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«Ювентус» рассматривает возможность подписания Кавани в январе

вчера, 08:32

Туринский «Ювентус» хочет подписать нападающего для команды в ближайшее январское трансферное окно. По данным Tuttosport, нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани находится на радарах «бьянконери». Контракт 34-летнего уругвайца истекает в июне 2022 года.

«Ювентус» имеет худший показатель атаки среди десяти лидирующих команд чемпионата Италии, забив 22 гола в 16 матчах Серии А в этом сезоне.

Помимо Кавани «Ювентус» заинтересован в нападающем «Фиорентины» Душане Влаховиче и форварде «Сассуолло» Джанлуке Скамакке.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 14:39
Ну кто же спорит то!)
juvenale
juvenale ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:07
сериал сейчас самая привлекательная и результативная лига хахаха
Romeo 777
Romeo 777 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 19:01
Не прибедняйтесь 😉 пенсионера Роналду же купили за 117 млн, или того же юнца Де Лигта под 90 млн. Так что, было бы желание только)) да и если что можно по старой схеме ведь...да и кто же виноват, что СериАл стал миру не так интересен, как в нулевых, клубы не зарабатывают...
протон
протон
вчера в 18:57
Мората с Дибалой так компенсируют уход Роналду, что приходится покупать напа-пенсионера
juvenale
juvenale ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 12:29
не хотят))ну не у каждого в руководстве есть шейхи или олигархи)))
juvenale
juvenale
вчера в 12:28
понятно, что он сильнее и мораты и кина,но не нужен нам этот пенс
святой Уася
святой Уася ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 11:58
Игроки мю (возрастные) подписывают контракт на 1 год. В Прошлом сезоне у него не было проблем с игровым временем. И как минимум, прошлый сезон нельзя считать ошибкой и неудачным. Все у него было Великолепно. Продлил контракт, но кто знал, что Криштиану перейдет+ травма
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:15
Скоро Эдинсону исполнится 35 лет, самое то для СерииА
Ошибкой Кавани стал переход в МЮ. Да клуб большой, статусный, но пробиться в его основу сложно...поэтлму и просиживает в запасе, логичнее было бы перейти в менее статусный клуб, и играть в основе постоянно...
Что касаемо его перехода в Юве,вот тут как раз таки может все сложиться более удачно,нежели в МЮ. Серия А ему хорошо знакома, да и возрастные игроки более комфортно себя чувствуют в данной лиге
1bear
1bear
вчера в 10:33
Напы очень нужны Ювентусу и даже если подпишут Влаховича,Кавани не будет лишним - дело за малым - деньги где брать?
святой Уася
святой Уася ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 10:31
Приветствую! Влаховича фиалки в зимнее то не отдадут, а Кавани в свои годы точно не хуже мораты
BagioR
BagioR
вчера в 09:48
А смысл? Все равно тренер трус. Надо наоборот продать всех кто нацелен на атаку. Купить защитников и пару опорников. Будем играть в 8-2 любимая схема Аллегри.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:45
Игрок отличный. Но смущают его травмы. Они зачастились, восстановление затянулось. Превращается во второго Рамоса. Но если ловит свой ритм, то без гола не уходит с поля.
ОПС
ОПС
вчера в 09:39
Пусть попытаются.
particular
particular
вчера в 09:36
Скамакке - это недобор, Кавани - перебор, Влашич - рабочий вариант...
112910415
112910415
вчера в 09:10
а нужен молодой Влахович !
ballak144
ballak144
вчера в 09:09
рука-лицо(( предлагаю ДП карьеру возобновить, на х этот кавани
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:03
Нормально, как раз через 2 месяца 35 лет исполнится. За Влаховича походу не хотят платить
shlomo
shlomo
вчера в 08:59
Посмотрим что из этого получится
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:56
Кввани многим нужен)))
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:53
Спорное усиление, учитывая, что Кавани достаточно возрастной игрок и в МЮ он проигрывал конкуренцию на свою позицию, достаточно долго сидя в запасе и не имея игровой практики. Но посмотрим. Мы знаем какой это классный нападающий и мастерство с годами точно никуда не делось. Может быть и правда пару лет сможет приносить реальную помощь Юве. Может Кавани тоже относится к когорте вечно молодых, с годами становящихся только лучше и сильнее - Ибрагимович, Роналду, Месси, Левандовски, Бензема, Суарес!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:39
Надо ещё быстрее!
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