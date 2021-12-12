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В «Манчестер Юнайтед» вспышка коронавируса. Клуб отменил тренировку

вчера, 20:40

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение об отмене воскресной тренировки в связи со вспышкой коронавируса в команде, сообщает The Athletic.

Несколько игроков и сотрудников клуба получили положительный результат после теста на COVID-19. Зараженные перешли на самоизоляцию, а оставшиеся игроки тренировались индивидуально.

14 декабря, во вторник, МЮ на выезде сыграет против «Брентфорда».

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Все комментарии
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 13:17
боксинг дэй под угрозой срыва ? АПЛ под угрозой срыва. печально
David Young
David Young ответ particular (раскрыть)
сегодня в 13:14
Адского пламени в Манчестер Юнайтед и так хватает, всё-таки красные дьяволы.

А так жаль что такое случается, но не сказать что это действительно неожиданность. Надеюсь что эпидемиологическая обстановка в Великобритании, как и во всём мире, улучшится относительно скоро.
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 13:09
боксинг дэй под угрозой срыва ? АПЛ под угрозой срыва. печально
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 02:28
Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед - АПЛ под угрозой?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:29
Достала эта зараза всех уже.
ABir
ABir
вчера в 22:12
Не прививались что ли?
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 21:58
Здоровья всем ребятам
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:51
Это очень печально... Здоровья всем!
alexgurzan
alexgurzan ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 21:23
Добрый вечер.
Поправим, но позже.
протон
протон
вчера в 21:11
Не иначе подарок Рангника из России!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:08
Надо «Спутник V» продать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:02
Есть повод сказать русские через Рангника подкинули.
Q-J-G
Q-J-G ответ David Young (раскрыть)
вчера в 20:56
Здравствуйте! У меня не начислены 2000 за 11-ое декабря в группе без призов...
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:55
Вспышка слева!...вспышка справа!...Газыы! )...
112910415
112910415
вчера в 20:51
Ральф привёз не только идеи ...
particular
particular
вчера в 20:49
Интересно, - какое решение состоится ко вторнику, если из вспышки разгорится пламя...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:42
А как это они "сыграют",если тесты повторно покажут положительный результат? А период самоизоляции?
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