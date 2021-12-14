Мюнхенская «Бавария» обыграла «Штутгарт» в гостевом матче предпоследнего, 16-го тура, немецкой Бундеслиги (5:0) перед зимней паузой на рождественские каникулы. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя «Боруссию» Дортмунд на 9 очков. Последняя имеет матч в запасе.
«Бавария» в 24-й раз становится зимним чемпионом. Она выигрывала титул 21 раз, когда возглавляла турнирную таблицу на этой стадии.
Немецкий Газпром !!!) Зенит - Бавария, - Чмпион !!!)
Немецкий Газпром !!!) Зенит - Бавария, - Чмпион !!!)
В принципе, можно было бы сейчас опубликовать такую новость.
В принципе, можно было бы сейчас опубликовать такую новость.