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«Бавария» становилась чемпионом 21 из 23 раз после зимнего лидерства

14 декабря 2021, 23:06
ШтутгартЛоготип футбольный клуб Штутгарт0 : 5Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Мюнхенская «Бавария» обыграла «Штутгарт» в гостевом матче предпоследнего, 16-го тура, немецкой Бундеслиги (5:0) перед зимней паузой на рождественские каникулы. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя «Боруссию» Дортмунд на 9 очков. Последняя имеет матч в запасе.

«Бавария» в 24-й раз становится зимним чемпионом. Она выигрывала титул 21 раз, когда возглавляла турнирную таблицу на этой стадии.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
15 декабря 2021 в 08:44
Значит шансик есть сместить их с пъедестала.
9c2ph4yte4zx
9c2ph4yte4zx
15 декабря 2021 в 06:46
В этом сезоне традиция продолжится
Антон Белянкин
Антон Белянкин
15 декабря 2021 в 06:14
Скоро будет 22 из 24
ОПС
ОПС
15 декабря 2021 в 06:01
И сейчас ждет такая же участь.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 декабря 2021 в 05:27
Самый предсказуемый чемпион
Gahi
Gahi
15 декабря 2021 в 04:37
В Германии для команды "Баварии" созданы все условия для того чтобы быть лидером. Удачи
Agamaga........
Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
15 декабря 2021 в 01:16
Чисто пивко попить)
1bear
1bear
15 декабря 2021 в 01:03
...и опят станет чемпионом - конкурентов сейчас нет
Октябрь 1917
Октябрь 1917
15 декабря 2021 в 00:50
И в этот раз станет.
Ironigor
Ironigor
15 декабря 2021 в 00:31
Совершенно ничего удивительного.
Немецкий Газпром !!!) Зенит - Бавария, - Чмпион !!!)
kust07
kust07
15 декабря 2021 в 00:18
Бавария будущий победитель ЛЧ
nikoladolgov
nikoladolgov
15 декабря 2021 в 00:08
немцы не умеют играть ...
Bensurr
Bensurr ответ Elliada (раскрыть)
14 декабря 2021 в 23:55
Матчи Бундеслиги не так уж и скучны
Caniggia
Caniggia
14 декабря 2021 в 23:45, ред.
Можно уже поздравлять Баварию в очередной раз с чемпионством. Они даже Францию с местным гегемоном ПСЖ переплюнули в своём тотальном превосходстве в Германии над всеми. Есть Бавария и есть все остальные.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 декабря 2021 в 23:42
И в этот раз врядли кто им помешает.
Elliada
Elliada
14 декабря 2021 в 23:39
Скучный чемпионат. Нет интриги. Удивительно, что зрители ходят на матчи Бундеслиги
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 декабря 2021 в 23:34
И в этом году этому событию пожалуй ничто не помешает. Порой кажется, что "Зенит", чтобы стать чемпионом РПЛ затрачивает больше усилий, чем "Бавария", чтобы стать чемпионом Германии.
mihaluch
mihaluch
14 декабря 2021 в 23:31
И в в 22-й раз станут.
протон
протон
14 декабря 2021 в 23:28
«Бавария» стала чемпионом Германии в 32-й раз

В принципе, можно было бы сейчас опубликовать такую новость.
УЕСКА
УЕСКА
14 декабря 2021 в 23:10
Баварии можно еще заранее до начала сезона вручать чемпионства. В Германии ей нет равных!
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