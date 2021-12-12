«Барселона» не побеждает 3 матча подряд

«Барселона» упустила победу над «Осасуной» в матче 17-го тура чемпионата Испании (2:2).
Каталонская команда продлила свою серию без побед до трех матчей – два поражения и ничья.
После назначения Хави на пост главного тренера «Барса» провела шесть матчей – две победы, два поражения и две ничьих.
Матч с «Осасуной» стал знаковым для 19-летнего полузащитника «Барсы».
С Баварией: " состав у них сильный Хави не при чем".
С Осасуной: " состав у Барсы слабый, Хави не при чем".
С Баварией: " состав у них сильный Хави не при чем".
С Осасуной: " состав у Барсы слабый, Хави не при чем".
хоть как то помог наладить оборону у Барсы, Алвес-вспомнил?! Скорей всего
и сам не играет...!
хоть как то помог наладить оборону у Барсы, Алвес-вспомнил?! Скорей всего
и сам не играет...!