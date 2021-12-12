Миранчук отметился голом впервые за полгода

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил гол в матче с «Вероной» (1:1, перерыв) в 17-м туре Серии А.
Российский хавбек сравнял счет на 37-й минуте. Это первый гол Миранчука в текущем сезоне.
Он не забивал в официальных играх полгода – с июньского матча против сборной Финляндии (1:0) на Евро-2020. За «Аталанту» Миранчук не забивал с 9 мая — гол в матче с «Пармой» (5:2).
Теперь ждём касания Кокорина.
Теперь ждём касания Кокорина.
Миранчук в этом матче ВПЕРВЫЕ за 18 матчей попал в стартовый состав «Аталанты»
То это хороший результат...
Миранчук в этом матче ВПЕРВЫЕ за 18 матчей попал в стартовый состав «Аталанты»
То это хороший результат...