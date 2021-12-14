Гризманн может пропустить матч против «Севильи»

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14 декабря 2021, 17:48

«Атлетико Мадрид» объявил о травме нападающего команды . Француз получил повреждение в гостевой игре 17-го тура Ла Лиги с «Реалом» (2:0) и был заменён в перерыве на . Медицинские тесты подтвердили, что у Гризманна травма мышц правого бедра. Таким образом игрок может пропустить предстоящий поединок «матрасников» в рамках 18-го тура Ла Лиги против «Севильи».

Отметим, что за всё время выступления в «Атлетико», до перехода форварда в «Барселону» и после возвращения из стана сине-гранатовых, Гризманн пропустил лишь 1 матч из-за травм. Это был поединок против «Бетиса» 10 декабря 2017 года.