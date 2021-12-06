Фанаты встретились с руководством ЦСКА из-за задержания болельщиков

Клуб болельщиков ЦСКА в инстаграме сообщил, что состоялась встреча актива фанатского движения ЦСКА с руководством команды.

На прошлой неделе состоялась встреча актива фанатского движения и руководства нашего клуба, посвященная событиям, произошедшим 28 ноября во время и после матча ПФК ЦСКА — «Зенит».

Все стороны, участвовавшие во встрече, выразили единую позицию по случившемуся — данные события не должны повторяться на нашем стадионе!

Клуб продолжает оказывать юридическую поддержку болельщикам, в дальнейшем будет отрыта линия юридической консультации во время домашних и выездных матчей.