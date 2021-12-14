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Гризманн может пропустить матч против «Севильи»

14 декабря 2021, 17:48
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Атлетико Мадрид» объявил о травме нападающего команды Антуана Гризманна. Француз получил повреждение в гостевой игре 17-го тура Ла Лиги с «Реалом» (2:0) и был заменён в перерыве на Жоау Фелиша. Медицинские тесты подтвердили, что у Гризманна травма мышц правого бедра. Таким образом игрок может пропустить предстоящий поединок «матрасников» в рамках 18-го тура Ла Лиги против «Севильи».

Отметим, что за всё время выступления в «Атлетико», до перехода форварда в «Барселону» и после возвращения из стана сине-гранатовых, Гризманн пропустил лишь 1 матч из-за травм. Это был поединок против «Бетиса» 10 декабря 2017 года.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
14 декабря 2021 в 21:44
Здоровья и быстрого возвращения в команду. Удачи
Сантус
Сантус
14 декабря 2021 в 21:14
Гризман после возвращения бледная тень себя прежнего.ДНК Барсы видимо укоренилась...)Вышедший Фелиш в игре с Реалом был на голову выше.
TheBoLt
TheBoLt
14 декабря 2021 в 19:11
Пусть поправляется поскорее, травма это всегда плохо
протон
протон
14 декабря 2021 в 18:52
Здоровья Гризманну! Надеюсь ничего серьёзного
drug01
drug01
14 декабря 2021 в 18:17
Это очень плохо
Антон Белянкин
Антон Белянкин
14 декабря 2021 в 18:08
Скорейшего выздоровления.
ДСА
ДСА
14 декабря 2021 в 18:08
Всё для Севильи.
Василий 50
Василий 50
14 декабря 2021 в 18:01
Сейчас он не так важен...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 декабря 2021 в 17:51
Ещё один хрусталёк.
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