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Фанаты встретились с руководством ЦСКА из-за задержания болельщиков

вчера, 18:34

Клуб болельщиков ЦСКА в инстаграме сообщил, что состоялась встреча актива фанатского движения ЦСКА с руководством команды.

На прошлой неделе состоялась встреча актива фанатского движения и руководства нашего клуба, посвященная событиям, произошедшим 28 ноября во время и после матча ПФК ЦСКА — «Зенит».

Все стороны, участвовавшие во встрече, выразили единую позицию по случившемуся — данные события не должны повторяться на нашем стадионе!

Клуб продолжает оказывать юридическую поддержку болельщикам, в дальнейшем будет отрыта линия юридической консультации во время домашних и выездных матчей.

В настоящий момент ПФК ЦСКА совместно с РПЛ инициировали работу по изучению всех деталей произошедшего для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Со своей стороны, благодарим руководство клуба и РПЛ за то, что не оставляют эту ситуацию без внимания и всячески пытаются разобраться в произошедшем.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alice Tract (раскрыть)
сегодня в 10:59
Разумеется это троллинг, как и большинство моих реплик в адрес оппонентов.
n272nm
n272nm ответ Alice Tract (раскрыть)
сегодня в 08:36
Нужно еще отметить, что файеры пронесли при помощи службы безопасности стадиона.
Alice Tract
Alice Tract ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 08:29, ред.
Давно и с интересом читаю ваши комментарии - несмотря на откровенно враждебную мне аватарку, ваши комментарии всегда приятно удивляли взвешенностью, беспристрастностью и адекватностью.
Вы потроллили оппонента или реально верите в написанное?
Если второе, давайте я, как работник стадиона Спартак, в свое время поработавший в конторе, обслуживающей стадионы в том числе Динамо и ЦСКА, вкратце намекну, что за досмотр болельщиков отвечает КРС (контрольно-распорядительная служба, в простонародье - стюарды). У Спартака - собственная КРС, у ЦСКА - нанятая со стороны. Полиция, ОМОН и Росгвардия на трибуну не допускаются, указания для них поступают от собственного руководства по согласованию и запросу руководства стадиона и КРС.
Другими словами - служба безопасности стадиона обо76ась и вынуждена была попросить полицию устроить показательную порку всех и вся, потому что точных данных о виновных они предоставить не смогли или не захотели.
На самом деле вся эта петрушка устроена гораздо сложнее, но главное - КРС, нанятая стадионом ЦСКА - это эталон красивости и непрофессионализма. Если интересно, у меня есть длинный пост с картинками в ЖЖ, где я описывал свой опыт работы там.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:02
Хулиганить меньше надо и все будет ОК.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:20
Лидеры фанатского движения тоже должны брать на себя ответственность за поведение отморозков и пресекать их выходки на корню, это как добровольные народные дружины во времена Союза.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:14
А провокаторы это кто ? Бе6спредел устроили менты, клуб то причем? Вина клуба в том, что допустили пронос фаейров на трибуну. Кто отвечал за досмотр болельщиков?
n272nm
n272nm
вчера в 19:22
Смысл сей встречи?! Стадион принадлежит клубу. Все произошло с ведома руководства и службы безопасности стадиона. Юридическая поддержка, это хорошо, однако, где фамилии, должности и звания тех. кто отдал приказ паковать всех без разбора?! Почему не возбудили уголовные дела за превышение полномочий тех, кто отдал приказ?!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:21
Виновные с обеих сторон должны быть наказаны.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:15
Надо чтобы этого больше не произошло!
ДСА
ДСА
вчера в 19:13
Фанатам нужна надёжная крыша.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:58
Здравый смысл должен победить в любом случае.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:47
Сколько говорим а не одного существенно не наказали.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:47
Хороша информация и результат встречи оптимистичен. Клуб поможет чем сможет невинным, а провокаторы пусть ответят по закону.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:41
Зачем клуб заигрывает с этими уродами, футбол им не нужен.
beefs
beefs
вчера в 18:37
ликвидация фанатского движения будет способствовать спокойствию на стадионах во время игры...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:36
Сами же накосячили...
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