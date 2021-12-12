19-летний Абде забил первый гол за «Барселону»

«Барселона» встречается с «Осасуной» в матче 17-го тура Примеры (2:2, второй тайм).
Во втором тайме голом отметился 19-летний полузащитник каталонской команды Абде Эззальзули. Это первый гол марокканца в чемпионате Испании и за основной состав «Барсы».
Абде присоединился к «Барселоне Б» летом этого года, перебравшись из «Эркулеса».
Перед началом сезона сразу предполагал, что Барса будет бороться за Лигу Конференций.
Теперь думаю, что она и туда может не попасть.
Перед началом сезона сразу предполагал, что Барса будет бороться за Лигу Конференций.
Теперь думаю, что она и туда может не попасть.