«Бавария» становилась чемпионом 21 из 23 раз после зимнего лидерства

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14 декабря 2021, 23:06

Мюнхенская «Бавария» обыграла «Штутгарт» в гостевом матче предпоследнего, 16-го тура, немецкой Бундеслиги (5:0) перед зимней паузой на рождественские каникулы. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя «Боруссию» Дортмунд на 9 очков. Последняя имеет матч в запасе.

«Бавария» в 24-й раз становится зимним чемпионом. Она выигрывала титул 21 раз, когда возглавляла турнирную таблицу на этой стадии.