Бензема тренировался в общей группе перед матчем с «Атлетико»

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вчера, 15:28

Нападающий мадридского «Реала» сегодня провёл тренировку вместе с общей группой. Игрок будет проходить тестирование, чтобы точно определить, сможет ли он помочь команде в матче 17-го тура Ла Лиги против «Атлетико».

Форвард страдал от мышечного дискомфорта в матче 16-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» и был заменён на . Следующий поединок своей команды в Лиге чемпионов против «Интера» француз пропустил.

Мадридское дерби «Реал» — «Атлетико» состоится 12 декабря в 23:00 мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид).