В «Манчестер Юнайтед» вспышка коронавируса. Клуб отменил тренировку

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вчера, 20:40

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение об отмене воскресной тренировки в связи со вспышкой коронавируса в команде, сообщает The Athletic.

Несколько игроков и сотрудников клуба получили положительный результат после теста на COVID-19. Зараженные перешли на самоизоляцию, а оставшиеся игроки тренировались индивидуально.