Матч с «Эмполи» стал для Спаллетти 500-м в Серии А

«Наполи» потерпел поражение от «Эмполи» (0:1) в матче 17-го тура Серии А.
Для главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти эта игра стала 500-й в Серии А в его тренерской карьере.
До «Наполи» 62-летний специалист в Серии А тренировал «Эмполи», «Сампдорию», «Венецию», «Удинезе», «Рому» и «Интер».
Матч с «Эмполи» Спаллетти смотрел с трибуны из-за дисквалификации.
наблюдал поражение с трибуны (
наблюдал поражение с трибуны (
Эмполи
Сампдория
Венеция
Удинезе
Анкона
Удинезе
Рома
Зенит (СПб)
Рома
Интернационале
Эмполи
Сампдория
Венеция
Удинезе
Анкона
Удинезе
Рома
Зенит (СПб)
Рома
Интернационале