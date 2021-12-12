Матч с «Эмполи» стал для Спаллетти 500-м в Серии А

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вчера, 23:48

«Наполи» потерпел поражение от «Эмполи» (0:1) в матче 17-го тура Серии А.

Для главного тренера «Наполи» эта игра стала 500-й в Серии А в его тренерской карьере.

До «Наполи» 62-летний специалист в Серии А тренировал «Эмполи», «Сампдорию», «Венецию», «Удинезе», «Рому» и «Интер».

Матч с «Эмполи» Спаллетти смотрел с трибуны из-за дисквалификации.