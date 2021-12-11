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Бензема тренировался в общей группе перед матчем с «Атлетико»

вчера, 15:28
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико23:00 Не начался

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема сегодня провёл тренировку вместе с общей группой. Игрок будет проходить тестирование, чтобы точно определить, сможет ли он помочь команде в матче 17-го тура Ла Лиги против «Атлетико».

Форвард страдал от мышечного дискомфорта в матче 16-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» и был заменён на Луку Йовича. Следующий поединок своей команды в Лиге чемпионов против «Интера» француз пропустил.

Мадридское дерби «Реал» — «Атлетико» состоится 12 декабря в 23:00 мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид).

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Все комментарии
Рагнарёк
Рагнарёк
вчера в 21:04
уже замечено что этот паразит сыграв пару игр получает повреждение и вновь выбывает на месяц. А в сборной он всегда здоров и играет
Hamman
Hamman
вчера в 17:14
Хорошая новость!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:59
Раз тренируется в группе, значит со здоровьем все в порядке.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:29
Может даже сыграет!
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