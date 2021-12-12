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19-летний Абде забил первый гол за «Барселону»

вчера, 19:57
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)2 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» встречается с «Осасуной» в матче 17-го тура Примеры (2:2, второй тайм).

Во втором тайме голом отметился 19-летний полузащитник каталонской команды Абде Эззальзули. Это первый гол марокканца в чемпионате Испании и за основной состав «Барсы».

Абде присоединился к «Барселоне Б» летом этого года, перебравшись из «Эркулеса».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:31
всё плохо, но молодёжь учится в боевых условиях
2h3nk5whmne7
2h3nk5whmne7
сегодня в 03:46
Почин дело хорошее
протон
протон
вчера в 21:10
Будем честны, состав на данный момент даже не полуоснова. Требовать от команды, которую собирали бездумно, что-то большее чем выжимает хави глупо
Перед началом сезона сразу предполагал, что Барса будет бороться за Лигу Конференций.
Теперь думаю, что она и туда может не попасть.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:58
Сезон для Барсы всё равно потерян почему не обкатать молодёжь.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 20:22
Хоть результата и нет, но зато наигрывается будущий костяк. Удачи Барселоне!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:08
Когда-то нужно начинать, чем раньше тем лучше...
Cat01
Cat01
вчера в 20:06
Начало положено... Вперёд
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:06
Молодец. Барселоне нужно сейчас делать ставку на молодёжь.
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:58
Может это начало славной карьеры...
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