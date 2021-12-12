«Барселона» не побеждает 3 матча подряд

1639329714

вчера, 20:21

«Барселона» упустила победу над «Осасуной» в матче 17-го тура чемпионата Испании (2:2).

Каталонская команда продлила свою серию без побед до трех матчей – два поражения и ничья.

После назначения Хави на пост главного тренера «Барса» провела шесть матчей – две победы, два поражения и две ничьих.

Матч с «Осасуной» стал знаковым для 19-летнего полузащитника «Барсы».