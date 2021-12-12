В «Манчестер Юнайтед» вспышка коронавируса. Клуб отменил тренировку

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение об отмене воскресной тренировки в связи со вспышкой коронавируса в команде, сообщает The Athletic.
Несколько игроков и сотрудников клуба получили положительный результат после теста на COVID-19. Зараженные перешли на самоизоляцию, а оставшиеся игроки тренировались индивидуально.
14 декабря, во вторник, МЮ на выезде сыграет против «Брентфорда».
А так жаль что такое случается, но не сказать что это действительно неожиданность. Надеюсь что эпидемиологическая обстановка в Великобритании, как и во всём мире, улучшится относительно скоро.
А так жаль что такое случается, но не сказать что это действительно неожиданность. Надеюсь что эпидемиологическая обстановка в Великобритании, как и во всём мире, улучшится относительно скоро.
Поправим, но позже.
Поправим, но позже.