспечения безопасности соревнования.

Была доведена позиция МВД России относительно действий органов внутренних дел в рамках реагирования на нарушения общественного порядка.

Комитет сообщает о проведении ряда мероприятий по улучшению координации совместной работы организаторов футбольных матчей и правоохранительных органов, направленных на недопущение повторения подобных инцидентов в дальнейшем.