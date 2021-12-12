«Ювентус» рассматривает возможность подписания Кавани в январе

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вчера, 08:32

Туринский «Ювентус» хочет подписать нападающего для команды в ближайшее январское трансферное окно. По данным Tuttosport, нападающий «Манчестер Юнайтед» находится на радарах «бьянконери». Контракт 34-летнего уругвайца истекает в июне 2022 года.

«Ювентус» имеет худший показатель атаки среди десяти лидирующих команд чемпионата Италии, забив 22 гола в 16 матчах Серии А в этом сезоне.

Помимо Кавани «Ювентус» заинтересован в нападающем «Фиорентины» и форварде «Сассуолло» .