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«Барселона» не побеждает 3 матча подряд

вчера, 20:21
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)2 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» упустила победу над «Осасуной» в матче 17-го тура чемпионата Испании (2:2).

Каталонская команда продлила свою серию без побед до трех матчей – два поражения и ничья.

После назначения Хави на пост главного тренера «Барса» провела шесть матчей – две победы, два поражения и две ничьих.

Матч с «Осасуной» стал знаковым для 19-летнего полузащитника «Барсы».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:44
Пора бы уже привыкнуть.
112910415
112910415
сегодня в 10:09
болезненный период, и он ещё продлится (
kasyak7
kasyak7 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 10:06
Жаль Хави,как игрок он силен,спору нет.Но как тренер -он никакой на данный момент
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:51
Таковы сегодняшние реалии.
GrimlocK
GrimlocK
сегодня в 00:22
за 6 игр не поправишь то, во что барса скатилась за несколько лет
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:53
Работа в "Барсе" может сказаться на Хави не лучшим образом:
протон
протон
вчера в 21:09
С Кумана сосьо требовали результат несмотря ни на что.А тут оказалось, что Чапи якобы некем играть, обязательно нужно время и трансферы.И вообще, здесь ничего невозможно улучшить
С Баварией: " состав у них сильный Хави не при чем".
С Осасуной: " состав у Барсы слабый, Хави не при чем".
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:56
Приветствую!Я думаю Хави знает!И будет пытаться выправлять ситуацию за счет внутренних резервов!(академии)
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:47
Даже не видно за счёт чего, или кого Барса может улучшить свою игру.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:43
Сразу было понятно, что Хави будет очень сложно.
shur
shur
вчера в 20:40
...Я очень извиняюсь, не следил, а этот бразилец ,который босяком ходит, он
хоть как то помог наладить оборону у Барсы, Алвес-вспомнил?! Скорей всего
и сам не играет...!
1bear
1bear
вчера в 20:37
Барса - середняк и в ЛЧ дорога пока закрыта
Elliada
Elliada
вчера в 20:36
Худший старт за 18 лет, вылет в ЛЕ. Месси не хватает
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:26
Чави строит новую команду, чтобы пошуметь в сегунде через годик
beefs
beefs
вчера в 20:24
Хави пора что то делать...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:22
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