«Ювентус» рассматривает возможность подписания Кавани в январе

Туринский «Ювентус» хочет подписать нападающего для команды в ближайшее январское трансферное окно. По данным Tuttosport, нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани находится на радарах «бьянконери». Контракт 34-летнего уругвайца истекает в июне 2022 года.
«Ювентус» имеет худший показатель атаки среди десяти лидирующих команд чемпионата Италии, забив 22 гола в 16 матчах Серии А в этом сезоне.
Помимо Кавани «Ювентус» заинтересован в нападающем «Фиорентины» Душане Влаховиче и форварде «Сассуолло» Джанлуке Скамакке.
Ошибкой Кавани стал переход в МЮ. Да клуб большой, статусный, но пробиться в его основу сложно...поэтлму и просиживает в запасе, логичнее было бы перейти в менее статусный клуб, и играть в основе постоянно...
Что касаемо его перехода в Юве,вот тут как раз таки может все сложиться более удачно,нежели в МЮ. Серия А ему хорошо знакома, да и возрастные игроки более комфортно себя чувствуют в данной лиге
Ошибкой Кавани стал переход в МЮ. Да клуб большой, статусный, но пробиться в его основу сложно...поэтлму и просиживает в запасе, логичнее было бы перейти в менее статусный клуб, и играть в основе постоянно...
Что касаемо его перехода в Юве,вот тут как раз таки может все сложиться более удачно,нежели в МЮ. Серия А ему хорошо знакома, да и возрастные игроки более комфортно себя чувствуют в данной лиге