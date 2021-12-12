Миранчук отметился голом впервые за полгода

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вчера, 18:09

Полузащитник «Аталанты» забил гол в матче с «Вероной» (1:1, перерыв) в 17-м туре Серии А.

Российский хавбек сравнял счет на 37-й минуте. Это первый гол Миранчука в текущем сезоне.

Он не забивал в официальных играх полгода – с июньского матча против сборной Финляндии (1:0) на Евро-2020. За «Аталанту» Миранчук не забивал с 9 мая — гол в матче с «Пармой» (5:2).