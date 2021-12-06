Фанаты встретились с руководством ЦСКА из-за задержания болельщиков

Клуб болельщиков ЦСКА в инстаграме сообщил, что состоялась встреча актива фанатского движения ЦСКА с руководством команды.
На прошлой неделе состоялась встреча актива фанатского движения и руководства нашего клуба, посвященная событиям, произошедшим 28 ноября во время и после матча ПФК ЦСКА — «Зенит».
Все стороны, участвовавшие во встрече, выразили единую позицию по случившемуся — данные события не должны повторяться на нашем стадионе!
Клуб продолжает оказывать юридическую поддержку болельщикам, в дальнейшем будет отрыта линия юридической консультации во время домашних и выездных матчей.
В настоящий момент ПФК ЦСКА совместно с РПЛ инициировали работу по изучению всех деталей произошедшего для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Со своей стороны, благодарим руководство клуба и РПЛ за то, что не оставляют эту ситуацию без внимания и всячески пытаются разобраться в произошедшем.
Вы потроллили оппонента или реально верите в написанное?
Если второе, давайте я, как работник стадиона Спартак, в свое время поработавший в конторе, обслуживающей стадионы в том числе Динамо и ЦСКА, вкратце намекну, что за досмотр болельщиков отвечает КРС (контрольно-распорядительная служба, в простонародье - стюарды). У Спартака - собственная КРС, у ЦСКА - нанятая со стороны. Полиция, ОМОН и Росгвардия на трибуну не допускаются, указания для них поступают от собственного руководства по согласованию и запросу руководства стадиона и КРС.
Другими словами - служба безопасности стадиона обо76ась и вынуждена была попросить полицию устроить показательную порку всех и вся, потому что точных данных о виновных они предоставить не смогли или не захотели.
На самом деле вся эта петрушка устроена гораздо сложнее, но главное - КРС, нанятая стадионом ЦСКА - это эталон красивости и непрофессионализма. Если интересно, у меня есть длинный пост с картинками в ЖЖ, где я описывал свой опыт работы там.
Вы потроллили оппонента или реально верите в написанное?
Если второе, давайте я, как работник стадиона Спартак, в свое время поработавший в конторе, обслуживающей стадионы в том числе Динамо и ЦСКА, вкратце намекну, что за досмотр болельщиков отвечает КРС (контрольно-распорядительная служба, в простонародье - стюарды). У Спартака - собственная КРС, у ЦСКА - нанятая со стороны. Полиция, ОМОН и Росгвардия на трибуну не допускаются, указания для них поступают от собственного руководства по согласованию и запросу руководства стадиона и КРС.
Другими словами - служба безопасности стадиона обо76ась и вынуждена была попросить полицию устроить показательную порку всех и вся, потому что точных данных о виновных они предоставить не смогли или не захотели.
На самом деле вся эта петрушка устроена гораздо сложнее, но главное - КРС, нанятая стадионом ЦСКА - это эталон красивости и непрофессионализма. Если интересно, у меня есть длинный пост с картинками в ЖЖ, где я описывал свой опыт работы там.