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Матч с «Эмполи» стал для Спаллетти 500-м в Серии А

вчера, 23:48
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)0 : 1Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполиМатч завершен

«Наполи» потерпел поражение от «Эмполи» (0:1) в матче 17-го тура Серии А.

Для главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти эта игра стала 500-й в Серии А в его тренерской карьере.

До «Наполи» 62-летний специалист в Серии А тренировал «Эмполи», «Сампдорию», «Венецию», «Удинезе», «Рому» и «Интер».

Матч с «Эмполи» Спаллетти смотрел с трибуны из-за дисквалификации.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 13:23
все команды Спаллетти начинают за здравие, а потом сдуваются играют не стабильно то же самое было и с Зенитом, почему так ???
112910415
112910415
сегодня в 08:26
печально получилось :
наблюдал поражение с трибуны (
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:44
Юбилей явно не удался.
nswj33d437rq
nswj33d437rq
сегодня в 07:21
Судя по счёту, команда ему галстук подарила
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:21
Но не самый лучший тренер в Италии.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:42
500 - это красивая цифра.
drug01
drug01
сегодня в 00:33
Памятная цифра
протон
протон
сегодня в 00:13
до этого он тренировал
Эмполи
Сампдория
Венеция
Удинезе
Анкона
Удинезе
Рома
Зенит (СПб)
Рома
Интернационале
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:59
Кутроне его поздравил с юбилейным 500-м матчем.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 23:58
Очень хорошо что 500, но проиграли.
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