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Коман пропустит из-за травмы последний матч «Баварии» в этом году

вчера, 15:35
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургЗавтра в 22:30 Не начался

«Бавария» на своем официальном сайте сообщила, что в поединке 17-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга» не сможет принять участие Кингсли Коман.

25-летний французский вингер пропустит последний матч мюнхенцев в 2021 году из-за травмы, полученной в поединке со «Штутгартом» (5:0). Коману диагностировали растяжение подколенного сухожилия правой ноги.

В сезоне-2021/22 Коман сыграл за «Баварию» в 10 матчах Бундеслиги и отметился 4 голами.

Матч «Бавария» — «Вольфсбург» состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене 17 декабря, начало — в 22:30 мск.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:37
И без него должны справится
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