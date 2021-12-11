Бензема тренировался в общей группе перед матчем с «Атлетико»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема сегодня провёл тренировку вместе с общей группой. Игрок будет проходить тестирование, чтобы точно определить, сможет ли он помочь команде в матче 17-го тура Ла Лиги против «Атлетико».
Форвард страдал от мышечного дискомфорта в матче 16-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» и был заменён на Луку Йовича. Следующий поединок своей команды в Лиге чемпионов против «Интера» француз пропустил.
Мадридское дерби «Реал» — «Атлетико» состоится 12 декабря в 23:00 мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид).