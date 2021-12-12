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Миранчук отметился голом впервые за полгода

вчера, 18:09
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона1 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил гол в матче с «Вероной» (1:1, перерыв) в 17-м туре Серии А.

Российский хавбек сравнял счет на 37-й минуте. Это первый гол Миранчука в текущем сезоне.

Он не забивал в официальных играх полгода – с июньского матча против сборной Финляндии (1:0) на Евро-2020. За «Аталанту» Миранчук не забивал с 9 мая — гол в матче с «Пармой» (5:2).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:02
он просто украсит более скромную команду !
Сергей19
Сергей19
вчера в 21:53
Вот зачем тебе Леха сдалась эта Аталанта? Играл бы за Локо и горя бы не знал или уходи из клуба туда,где тебе дадут игровую практику.
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:37
Это же сенсация, следующий статья Ювентус и ПСЖ хотят купить Алексея
shur
shur
вчера в 20:27
...и ничего не застрелился , теперь ещё на полгода....!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Akatsuki72 (раскрыть)
вчера в 19:54
Не одному же Заболотному стрелять раз в полгода))
Akatsuki72
Akatsuki72
вчера в 19:38
О, теперь можно и Золотой Мяч давать)
Верг
Верг
вчера в 19:08
Раз в полгода и леха стреляет!
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:59
А его уже, вроде, на обмен в сделку приготовили. Может почаще его обменами и ссылками в Серию В пугать?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:56
Надо просто почаще его выпускать.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:48
Хотелось бы чтобы играл почаще, тогда и голы придут.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:46
И ещё на полгода.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:41
Не поздновато ли Лёша спохватился. Но всё равно молодец, помог команде.
Бубнин
Бубнин
вчера в 18:37
Не вставая со скамейки отправил мяч в ворота.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:35, ред.
Чтобы забивать - надо играть, а не скамейку полировать.
particular
particular
вчера в 18:35, ред.
Отметка сгодится, но оценивать пока нЕчего :))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:34
Ждем продолжения от Алексея.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:31
Дождались) надо было только в основе выйти впервые
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов
вчера в 18:27, ред.
Перед продажей или арендой решили показать, что парень ещё что-то может и надо бы за него побольше выложить
протон
протон
вчера в 18:25
Лёша определенно качественный игрок. Ему бы в другую команду, где не будет такой сложной структуры как у Гасперини…
протон
протон
вчера в 18:22
Всё таки я считаю что Гасперини неоправданно мариновал Леху, ну перебор уже, совсем не давая шансы как он мог себя показать?
протон
протон
вчера в 18:22
Радость за Леху!
Теперь ждём касания Кокорина.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 18:22, ред.
Вроде есть повод для ликования, но ситуация в целом не радует
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:21
Так он и не играл практически, откуда возьмутся голы.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:16
Если учесть, что...!!!

Миранчук в этом матче ВПЕРВЫЕ за 18 матчей попал в стартовый состав «Аталанты»

То это хороший результат...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:14
Ну наконецто разродился
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